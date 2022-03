Tidigare CIA-agent vill lära allmänheten om ufo

En dag sent i augusti 2016 träffades den tidigare CIA-agenten Jim Semivan och Tom DeLonge i San Diego. Semivan hade 2007 pensionerat sig från CIA efter att ha arbetat med spionage mot Ryssland, Kina, Nordkorea och Iran.

Det skulle bli en serie möten och vid ett av dem skissade de båda männen upp det som skulle bli TTSA på en restaurangservett. Målet var att fokusera på vad Semivan kallar ”olika aspekter” av ufofenomenet.

Med vid mötet var också en grupp personer med kopplingar till den amerikanska regeringen, vilka vill vare sig Tom DeLonge eller Jim Semivan avslöja:

– Några månader tidigare hade jag blivit kontaktad av en grupp inom ett inofficiellt nätverk bestående av forskare och vetenskapsmän med starka kopplingar till den amerikanska regeringen. De hade alla studerat Fenomenet i årtionden, flera av dem hade jag träffat tidigare. Efter att ha hört Tom DeLonge i en podd beslutade några av oss att kontakta honom, berättar Jim Semivan.

Semivan använder inte begreppet ufo när han berättar om sitt intresse och bara sällan förkortningen UAP, unidentified aerial phenomena, den förkortning som den amerikanska försvarsmakten numera ersatt ufobegreppet med. Istället använder han uttrycket ”the Phenomenon”, Fenomenet med stort F.

Och företaget som skulle undersöka detta skulle bli To the stars academy of arts and sciences eller TTSA.

– Tom frågade mig om jag ville vara med och bygga upp ett företag som skulle fokusera på olika aspekter av UAP-fenomenet och vi tog fram en servett och började skissa på hur företaget kunde se ut, säger Jim Semivan.

I dag har flera tunga namn lämnat TTSA. Chris Mellon, Luis Elizondo och Steve Justice gick vidare till egna verksamheter i december 2020.

Tyngst av de tre var Chris Mellon som under åren 1999–2002 var USA:s tidigare biträdande assisterande försvarssekreterare för underrättelsetjänsten och senare för säkerhets- och informationsoperationer.

Även Luis Elizondos avhopp gav eko eftersom den tidigare underrättelseagenten varit chef för Advanced aerospace threat identification program som var en föregångare till den arbetsgrupp som senare kom att fokusera på ufoobservationer gjorda av framför allt den amerikanska flottans piloter. Men även Steve Justice avhopp märktes då Justice under flera år varit ansvarig för den amerikanska flygplanstillverkaren Lockheed Martins mest avancerade program.

Såväl Mellon som Elizondo har övergett TTSA för att engagera sig i Harvardprofessorn Avi Loebs Galileoprojekt som syftar till att försöka upptäckta om det finns tecken på utomjordiska farkoster i jordens närhet.

För Jim Semivan är ufofenomenet i högsta grad en realitet efter att själv tillsammans med sin fru varit med om en observation i början av 1990-talet. Vad de två upplevde har Jim Semivan aldrig diskuterat offentligt.

– När jag berättade om vad vi hade sett för en kollega på CIA tipsade han mig om att läsa böcker av Jacques Vallée, John Keel och Charles Fort. Jag fångades av det de skrev om Fenomenet, säger Jim Semivan och betonar att han ser kopplingar mellan paranormala fenomen, ufo och berättelser om hur människor ska ha tagits ombord på farkoster.

– Fenomenet består av flera komponenter, UAP, ombordtagningsupplevelser, fjärrseende och alla sorters paranormala fenomen. Och alla är verkliga på så sätt att de kan upplevas. Vi kanske aldrig kommer att kunna hitta en förklaring till UAP vilket inte gör dem mindre verkliga, bevisen för det är överväldigande. Jag hoppas att den amerikanska regeringen, liksom andra länders regeringar, kommer att offentliggöra fler bevis i framtiden, säger Jim Semivan.

Precis som Tom DeLonge ser Jim Semivan inte ufofenomenet som i första hand farkoster från andra planeter som besöker vår jord. I stället kopplar han samman människan med en omvärld som han menar är betydligt mer komplicerad än den vi i dag tycker oss se. Exakt hur allt detta skulle hänga ihop är det svårt att få honom att sätta ord på.

Men han har positiva ord över för Tom DeLonge:

– Ibland säger Tom saker som vi inte är överens om men det är ändå han som har satsat sitt rykte och har sett till att vi fick något att diskutera.

Vad hoppas du uppnå med TTSA?

– Jag hoppas att vi kan vidga allmänhetens förståelse för Fenomenet, det är vad det handlar om. Och vi tror att vi har ett unikt perspektiv med tanke på att många i vår grupp har sin bakgrund inom försvarssektorn och inom regeringen.

– Nu har vi ett par dussin underhållningsprojekt som befinner sig i olika stadier av produktion. Dessutom fortsätter vi att arbeta tillsammans med den amerikanska armén med några unika material som vi har kommit över.

