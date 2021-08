Talibanerna har intagit Kandahar

Efter tunga strider sent i går kväll tog talibanerna kontroll över Kandahar, säger en lokal tjänsteman till Reuters. En talesperson för den islamistiska terrorgruppen hade då twittrat att den viktiga staden är ”helt erövrad”, även om det finns uppgifter som talar för att regeringsstyrkorna ännu har flygplatsen som var USA:s näst största militärbas under det 20-åriga kriget.

När talibanerna bildades två år in på inbördeskriget 1994 var det med utgångspunkt i just Kandahar som blev gruppens största trofé och informell huvudstad i ”Islamiska emiratet Afghanistan”. När man nu på nytt erövrat staden har regeringen förlorat 14 av landets 34 provinshuvudstäder och talibanerna kontrollerar över två tredjedelar av landet – även Qala e Naw ska ha fallit under torsdagen och Lashkar Gah på fredagen.

Under terrorgruppens framfart har det förekommit obekräftade prognoser baserade på amerikanska underrättelsekällor att Kabul skulle kunna komma under attack om en månad och falla om tre. Huvudstaden har den senaste veckan dränerats på utländsk närvaro och såväl USA som Kanada och Storbritannien är i färd med att skicka militär eskort för ländernas personal i landet.

Samtidigt som USA:s tillbakadragande av trupper den 1 maj inledde talibanerna, med sympatiserande grupper som al-Qaida, offensiver mot regeringsstyrkor. Sedan i fredags har terroristernas fokus legat på att inta provinshuvudstäder och det har till synes gått förhållandevis lätt.

Civilbefolkningen har gått i massflykt undan hotet och att återigen leva under brutala förhållanden helt utan kvinnors rättigheter och med offentliga amputeringar, steningar och avrättningar i enlighet med en extremistisk tolkning av islamisk lag. Många frågar sig vart de uppemot 830 miljarder dollar som USA plöjt ner i landet har hamnat, inte minst när talibaner syns fara runt med amerikanska vapen i amerikanska militärfordon.

USA har bekräftat att man bistått med flygräder för att hjälpa regeringsstyrkorna, men har inte gett några detaljer om insatserna. På den diplomatiska fronten diskuterar FN:s säkerhetsråd ett enhälligt fördömande uttalande om talibanerna och ett särskilt krismöte i qatariska Doha slutade på torsdagen med att deltagarna (USA, Kina, Ryssland och Pakistan) kräver omedelbar vapenvila och att man inte kommer att erkänna någon regering med militärt maktövertagande.

Läs mer:

Lyssna på Studio DN: Så påverkas Afghanistans kvinnor av talibanernas offensiv

Migrationsverkets chef om afghanska tolkarna: Enda jag jobbar med nu

Talibanernas offensiv: Detta har hänt