Thailand drabbas hårt av ny våg av smitta

Thailand som länge klarat sig från en mera omfattande smittspridning ser nu ut att tvingas till allt mer omfattande restriktioner och ett massvaccinationsprogram planeras. Den största mängden vaccin kommer att produceras på licens från Astra Zeneca via en lokal tillverkare men vaccinet kommer att bli klart först i mitten av sommaren.

Thailand hade fram till mitten av december mycket få fall – mellan 100 och 200 smittade per dygn i ett land med över 70 miljoner invånare. Tre miljoner av dessa är utlänningar och planen är att vaccinera också dessa.

Efter en kort puckel över nyår och in i februari stabiliserade sig antalet nya smittade kring 1.000 per dygn för att i början av april rusa i höjden. Den 6 maj hade siffran per dygn närmat sig 30.000 och antalet avlidna gått från någon enstaka till över 20. Detta enligt statistik från Worldometer.

Hittills har endast 363 människor avlidit i sjukdomen men hälften av dem har gjort det under den senaste månaden, skriver Reuters.

Och Bangkok Post rapporterade på fredagen att stadens guvernör Aswin Kwanmuang beslutat förlänga stängningen av vissa affärsverksamheter och offentliga platser med ytterligare en vecka, fram till den 17 maj.

Enligt ordern från guvernören är det nödvändigt att förlänga stängningen på grund av den höga smittspridningen i huvudstaden. Bland annat stängs skolor, biografer, teatrar och parker medan shoppingcentrum får hålla öppet till klockan 21 och affärer till 22.

De hårdast drabbade delarna av Bangkok, distrikten Klong Toey, Pathumwan och Bang Kae, har stängt alla restauranger för servering inomhus och tillåter enbart mat för avhämtning.

Sjukdomen sprids också på många håll utanför storstaden Bangkok. På fredagen rapporterade provinsen Chanthaburi ett kluster med 52 smittade, alla från Afrika.

Också grannländerna Kambodja, Laos och Malaysia visar kraftigt stigande kurvor över antalet smittade medan Myanmar ligger kvar på samma nivå som tidigare.