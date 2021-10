Teknikföretagen i Silicon Valley går i bräschen för föräldraledighet

När Karen Miao blev gravid satte hon sig vid datorn och skapade ett Excel-dokument för att försöka lista ut hur mycket föräldraledighet hon kunde ta ut. Det krävdes en professionell matematikers förmåga att navigera den byråkratiska labyrint av förmåner som erbjöds av delstaten Kalifornien och hennes arbetsgivare.

– Till slut fick jag ihop det till att jag kunde vara ledig i åtta månader. Men det är alldeles för få i USA som har chans att vara hemma så länge. Jag tyckte att det var ett minimum. Min son hade precis börjat sova på nätterna när jag kunde återvända till jobbet, säger Karen Miao.

Hon arbetar som produktdesigner på mjukvaruföretaget Intuit, som är baserat i Mountain View, tvärs över gatan från Googles högkvarter i hjärtat av Silicon Valley. Hennes man James Miao har också arbetat på teknikföretag här större delen av sitt liv, men jobbar numera hemifrån med en rad egna projekt och ber mig beskriva honom som ”entreprenör och hemmapappa”.

Karen och James Maio med deras 3-årige son Wesley utanför familjens hus i Emerald Hills i Kalifornien. Foto: Frederic Neema

De tar emot i hemmet i Silicon Valley, där de båda tillbringat längre perioder av ledighet med treåriga sonen Wesley, även före pandemin. Men det är ytterst sällsynt i USA att två föräldrar kan ta ledigt så pass länge när de får barn, i synnerhet inom högavlönade yrken där det ofta ställs krav att arbeta utanför kontorstid.

USA är det enda OECD-landet som inte garanterar betald föräldraledighet. Men det håller nu på att förändras på lokal nivå. Delstaten Kalifornien genomförde förra året en ny lag som garanterar betald föräldraledighet i åtminstone fem veckor. I Silicon Valleys tekniksektor erbjuder företag som Google, Facebook, Netflix, Reddit och Salesforce nu mellan 12 och 14 veckors föräldraledighet med full lön, eller dubbelt så lång ledighet med halv lön.

Karen Miao tror att förändringen beror på att teknikföretagen anpassat sig efter de anställdas krav.

Karen Miao med treårige sonen Wesley. Hon kunde vara föräldraledig i åtta månader genom de förmåner som delstaten Kalifornien och hennes arbetsgivare erbjöd. Foto: Frederic Neema

– För tio år sedan var de flesta anställda på teknikföretagen unga män utan barn. Då lockades de med sådant som nyrostade kaffebönor och massage. Nu är många av de anställda lite äldre och det är betydligt fler kvinnor på företagen, så de verkar ha insett att de behöver locka med mer konkreta förmåner, säger Karen Miao.

Det här skiftet syns inte minst på teknikföretagens egna högkvarter. Där det tidigare stod flipperspel, pingisbord och en ölbar är det nu mer sannolikt att du hittar amningsrum.

Enligt Google har föräldraledigheten bidragit till att hälften så många kvinnliga anställda lämnar företaget.

Under pandemin har teknikföretagen även lovat mer generösa förmåner och flexibilitet för småbarnsföräldrar.

James Miao leker med sonen Wesley. Foto: Frederic Neema

– När Google och Facebook började erbjuda mer föräldraledigt fick det en dominoeffekt. Nu ökar förmånerna på teknikföretagen här hela tiden. Under pandemin verkar det första många frågar om vara mer flexibilitet, mer tid hemma med barnen och familjen. Det har blivit ett sätt för företagen att konkurrera med varandra när de rekryterar eftertraktad personal, säger Karen Miao.

Med europeiska mått är teknikföretagens förmåner föga imponerande. Men i USA kan de markera början på ett nationellt skifte. New York, Connecticut och flera andra delstater har också genomfört lokala lagar för betald föräldraledighet.

I Washington diskuterar Joe Bidens administration och Demokraternas ledarskap i kongressen USA:s första federala lagstiftning för betald föräldraledighet. I mars ställde 200 amerikanska företag, framför allt i tekniksektorn, krav på kongressen att genomföra lagen.

Karen och James Maio har kunnat ta ut ovanligt lång föräldraledighet för att vara i USA. ”Reglerna har blivit mer generösa men arbetskulturen har inte förändras”, säger Karen Maio. Foto: Frederic Neema

Men eftersom många amerikanska arbetsplatser är ovana vid längre föräldraledighet har reformerna även fört med sig en rad utmaningar. I Silicon Valley är den interna konkurrensen på företagen ofta stenhård och många småbarnsföräldrar oroar sig över att halka efter om de tar ledigt.

– När jag kom tillbaka från min föräldraledighet fick jag jobba med ett helt nytt team och jag fick mycket lättare arbetsuppgifter än tidigare. Jag tror att de bara försökte vara schysta, de ville ge mig en mjukstart, men för mig var det frustrerande. Jag hade inte jobbat på åtta månader så jag ville visa att jag kan jobba hårt, men i stället hade min arbetsgivare sänkt ribban för vad jag förväntades prestera, säger Karen Miao.

Hon märker samma oro bland många kollegor, framför allt kvinnor, som tagit föräldraledigt.

– Många teknikföretag erbjuder generös föräldraledighet i teorin, men internt sätts det fortfarande press på folk att vara kvar på jobbet. Flera kollegor tog bara ut tre, fyra månader av sin föräldraledighet, även om de hade kunnat vara hemma dubbelt så länge. Så även om reglerna blivit mer generösa har arbetskulturen inte förändrats, säger Karen Miao.

”Många teknikföretag erbjuder generös föräldraledighet i teorin, men internt sätts det fortfarande press på folk att vara kvar på jobbet”, säger Karen Miao. Foto: Frederic Neema

Trots att teknikföretagen varit särskilt generösa med nya former av ledighet och flexibilitet under pandemin beskriver småbarnsföräldrar på företagen hur stressen bara ökat det senaste året. Blind, en app där anställda på företag anonymt kan diskutera sina arbetsgivare, gjorde en undersökning i vintras med drygt 6 000 anställda på teknikföretag.

61 procent av dem sade att de arbetar minst tre timmar mer än tidigare för att hinna med arbetsuppgifter. Hälften av dem sade även att de oroar sig för att bli förbisprungna karriärmässigt av kollegor utan barn.

En rad undersökningar under pandemin visar att mammor lägger mycket mer tid på hushållsarbete och barnomsorg än papporna. Fyra gånger fler kvinnor än män har lämnat arbetsmarknaden under pandemin. I fjol visade flera undersökningar att pappor tillbringar mycket mer tid med sina barn under pandemin än de gjorde tidigare, men det beror ofta på att de började från en väldigt låg nivå.

I en talande undersökning av New York Times förra sommaren påstod hälften av amerikanska män att de står för huvudansvaret av undervisningen av barnen i hemmet. Men bara 3 procent av kvinnorna höll med om detta.

Karen och James Maio är överens om att det är James som tar störst ansvar för deras 3-årige son Wesley hemma just nu, medan Karen lagar mer mat och städar mer. Foto: Frederic Neema

James och Karen Miao verkar vara ett undantag. Båda är överens om att det är James som nu har huvudansvaret att ta hand om Wesley hemma, eftersom Karen jobbar mer.

– Jag har hand om det mesta som rör Wesley, medan Karen gör mer som rör hemmet i övrigt, som att laga mat och städa. Vi var redan från början överens om att det skulle vara 50–50 hemma. För om man inte sätter de mönstren och vanorna direkt så är det väldigt svårt att byta kurs, säger James Miao.

Fakta. Tolv veckors obetald ledighet USA är det enda OECD-landet som inte garanterar betald föräldraledighet. Det finns enbart en garanti för 12 veckors obetald ledighet. Flera stora delstater, som Kalifornien och New York, har genomfört lagar för betald föräldraledighet de senaste åren. I Silicon Valleys tekniksektor erbjuder de flesta stora företag ytterligare 12 till 14 veckors föräldraledighet med full lön. I mars i år ställde 200 amerikanska företag, mestadels i tekniksektorn, krav på kongressen att genomföra en federal lag för betald föräldraledighet. Visa mer

