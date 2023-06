Tågkatastrofen utreds av Indiens ”FBI”

Logga in

Det var i fredags ett passagerartåg kom in på fel spår och kraschade in i ett godståg lastat med järnmalm som stod parkerat vid en närliggande station i delstaten Odisha i nordöstra Indien. Tolv av passagerartågets vagnar spårade ur och tre välte sedan över ett intilliggande spår. Där passerade en kort stund senare ett annat passagerartåg som körde in i de välta vagnarna, innan även det tåget spårade ur med flera av sina vagnar.

Sammanlagt spårade 17 vagnar ur.

Enligt en preliminär utredning som Times of India tagit del av ska inget av de två passagerartågen ha överskridit den tillåtna hastigheten. Olyckan knyts hittills till ett signalfel som fick Coromandel Express att köra in på det spår där godståget stod.

– Vem som orsakat felet och vad anledningen är kommer att visa sig i en utredning om några dagar, säger Indiens järnvägsminister Ashwini Vaishnaw till New Delhi Television network, enligt AP.

En hög järnvägstjänsteman, som uttalar sig anonymt, säger till Times of India att man kommer att undersöka alla möjligheter att det skulle kunna röra sig om ett sabotage.

De indiska myndigheterna uppgav på söndagen att olyckan kommer att utredas av indiska CBI som är motsvarigheten till amerikanska FBI.

På de två tågen fanns totalt omkring 2 300 personer. Det tidigare dödstalet på 288 personer skrevs ned till 275 sent på lördagen, efter att det framkommit att vissa kroppar räknats dubbelt.

– De skyldiga kommer att straffas hårt, sade premiärminister Narendra Modi om händelsen, enligt Reuters.

Indiens premiärminister Narendra Modi. Foto: Sajjad Hussain/AFP

Under natten användes lyftkranar, bland annat för att lyfta bort en motor som hamnat på en tågvagn. Fem nya dödsoffer hittades tidigt på söndagsmorgonen, enligt Reuters.

Senare på söndagen sade chefen för den regionala räddningstjänsten att dödssiffran troligen inte kommer att stiga mer och att insatsen avslutats.

1 200 personer skadades i olyckan, utöver de omkomna. De skadade har transporterat till sjukhus i närliggande städer. Bara timmar efter olyckan var köerna långa med personer som ville ge blod.

Indien har en av världens största järnvägssystem, med omkring 25 miljoner passagerare varje dag, skriver BBC.

Enligt den indiska regeringens säkerhetsrapport från 2020 står urspårningar för 70 procent av alla tågolyckor. Under ett år skedde 40 urspårningar varav 33 av dem gällde passagerartåg, enligt rapporten.

2010 dog över 150 personer när ett passagerartåg krockade med ett godståg i Västbengalen.