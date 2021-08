Talibanerna har stormat fängelse i Kandahar

Talibanska styrkor har under flera dagar pressat Ghazni, 13 mil söder om Kabul, från flera håll och gruppen hävdar att man nu har tagit kontroll över staden. En talesperson för guvernören Wahidullah Kalimzai säger till Al Jazeera att det inte stämmer, men nyhetskanalens reporter säger att Kalimzai rentav har flytt.

– Det här är en betydande seger för talibanerna. Det har varit omfattande strider runt staden Ghazni i flera dagar nu och det har hela tiden legat i luften att om ännu en provinshuvudstad skulle falla så skulle det antagligen vara just Ghazni, säger reportern Rob McBride.

Sedan i fredags skulle talibanerna därmed ha tagit kontrollen över tio huvudstäder i landets 34 provinser. I ytterligare minst tre huvudstäder pågår hårda strider, däribland Kandahar omkring tio mil från Pakistan.

I just Kandahar uppges talibanerna ha stormat stadens största fängelse Sarposa och i ett slag ”frigett” hundratals fångar. Sarposa har under de senaste decennierna varit en anstalt för förvar av dömda talibaner eller andra upprorsmakare – talibaner stormade det på liknande sätt 2008 och år 2011 fritogs omkring 475 talibaner via en 350 meter grävd tunnel.

Kandahars geografiska läge är en brännpunkt för de som anklagar grannlandet Pakistan för att stödja talibanernas och krigsherrarnas terrorism – det var Kandahar som den då nygrundade talibanrörelsen utropade till huvudstad efter att ha erövrat staden 1994. Under hashtaggen #SanctionPakistan uttrycker nu hundratusentals Twitteranvändare sin ilska mot den sydliga ärkefienden.

”Pakistanska staten var valt färre än 100.000 talibaner framför Afghanistans befolkning på över 35 miljoner afghaner. I dag har Pakistan en fiende i varje afghanskt hem. Varför kan inte den pakistanska staten välja att stå vi Afghanistans nation i stället? Miljontals av dem som har massor gemensamt med pakistanier”, skriver den afghanska kvinnorättsaktivisten Wazhma Frogh på Twitter.

https://twitter.com/FroghWazhma/status/1424752843249094663

Pakistans informationsminister Fawad Chaudhry slår tillbaka mot kritiken och skyller det afghanska krisläget på korruption. ”Det afghanska folket och USA måste ifrågasätta det så kallade ledarskapet i Afghanistan där det har försvunnit 2 biljoner dollar som de fått för att bygga upp landets armé”, skriver Chaudry på Twitter.

