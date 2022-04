Svensken som stoppade våldet i Jemen: ”Bara första steget”

Fakta. Sju års lidande

Huthirörelsen eller Ansar al-Allah intog i januari 2015 presidentpalatset i Jemens huvudstad Sanaa. I mars samma år började en militärallians under ledning av Saudiarabien attackera huthiernas ställningar.

Sedan dess har kriget pågått, med fruktansvärda konsekvenser för civilbefolkningen. Minst 377 000 människor har dödats i kriget i Jemen eller till följd av det, enligt beräkningar som FN gjorde i slutet av 2021.

FN har med varierande framgång försökt medla mellan de stridande. I september förra året blev den svenske diplomaten Hans Grundberg chef för FN:s sändebudskontor OSESGY (Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen). Den 44-årige Grundberg var tidigare EU:s ambassadör för Jemen och har tidigare arbetat med Mellanösternfrågor inom EU och utrikesdepartementet.