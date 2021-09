Thailändska myndigheter godkänner alternativ vaccinmetod – virologiprofessorn välkomnar tillskott

I veckorna har det rapporterats om hur vaccindoser i Sverige, såväl som utomlands, måste slängas. De har eller kommer att ha passerat sin förbrukningsdag innan de hunnit användas.

I samband med vaccinöverskottet, råder det vaccinbrist i många andra länder. I Thailand godkände hälsoministern Anutin Charnvirakul under måndagen en alternativ vaccinmetod för att maximalt nyttja volymen för varje dos. De väljer nu att injicera vaccinet intradermalt, alltså under huden, i stället för intramuskulärt, direkt i muskeln. Landet blir därav det första att ge grönt ljus för denna metod.

– En vaccindos kan räcka till fem intradermala injektioner, berättade den thailändska sjukhuschefen Chalermpong Sukonthaphon till Reuters.

Ali Mirazimi, professor i virologi på Karolinska institutet, menar att intradermala injektioner inte är något nytt och att forskning redan finns på metoden. Däremot är normen att ge vaccin intramuskulärt.

– De båda metoderna bygger på att exponera kroppen med ett främmande ämne, och det kan göras både via muskel eller under huden där det finns celler som tar in vaccinet och sedan presenterar det för immunsystemet.

Ali Mirazimi, professor i virologi, menar att den alternativa vaccinmetoden kan få en positiv effekt. Foto: Magnus Hallgren/DN

Däremot påpekar han att vaccin som Astra Zeneca och Pfizer är kliniskt testade intramuskulärt. Något som kan få länder med vaccinbrist som Thailand att bli för desperata i deras jakt på vaccintillgång att de inte noggrannare studerar immunitetsrisken.

– Det finns fortfarande ingen stor vetenskaplig studie på detta. Men fördelen är att det behövs en mindre vaccinmängd för varje dos enligt experterna i Thailand. Den stora risken är ifall det ger ett skydd, och hur starkt det skyddet är.

– Däremot är det ett välkomnat tillskott. Det är ett av många sätt att administrera vaccineringen på. Nu jobbar forskare med att ta fram vaccin via nässpray och annat. Det pekar på att arbetet går framåt. Visar det sig fungera, är det positivt, säger Ali Mirazimi.

Thailand har behövt använda sig av alternativa vaccinmetoder på grund av brister i vaccintillgång, trots att Astra Zeneca har vaccintillverkning i landet. Bara 21 procent av landets 72 miljoner människor är fullvaccinerade.

I veckan kom uppgifter om att EU- och G7-länderna vid årets slut kommer att ha en miljard fler vaccindoser än de behöver. Av dessa förväntas hundra miljoner doser passera sitt bäst före-datum vid årsskiftet.

Läs mer:

Smittskyddsläkaren: ”Arbetsgivare borde ha möjlighet att omplacera ovaccinerad personal”

Femte covidvåg i Iran – ayatollans vaccinpolitik får kritik

Åtta av tio fullvaccinerade i Portugal: ”Glad att vaccinationsviljan är så hög”