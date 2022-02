Sveriges tradition av vapenexport ställs på sin spets under ryska hotet

Västmakternas policy vad gäller vapenexport har alltid spretat, beroende på industriella intressen, säkerhetspolitiska avvägningar och humanitära hänsyn. I Ukraina får nyansskillnaderna nu mer politisk än militär betydelse.

Tyskland och Sverige följer sin tradition att inte exportera vapen till konfliktområden. De baltiska staterna höjer däremot insatserna, dels av solidaritet med en annan före detta sovjetrepublik, dels för att markera beslutsamhet som Natomedlemmar. Kortsiktigt kan balternas svansföring också hänga ihop med att Ryssland flyttat sitt militära fokus från väst till syd.

Landet som verkligen räknas i sammanhanget – USA – har hittills balanserat mellan passivitet och aktivism. Över 80 ton militär materiel anlände till Kiev i slutet av januari. På Ukrainas önskelista står tyngre vapen som pansarfordon och helikoptrar, men tiden för att påverka styrkebalansen rinner ut.

Dilemmat med vapenexport är inte nytt i situationer där David står mot Goliat. Under kriget på Balkan för trettio år sedan vållade det demokratierna extrem vånda. Då gällde det främst serber på offensiven mot klent beväpnade bosnier.

När Jugoslavien föll samman 1991 införde FN vapenembargo. ”We don’t have a dog in that fight”, sade den amerikanske utrikesministern James Baker. Med tanke på vad som senare utspelade sig har policyn gått till historien som djupt omoralisk.

Serbien ärvde den jugoslaviska arméns arsenaler, plus en ansenlig vapenindustri. Bosnierna hade på sin höjd omvärldens medlidande. Efter tre års blodbad kulminerade kriget med massakern i Srebrenica, där tusentals civila mördades.

Frågan om vapenexport till Ukraina är både enklare och svårare. Enklare därför att det folkrättsliga läget är solklart. Vladimir Putin har fört ett terrorliknande hybridkrig mot grannlandet sedan 2014, inklusive invasion och annektering. Ryssland är förövaren, Ukraina är offret.

Komplicerande faktor jämfört med Balkankrigen är de väsentligt högre insatserna. Det handlar om freden i hela Europa, ytterst mellan världens största kärnvapenmakter USA och Ryssland. Amerikansk beväpning av Ukraina är precis vad Putin laddar för att förhindra.

Sedan upptrappningen 2014 har USA gett Ukraina militär hjälp för 2,5 miljarder dollar. Där ingår bland annat patrullbåtar, pansarvärnsrobotar, radarsystem, terrängfordon, radioutrustning och spaningsdrönare.

Natolandet Turkiet har bidragit med potentare drönare, av den egentillverkade modellen TB2. De har tidigare satts in mot ryska separatister i Donbass, liksom i Syrien, Libyen, Etiopien och Azerbajdzjan. Med en årlig vapenexport för 3,2 miljarder dollar är Turkiet en växande spelare på denna marknad.

Storbritannien har liksom Estland bistått Ukraina med antitankrobotar, Lettland och Litauen med luftvärnsrobotar. Tyskland lovar ett fältsjukhus och har skickat 5 000 hjälmar, en gest som väckt mer harm än tacksamhet i Kiev.

Som så ofta sticker Sverige ut i internationell jämförelse, åt båda hållen. Å ena sidan har vi en av världens mest avancerade vapenindustrier med tekniska förutsättningar att hjälpa offer för aggression. Å andra sidan har Sverige världens hårdaste restriktioner för vapenexport.

Dubbelheten är det arv ett från kalla kriget. Alliansfriheten har krävt inhemsk försvarsindustri, medan Sverige också försökt spela en roll som humanitär stormakt. Ukrainakrisen ställer exportfrågan på sin spets. Samtidigt har det seglat upp en diskussion om varför stora svenska banker och institutioner undviker investeringar i den industri som vårt nationella försvar vilar på.

Ukrainsk soldat med pansarvärnsrobot NLAW. Foto: Vadim Ghirda/AP

Vad är ”hållbarhet” i sammanhanget? Den värsta säkerhetspolitiska krisen i Europa sedan andra världskriget rubbar invanda föreställningar. Utrikesminister Ann Linde försvarar exportreglerna – Sverige säljer bara vapen till länder som lovar att inte använda dem – med att vi i stället stärker Ukrainas civila motståndskraft. Svenskt bistånd uppgår till nära en kvarts miljard om året.

För tillfället imponerar detta inte i Kiev, även om hybridkrig kräver hybridförsvar. Rysslands militära kraftsamling är bara den synligaste delen av ansträngningarna att underminera grannlandet.

När det gäller cybersäkerhet och psykologisk krigföring har ukrainare och amerikaner lärt sig mycket sedan Putins kupp 2014. Både Pentagon och IT-jättar som Microsoft bidrar nu till det ukrainska försvaret mot ryska hackerattacker.

Den amerikanska underrättelsetjänstens bombardemang av varningar för en förestående rysk invasion är ett resultat av samma läxa. Den här gången ska det inte finnas gråzoner av tvivel om vem som bryter freden.

En fullskalig rysk invasion skulle vara något helt annat än övertagandet av Krim 2014 och det lågintensiva kriget i öster sedan dess. Ryssland kan sätta in tusentals stridsfordon och flygplan i vad som troligen skulle börja med massiva bombanfall djupt inne i Ukraina.

Flygfält, högkvarter och kommunikationer skulle slås ut, försvararna finna sig omringade från alla håll. Vapensystem som verkligen kunde göra skillnad – stridsflygplan och avancerade missiler – har Washington helt tiden varit ovilligt att bidra med. Nu vore det för sent att få dem på plats.

Om Vladimir Putin är beredd att invadera Europas näst största land med en befolkning på 44 miljoner, under trycket av ekonomiska sanktioner, är det osannolikt att han påverkas av några hjälpsändningar. Tyska hjälmar eller amerikanska prickskyttegevär spelar ingen roll.

Jag vet inte vilka vapen tredje världskriget kommer att utkämpas med, men det fjärde blir med käppar och stenar

Den ryska militära uppladdningen mot Ukraina är av samma magnitud som den amerikanska och brittiska mot Irak 2003. De flesta väntar sig att Kiev skulle falla lika snabbt som Bagdad gjorde då, men fortsättningen kunde också bli lika oförutsägbar.

Den ukrainska motståndsviljan är hög, om än ojämnt fördelad över landet. Även om vapenleveranser nu inte höjer tröskeln för en invasion så kan de påverka den motståndskamp som följer. Den skulle mer likna vad som utspelades på 90-talets Balkan, med oöverskådliga humanitära och storpolitiska konsekvenser.

Albert Einstein sade en gång: ”Jag vet inte vilka vapen tredje världskriget kommer att utkämpas med, men det fjärde blir med käppar och stenar.”

Om det verkligen kommer till storkonflikt i Ukraina lär försvararna känna sig som om de var beväpnade med käpparna och stenarna. Anledningen till att de inte fått mer är främst amerikansk oro för att uppfylla Einsteins profetia. Ytterst är det den rädslan Vladimir Putin testar.