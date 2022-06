”Svenskstaden” stöder Erdogan mot Sverige i Natofrågan

Det sägs att nio av tio turksvenskar kommer från staden Kulu. Hur det ligger till med den saken är oklart. Sant är oavsett att det var från den lilla staden tio mil söder om huvudstaden Ankara som de allra första turkiska arbetskraftsinvandrarna till Sverige reste. Och att tiotusentals nuvarande invånare i Sverige kommer från just Kulu.

– Vi är 52 000 som bor här, men på somrarna blir vi 200 000 när alla kommer hem från Sverige, säger Sait Kürklüoğlu.

Han sitter med sitt pensionärskompisgäng på ett kafé i Olof Palmes park. De dricker te, röker många cigaretter och skrattar tillsammans. Fördriver tid.

”USA, England och Frankrike motarbetar Turkiet. Det är därför vi befinner oss i en svår situation”, säger Emin Budak, längst till vänster. Bredvid honom sitter Bekir İnekçi och Sait Kürklüoğlu. Foto: Nicklas Thegerström

Sait Kürklüoğlu förälskade sig som 20-åring i Annelie, han säger alla hennes för- och efternamn, betonar varje stavelse noggrant. De gifte sig, men hennes familj var emot äktenskapet, så det blev kort. Nu är han omgift, med en turkisk kvinna, men banden till Sverige består – för barnen har flyttat till Sverige. De bor i Rinkeby.

– Jag stöder att Sverige går med i Nato, men Sverige måste stötta Turkiet. Det gör ni inte i dag, säger Sait Kürklüoğlu.

Han får medhåll av sin vän Emin Budak, som är före detta sjöman och har seglat ”hela Europa runt”. I Sverige bodde han under tre månader år 2001 och jobbade på sin släktings restaurang.

– Varför hatar ni oss men älskar kurder? Det vill jag gärna veta, säger Emin Budak.

Den offentliga parken i Kulu döptes efter den svenska statsministern efter att han hade blivit mördad. Palme var väldigt populär i Kulu, där 70 procent av befolkningen arbetskraftsinvandrade till Sverige med början på 60-talet. Foto: Nicklas Thegerström

Han tycker att president Erdogan har rätt i att Sverige har stora problem med extremism.

– Ni har ju en kille som åker runt och bränner koraner! säger han anklagande.

Emin Budak syftar på dansksvenska Rasmus Paludan. Att han får ”hållas” är bevis nog för att Erdogan har rätt, anser han. Kompisarna intill honom nickar medhåll.

Inte så långt från Olof Palmes park, på en tvärgata in från Olof Palmes boulevard, ligger Stockholm city pizzeria. Den ägs av en schweizisk man och kocken är danskturk, men en gång i tiden fanns en svensk med i bilden. Det var han som bestämde att alla pizzor skulle heta som svenska städer. Eller orter. ”Sollentuna” och ”Handen” finns på menyn. DN beställer en ”Borås” och en ”Södertälje”.

I menyn på pizzeria Stockholm City är alla pizzor döpta efter svenska städer. Foto: Nicklas Thegerström

Nära pizzerian arbetar den 26-åriga frisören Leyla İlhan. Hon är från en kurdisk by en bit utanför Kulu och flera av hennes kusiner bor i Stockholm. Hon älskar Sverige. Hon har hört om det svenska skyddsnätet, om svenska kvinnors rättigheter, om fackförbundens starka ställning.

– Jag skulle vilja bo där, säger Leyla İlhan.

Ändå tycker hon inte att Sverige ska få gå med i Nato.

– Vi stöttar vår president, vi stöttar det han begär av Sverige. Vi är emot Sveriges Nato-medlemskap, för Sverige måste stötta Turkiet om de vill ha vårt stöd.

Leyla İlhan fixar håret på Kübra Özdere. Leyla İlhan är kurd, men säger att hon står bakom president Erdogans krav på Sverige. Foto: Nicklas Thegerström

Vad är det presidenten begär av Sverige?

– Jag har hört att han ber om att turkarna ska få åka till Sverige utan visum, precis som att svenskarna kan komma hit utan visum, och att samma möjligheter ska gälla för turkar som för svenskar.

Det Erdogan i själva verket kräver handlar om andra saker, som att Sverige ska ”sluta stötta terrorister”. Bröllopssångaren Ali Küpçü känner till det, men bryr sig inte så mycket. Han trycker på en liten fjärrkontroll för att öppna den höga järngrinden till sitt enorma hus.

– Ser du? Tycker du att det ser ut som att jag har dålig ekonomi? fnyser han och kliver ur bilen.

Bröllopssångaren Ali Küpçü är enligt egen utsago ”en av Kulus kändaste personer”. Foto: Nicklas Thegerström

Ali Küpçü är enligt egen utsago ”en av Kulus kändaste personer” och det är inte sitt brödjobb – en elektronikaffär – han är känd för. Det är för musiken. Han spelar och sjunger på bröllop och varje år får han flera förfrågningar om att resa till Sverige för att uppträda på turksvenska bröllopsfester.

Men han har slutat att söka visum. För av någon anledning har han alltid fått nej. Trots att han har det gott ställt och inte borde vara en risk att ta emot, som han själv uttrycker det.

– De flesta i Kulu åker till Sverige, men jag stannar här. För ni släpper inte in mig. Jag förstår att du inte kan påverka det här, men kan du bara nämna i någon liten mening att jag är väldigt besviken på svenska konsulatet? De ger inte någon förklaring till att jag inte får visum, jag får bara nej, säger Ali Küpçü upprört.

Till vardags driver Ali Küpçü en elektronikaffär, men så ofta han kan spelar han på bröllop. Han säger att han har turnerat i hela Europa med sin musik, men Sverige vägrar ge honom visum. Foto: Nicklas Thegerström

Han visar in oss i sin hemmastudio – ”min frizon” – där hans sazar, en typ av långhalsade lutinstrument, hänger på rad. Ali Küpçü greppar en och börjar sjunga för allt vad tygen håller.

– Jag tycker inte att Nato är så viktigt, så varför vill Sverige ens gå med? Nato betyder inte trygghet. När vi har haft problem har Nato inte gjort någonting, säger han när han har sjungit klart.

İlhan Uzgel har doktorerat i internationella relationer och var i 30 år professor vid Ankara universitet. För fem år sedan fick han, liksom runt 6 000 andra turkiska akademiker, sparken för sina oppositionella åsikter. Vi träffar honom på ett kafé precis utanför Ankara.

İlhan Uzgel är professor i internationella relationer och säger att president Erdogan hade kunnat sköta situationen med Sverige genom diplomatiska förhandlingar. ”Men han vill göra en stor, offentlig sak av det hela, för det gynnar hans syften”. Foto: Nicklas Thegerström

– Det här är den värsta krisen någonsin mellan Sverige och Turkiet, men egentligen handlar det inte om Sverige alls. Det handlar om att president Erdogan har det tufft i opinionen och behöver vinna tillbaka nationalistiska väljare, säger İlhan Uzgel.

Han tror att människorna DN har träffat i Kulu säkert kan vara regimtrogna, men han tror fram för allt inte att de skulle uttrycka andra åsikter även om de hade dem. Det kan vara farligt.

– Att västländerna hjälper PKK är ett narrativ som har sålts in till den turkiska befolkningen i åratal. Och faktum är att det fungerar. Turkiska soldater dödas av PKK i Syrien. 45 000 personer har dött under den här konflikten, även om jag inte menar att Turkiet på något sätt är oskyldiga offer. Det tolkas som hyckleri att västländerna ser PKK som en terrororganisation, men via bakdörren släpper fram deras allierade.

Kulu centrum, varifrån tiotusentals turkar har utvandrat till Sverige. Foto: Nicklas Thegerström

”De allierade” är PYD, ett kurdiskt parti i Syrien vars militära gren heter YPG och är kända för att ha slagits mot terrororganisationen IS.

Tonläget är uppskruvat. Det är så Erdogan vill ha det, säger İlhan Uzgel.

– Den svenska biten kan hanteras. Sverige skulle kunna stänga ett par kurdiska föreningar bara.

Det skulle bli ganska stor uppståndelse i Sverige om det skedde.

– Frågan är: ett Natomedlemskap eller några kurdiska organisationer? De kan öppna igen med nya namn. Det är bara politik. Den svenska biten kan lösas, men den stora saken handlar om USA. Erdogan behöver kunna säga ”vi får det vi vill ha” till sitt folk.

Skulle det kunna sluta med att Turkiet lämnar Nato?

– Vill Erdogan lämna Nato, så lämnar Turkiet Erdogan. Det kommer aldrig att hända.

Ramazan och Neslihan Alparslan tar skydd från solen med sin lilla dotter under träden i Olof Palmes park. ”De säger att 70 procent av invånarna i Kulu har svenska släktingar, men jag skulle säga att det är 95 procent”, säger Neslihan Alparslan. Foto: Nicklas Thegerström

Fakta. Kulu Kulu är en stad ungefär tio mil söder om Turkiets huvudstad Ankara, som tillhör provinsen Konya. Härifrån har tiotusentals människor emigrerat till Sverige, inledningsvis främst för arbete. År 2009 besökte Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (M) Kulu. Fotbollsspelaren Erkan Zengin, som spelat i svenska landslaget, kommer från Kulu, liksom politikern Mikail Yüksel, utesluten centerpartist, som numera är ledare för partiet Nyans. Visa mer

