Taiwans Kinmen-öar riskerar bli ett nytt Krim

Wu Tseng Dong är en gänglig lågmäld man med vänliga ögon. Bekvämast verkar han vara när han sitter vid sina maskiner och tillverkar knivar iförd keps, jeansjacka, svart munskydd och vantar. Han om någon vet vad en konflikt med Kina innebär. Materialet till knivarna kommer från granater som stormakten har attackerat ön med tidigare i historien.

– Det känns bra att förvandla dödliga vapen till något som används i ett normalt och sunt liv.

Maestro Wu, som han kallas, slår vant av en bit från en granat. Han placerar den i en maskin där den plattas till. I en annan apparat klipps kniven och i ytterligare en slipar han. Det slår gnistor på hans enmans löpande band. På mindre än en timme har han tillverkat en kniv så blank att den går att spegla sig i. Nöjd tar han fram en tidning och skär med kniven för att visa hur vass den är.

Ingen annanstans i Taiwan är Kina så närvarande som på Kinmen-öarna där Wu har bott i hela sitt liv. Avståndet till Xiamen i Fastlandskina är som kortast mindre än tre kilometer. Taipei, Taiwans huvudstad, ligger drygt 300 kilometer bort.

Det var här en av slutstriderna i det kinesiska inbördeskriget stod 1949. Kommunistpartiet med Mao Zedong i spetsen besegrade nationalisterna och bildade Folkrepubliken Kina. Nationalisternas ledare Chiang Kai-Shek flydde till Taiwan och utropade Republiken Kina där Kinmen ingick.

Sedan dess har Kina attackerat Kinmen upprepade gånger. Den värsta perioden inleddes den 23 augusti 1958. Under en 44 dagar lång attack avfyrades 475 000 granater mot ön. Först efter att USA gripit in upphörde krisen. Wu Tseng var ett litet barn då och gömde sig med sin familj i skyddsrum. Han glömmer det aldrig.

– På dagarna grävde vi gångar under jorden så att familjer kunde få separata rum. Varje dag attackerade kineserna med över 10 000 bomber. Skillnaden mellan liv och död var som ett tunt papper. Sedan dess är vi som bor här ett fredsälskande folk.

Från det smalaste stället i sundet är det mindre än tre kilometer mellan Kinmen-öarna och Fastlandskina. På andra sidan vattnet reser sig höghusen i kinesiska Xiamen. Foto: Thomas Karlsson

Nu känner han och de andra invånarna återigen hotet från Kina. Det är inget de gärna tänker på eller pratar om. Men för Kinas ledare Xi Jinping och hans partikamrater finns bara en sanning: Taiwan tillhör Kina. När Xi Jinping vid förra årets partikongress i sitt tal kom till punkten Taiwan och sade: ”en fullständig återförening av vårt land måste, kan och ska utan tvekan realiseras” möttes han av kongressens längsta applåder.

Helst vill kommunistpartiet att en erövring av Taiwan sker fredligt. Men eftersom en överväldigande majoritet av invånarna i Taiwan inte är intresserade av att bli en del av Kina har det militära hotet ökat på senare tid. När USA:s talman Nancy Pelosi besökte Taiwan i somras, den högst uppsatta amerikanen på 25 år att åka till Taipei, genomförde den kinesiska militären en omfattande provocerande militärövning.

Robotar flög över Taiwans huvudö, på Kinmen svävade drönare retsamt nära taiwanesiska soldater, stridsflyg inkräktade på Taiwans luftutrymme. Sedan dess har Kina flyttat fram sina positioner. Stridsfartyg korsar allt oftare den inofficiella gränsen i Taiwansundet. Nyligen varnade den amerikanske utrikesministern Antony Blinken för att Kina har tidigarelagt tidsplanen för när Taiwan ska erövras.

Knivmannen Wu Tseng-Dong som driver Maestro Wu, som specialiserat sig på att tillverka köksknivar av materialet från granatskal efter kinesiska attacker. Foto: Thomas Karlsson

Knivtillverkaren Wu upprepar under vårt samtal att hans största fasa är att historien upprepar sig. Hela hans liv har präglats av en dragkamp om hans hem-ö. Han har ett komplicerat förhållande till grannarna på andra sidan sundet. När han var barn hatade han kineserna på grund av deras attacker. Numera, om det inte råder reserestriktioner på grund av pandemin, är kinesiska turister hans största kunder och som de flesta på ön förespråkar han nära relationer till Kina.

Närheten till grannen är påtaglig nere vid stranden där vi blickar ut över upplysta moderna höghus. De ligger i Xiamen, Fastlandskina, och står i skarp kontrast till de låga enkla hus som dominerar Kinmen. Pålar som sticker upp ur sanden är ett minne från när Taiwans militär försvarade sig mot kinesiska flottan vid tidigare kriser.

Från strandkanten ser man städer på kinas fastland. Försvarspålarna som skyddade Kinmen från landstigning reser sig fortfarande ur sanden. Foto: Thomas Karlsson

Efter kalla kriget närmade sig Taiwan och fastlandet varandra. Kinas ekonomi utvecklade sig snabbt och handeln med Taiwan var stor. Antalet soldater på Kinmen krympte till 4 000 och banden mellan båda sidor sundet stärktes.

Men på senare tid har spänningen i relationen ökat igen. Det är en krasch mellan två system. Taiwan utvecklades efter auktoritäre Chiang Kai-Sheks bortgång till en demokrati med yttrande- och pressfrihet. Kina har under Xi Jinping blivit mer auktoritärt och mindre fritt.

Nu går dessutom Kinas ekonomi trögt och kommunistpartiets ledare kan lockas av att piska fram de patriotiska känslorna genom att erövra Taiwan, fruktar en del analytiker. I frontlinjen står Kinmen, som vissa har jämfört med Krim. Genom att ta över Kinmen, där invånarna är mer vänligt inställda till Kina än i resten av Taiwan, skulle Kina kunna slå split i befolkningen.

I källaren förvaras gamla granater som ska bli till knivar. Foto: Thomas Karlsson

Men Wu tror att med dagens moderna vapen är det troligare att Kina går direkt på Taiwans huvudö där Taipei ligger. Ju äldre han blir, desto oftare tänker han på attackerna som han var med om som barn.

– När någon dör förstör det hela familjer. Ingen i min familj dog 1949, men grannar gjorde det. Alla levde i skräck. Själv hade jag feber ofta eftersom det var så fuktigt i skyddsrummet.

Taiwans bästa försvar är enligt honom att visa att ett demokratiskt samhälle fungerar bättre än ett auktoritärt. Han konstaterar att den etniska bakgrunden förenar Kina och Taiwan.

– Men i Taiwan har vi demokrati och yttrandefrihet, jag hoppas det kan ske i Kina också en dag.

Tung Sen-Po är politiker på Kinmen, han önskar att centralregeringen i Taipei gjorde mer för att stödja öns ekonomi så att man blir mindre beroende av Kina. Foto: Thomas Karlsson

En känslig fråga i Kinmen är att ön blivit så beroende av Kina. Det pratas om att bygga både en bro och gasledning över sundet. Redan i dag kommer huvuddelen av Kinmens vatten från Kina. Sen Po Tung, kommunpolitiker på Kinmen, önskar att centralregeringen i Taipei gjorde mer för att stödja öns ekonomi så att man blir mindre beroende av Kina.

– Vår import av vatten från Kina kan bli ett nationellt säkerhetsproblem. De skulle kunna stänga av leveranserna för att pressa oss.

Taiwan kallas ibland för världens farligaste plats. Här riskerar ett krig mellan två kärnvapenmakter, Kina och USA, inträffa. USA bidrar till Taiwans självförsvar men brukar uttrycka sig medvetet tvetydigt om man skulle försvara Taiwan vid en attack. Den traditionen har dock Joe Biden avvikit från. Inte mindre än fyra gånger har han tydligt sagt att USA skulle försvara Taiwan vid en attack. Därmed skulle världen stå inför ett krig med två kärnvapenmakter inblandade.

Men Taiwan kan inte räkna med USA, enligt Su Tzu-Yun vid Institute for national defense and security, en tankesmedja som lyder direkt under försvarsdepartementet.

– Det är vårt ansvar att förbereda vårt eget försvar.

Samtidigt konstaterar han att Taiwans öde långt ifrån bara berör öns invånare. Taiwansundet är en viktig transportled, här passerar hälften av världens containerfartyg varje år. Maktbalansen i hela regionen skulle förändras om Taiwan blev en del av Kina. Det skulle också vara en törn för USA som demokratins försvarare i världen.

Su Tzu-Yun vid Institute for national defense and security förklarar hur den bergiga kustlinjen gör en eventuell invasion knepig. Det är inte bara att rulla in med stridsvagnar som i Ukraina. Foto: Thomas Karlsson

På papperet är Taiwan en munsbit för den kinesiska militären. Men Taiwans kustremsa är bergig och antalet hamnar där kinesiska trupper kan landstiga är begränsade. Det är en stor skillnad jämfört med Ukraina där Ryssland kunde rulla in med stridsvagnar. Att Ryssland trots det inte vunnit kriget tycker Su Tzu-Yun talar till Taiwans fördel.

– Om det är svårt för Ryssland att vinna ett krig på marken, man kanske till och med förlorar, så är det ännu svårare att krossa Taiwan. Jag tror Rysslands svårigheter i Ukraina är en läxa för Peking. Xi Jinping kanske måste omvärdera sin plan.

Ett möjligt scenario är att Kina inleder en konflikt med att blockera Taiwans hamnar och luftrum. Målet skulle vara att svälta ut Taiwan och tvinga dess ledning till förhandlingsbordet. Su Tzu-Yun hävdar att Taiwan är förberett om det skulle hända.

Su Tzu-Yun Foto: Thomas Karlsson

– Vi har lagrat olja så vi klarar oss i sex månader, kol för fem månader och mat i 14 månader. Vi har även börjat förbereda sjukhus. Jag tror inte en blockad skulle vara ett bra val för Peking. Det skulle förmodligen leda till att andra länder intervenerar.

Taiwans status är grumlig i världspolitiken. Sedan 70-talet är det den kommunistiska Folkrepubliken Kina som är medlem i FN och andra internationella organisationer. Endast en handfull länder har diplomatiska band med Taiwan och dess president Tsai Ing-wen är noga med att inte förespråka ett självständigt Taiwan, rädd att provocera Kina. Su Tzu-Yun menar att i dagsläget är det bästa att saker förblir som de är.

– Vi måste ha tålamod. Kina väntade i 23 år på att bli medlem i FN. Nu talar tiden för Taiwan. Kinas kommunistiska regim kan inte sitta kvar i all evighet.

Fakta. Lika stort som Örkelljunga Kinmen är 159 kvadratkilometer stort, ungefär som skånska Perstorp, och har 130 000 invånare. Det består av huvudön Kinmen och ett antal mindre öar, som närmast 3 kilometer utanför Kinas kust. I oktober 1949 skedde en av slutstriderna i det kinesiska inbördeskriget här. Kriget vanns av kommunisterna men nationalisterna behöll kontrollen över Kinmen. Det trots att över 20 000 kommunistiska soldater landsteg på Kinmen hösten 1949. Efter två dagars strider tvingades de retirera. På grund av närheten till Fastlandskina placerade Taiwan över 100 000 soldater här. I dag har antalet krympt till 4 000. Under kalla kriget attackerade Kina Kinmen upprepade gånger. Största anfallet inleddes 23 augusti 1958. Under 44 dagar avfyrade Kina 475 000 granater, vilket ledde till den andra krisen i Taiwansundet. Krisen avtog efter att USA intervenerat. De kommande åren fortsatte Kina regelbundet att attackera Kinmen, ofta med granater som innehöll propaganda och inte exploderade. Taiwan svarade och i perioder bombarderade båda sidor varandra med jämna mellanrum. När Kinmens undantagstillstånd släpptes 1992 knöts kontakter med fastlandet och med tiden blev ön viktig för handeln över Taiwansundet. I januari 2001 invigdes en färjelinje mellan Xiamen i Fastlandskina och Kinmen. Innan pandemin gick 40 färjor om dagen. Majoriteten av befolkningen på Kinmen röstar på Kuomintang (KMT), det mer Kina-vänliga partiet i Taiwan. I presidentvalet 2020 fick KMT tre fjärdedelar av rösterna. Regeringspartiet DPP fick 22 procent, jämfört med 57 procent i hela Taiwan. Visa mer

Fakta. Efter Chiang Kai-sheks död utvecklades Taiwan till demokrati Efter det kinesiska inbördeskriget flydde förlorande Chiang Kai-shek till Taiwan. Med sig till Taiwan som då hade sex miljoner invånare hade han över en miljon kineser. Kommunisterna svor in Folkrepubliken Kina. I Taiwan utropade Chiang Kai-shek Republiken Kina. Båda hävdade rätten till hela Kina. Chiang Kai-sheks parti Kuomintang (KMT) dominerade Taiwan i över 40 år. Han var en auktoritär ledare som förklarade undantagstillstånd och slog ner på oliktänkande. Taiwan hade inga fria val, ingen pressfrihet och inga andra partier än KMT. Under kalla kriget tog väst Taiwans parti och stod bakom att den regimen representerade det verkliga Kina. Taiwan och inte Folkrepubliken Kina representerade Kina i FN. Efter Chiang Kai-sheks död inledde USA diplomatiska relationer med kommunistiska Kina och amerikanska trupper drog sig ur Taiwan. Men USA övergav inte Taiwan helt utan lovade att bidra till nationens självförsvar och stå bakom nationen vid en attack från Kina. I dag har Taiwan 23,5 miljoner invånare och är en demokrati med fria val och yttrandefrihet. Nyligen beslutade regeringen att förlänga den allmänna värnplikten från fyra månader till ett år med anledning av det ökade hotet från Kina. Visa mer

