Tankesmedja: ”Putin stärker greppet om Belarus”

Belarus ledare Alexandr Lukasjenko gick den 17 februari ut med att landet bland annat kan producera Su-25-stridsplan för den ryska militären, om Ryssland överför tekniken. Det är ett led i hur Ryssland lägger under sig den belarusiska vapenproduktionen inför ett utdraget krig, menar Institutete for the study of war ISW.

ISW pekar på att Putins planer på längre sikt ofta bygger på små triviala steg som västländerna ofta negligerar.

Det förändrade maktförhållandet till Belarus bygger på sådana långtidskampanjer. Den statsunion som Ryssland och Belarus beslutade om 1999 håller successivt på att införas, genom politisk och ekonomisk press från Ryssland. Belarus är i sin tur helt beroende av stöd från Ryssland, både när det gäller ekonomi och säkerhet.

ISW beskriver Belarus framtida status som ett protektorat utan egentlig autonomi.

För ett år sedan använde Putin ryska styrkor stationerade i Belarus för attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Lukasjenko har hittills motstått alla påtryckningar att sända sina egna trupper till Ukraina. Tidigare i veckan upprepade Lukasjenko inför en resa till Moskva att Belarus bara kommer att gå med i kriget om landet attackeras.

När Putin och Lukasjenko möttes i fredags var stämningen bitvis ansträngd mellan de två ledarna, skriver Washington Post.

På säkerhetskonferensen i München sa Natochefen Jens Stoltenberg att allt tyder på att Rysslands president Vladimir Putin rustar för mer krig.

– Putin planerar inte för fred – han planerar för mer krig och nya offensiver. Inget tyder på något annat, sade Stoltenberg.

Enligt Natochefen finns inga indikationer på att den ryska presidenten skulle ha ändrat sina ambitioner – snarare visar alla tecken på att han mobiliserar hundratusentals soldater och lägger allt mer pengar på krigsekonomin.

– Så vi måste ge Ukraina vad de behöver för att vinna och segra som en suverän, självständig stat i Europa, säger Stoltenberg.

Den första USA-utbildade ukrainska bataljonen om 635 soldater är nu klara med sin utbildning vid den amerikanska militärbasen i Grafenwöhr i Tyskland, uppger Pentagon enligt CNN. Utbildningen, som inleddes i januari, innebär en betydlig expansion av den amerikanska militära utbildningsinsatsen. Tidigare har USA bara erbjudit ukrainska soldater småskalig träning med enskilda vapensystem.

En andra bataljon om 710 soldater har redan börjat utbildas på basen, bland annat med infanterifordonet Bradley och haubitsen M109 Paladin. Nästa vecka ska 890 soldater tränas med stridsfordonet Stryker.