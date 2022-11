Tilde sa upp sig och flyttade till Ukraina – nu jobbar hon vid fronten

EN BENSINMACK I ÖSTRA UKRAINA.

Det är beckmörkt när 30-åriga Tilde Addenbrooke från den svenska hjälporganisationen Operation Aid svänger in till mötesplatsen. En igenbommad bensinmack i skogen, i Donetsks län i östra Ukraina.

Sandsäckar täcker pumparna. Svarta konturer av höga träd anas bakom den stängda butiken.

Efter fem minuters väntan under en gnistrande stjärnhimmel kommer de ukrainska soldaterna. Serhij Volkov, Artjem Zajarnyj och Jegor Firsov anländer i en bepansrad bil, direkt från fronten.

– Vi transporterar vanligtvis skadade i den här. Ryssarna skjuter hela tiden på oss med automatvapen och artilleri, så pansaret behövs verkligen, säger Serhij Volkov och klappar på plåten.

Hjälparbetarna Tilde Addenbrooke och Lee Lambert och de ukrainska soldaterna lastar över 120 svenska sovsäckar till en bepansrad bil. Foto: Anders Hansson

Det ryker ur soldaternas munnar. Den här delen av Ukraina har inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar, och nu börjar det bli kyligt på nätterna. De har frusit i sina grävda skyttevärn, och är glada att få 120 varma sovsäckar från Sverige.

– Våra egna sovsäckar är av dålig kvalitet. Flera har dessutom brunnit upp av misstag när vi eldat för att få upp värmen, säger Serhij Volkov.

Tilde Addenbrooke, soldaterna och ett par brittiska hjälparbetare börjar lasta över sovsäckar och filtar som skänkts av svenska givare. Pansarbilen blir snabbt full. Soldaterna måste ringa efter ytterligare en bil för att få plats med allt.

Under lastningen berättar de om sin svåra kamp för att försvara staden Bachmut.

Bachmut är en av få städer vid fronten där de ryska invasionstrupperna inte backar. Tvärtom har ryska soldater i den ökända privatarmén Wagnergruppen gång på gång avancerat och försökt inta staden.

– Fienden är så nära att vi kan se dem med våra egna ögon, utan kikare, säger Serhij Volkov.

Soldaterna Jegor Firsov och Serhij Volkov har just fått en laddning svenska sovsäckar av Tilde Addenbrooke. Foto: Anders Hansson

Sovsäckarna har transporterats till Ukraina av den svenska hjälporganisationen Blågula bilen, som köper upp begagnade lastbilar och kör dem till Ukraina. I Sverige fylls lastbilarna med förnödenheter som behövs i det krigsdrabbade landet.

Tilde Addenbrooke Ålder: 30 år Bor: Charkiv Yrke: Hjälparbetare Bakgrund: Jobbade under flera år i en te- och kaffehandel i Linköping, men sa i våras upp sig för att flytta till Ukraina. Aktuell: Arbetar för den svenska hjälporganisationen Operation Aid i östra Ukraina. Kör ut mat, hygienartiklar och mediciner – och evakuerar människor i krigsdrabbade i byar och städer längs fronten. Visa mer

– Vi vill göra nytta och helst bara ge saker som verkligen behövs. Sovsäckarna har den här brigaden önskat specifikt, säger Tilde Addenbrooke.

Innan soldaterna kör tillbaka till fronten frågar hon: Behöver ni nåt annat?

– Medicin, kläder, hygienartiklar?

Soldaterna ser på varandra. Behoven är enorma, säger de. Ukrainska militärer måste ofta stå för sin egen utrustning.

– Vi kollar med våra befäl och återkommer med en lista.

Tilde Addenbrooke tar avsked och kör vidare i mörkret, mot staden Kramatorsk där hon ska sova i en lånad lägenhet.

Hjälparbetarna Kuba Stasiak, Tilde Addenbrook och Lee Leonard tillbringar natten i en lånad lägenhet i Kramatorsk efter en intensiv dag i Bachmut, staden under ständig beskjutning. Foto: Anders Hansson

Nästa dag ska hon och de andra volontärerna själva till Bachmut och dela ut nödhjälp. Senare vidare till den sönderskjutna och nyligen befriade staden Lyman, för att evakuera människor därifrån.

Fakta. Minst 100 000 tros ha dödats i Ukraina Det är svårt att få tillförlitliga dödstal under brinnande krig. Men det totala antalet dödsoffer sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari uppgår sannolikt till över 100 000. Enligt Ukrainas regering har över 70 000 ryska soldater dödats. De egna militära förlusterna talar Ukraina tystare om – men tiotusentals ukrainska soldatliv har spillts. I en intervju med BBC i somras sa en medhjälpare till president Zelenskyj att mellan 100 och 200 ukrainska soldater dödas varje dag. De ukrainska dödstalen ökar när Ukraina går på offensiven för att återta ockuperade områden, som man gjort under sommaren och hösten. Även många civila dödas och lemlästas. FN:s senaste siffra över bekräftade civila offer är 6 490 dödade och 9 972 skadade. FN påpekar att den verkliga siffran är långt högre, eftersom många civila som dödas finns i krigszoner där dödsfallen inte kan verifieras. USA:s armégeneral Mark Milley sa i torsdags att runt 40 000 civila dödats i kriget. Antalet dödade och sårade ryska soldater är ”en bra bit över 100 000”, enligt Milley. Han uppskattar att Ukraina har lika många dödade och sårade soldater på sin sida. Källa: FN, ukrainska krigsmakten samt Pentagon Visa mer

Tilde Addenbrooke hoppas även hinna leverera askar med svenska luktskydd till bårhusarbetare vid fronten. Hundratals mentoldoftande små plastproppar som soldater som hanterar de döda kropparna kan trycka in i sina näsor.

– Förhoppningsvis ska luktskydden hjälpa dem att stå ut med stanken lite bättre.

Flera hundra människor dödas varje dag i kriget, drygt 250 dagar in i den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina.

– Jag upplever att människor hemma i Sverige inte riktigt förstår att kriget pågår med full styrka. Och att så otroligt många dör.

”Likstanken är svår, man är konstant illamående. De här luktskydden kan nog hjälpa” säger Serhij, en av bårhusarbetarna vid fronten nära Bachmut när han får en ask mentoldoftande näsproppar från Sverige av den brittiske hjälparbetaren Philip Ivlev-Yorke. Foto: Anders Hansson

Det är svårt att få tillförlitliga siffror under brinnande krig, men mycket tyder på att det totala antalet dödsoffer nu överstiger 100 000 (se faktaruta).

De flesta som dör är soldater, men även tiotusentals civila ukrainare har dödats i ryska attacker. Barn, män, kvinnor, gamla. Ända sedan krigets början har Ryssland skjutit robotar mot skolor, bostadshus och sjukhus.

En ständig terror, kallar Tilde Addenbrooke det.

– Nästan alla jag möter känner nån som dödats i kriget. Eller känner nån som känner nån.

LINKÖPING, NÅGRA DAGAR TIDIGARE.

Klockan är nästan midnatt när den 47-årige krögaren, miljöpartisten och lastbilschauffören Take Aanstoot låser upp sin nederländska pub De Klomp i centrala Linköping.

Skyltar på väggarna upplyser om att här serveras specialiteter som ”bitterballen” och ölet Maredsous. Men puben håller stängt den här sena söndagskvällen, och ägaren har annat i tankarna än nederländska köttkroketter med senap och trappistöl.

Take Aanstoot bär ut de sista kartongerna från sin pub i Linköping inför avfärden mot Ukraina. Lastbilen väntar på gatan utanför. Foto: Anders Hansson

Ute på gatan väntar en fullastad gammal Volvolastbil som det står BONDHAMNS FISK på. Take Aanstoot, i lysgul arbetsjacka, bär ut de sista kartongerna från sin pub.

”Vinterjackor och pullovers” står det på en låda. ”Till Soldaten Mike F” på en annan – den ska till en frivilligsoldat.

– Ukrainska flyktingar i Sverige kan via oss skicka förnödenheter till sina familjemedlemmar i armén, säger Take Aanstoot.

Hans hjälporganisation Blågula bilen har köpt lastbilen på Blocket för 50 000 kronor. De brukar kosta ungefär så mycket, de begagnade Volvo- och Scanialastbilar som Blågula Bilen köper upp och donerar till den ukrainska krigsmakten.

Men på sistone har priserna ibland trissats upp, förklarar Take Aanstoot.

– Det har hänt att andra organisationer som också ger fordon till Ukraina har bjudit mot oss. Så nu har vi börjat synka med varandra och på förhand bestämma vem som ska få köpa vilken bil.

Take Aanstoot från Blågula bilen och Ludvig Ramestam från Operation Aid lastar in det sista inför avfärden mot Ukraina, på gatan utanför Takes pub i Linköping. Foto: Anders Hansson

Det svenska folkliga engagemanget för Ukraina är enormt. Vid sidan av humanitära jättar som Röda korset och UNHCR har det vuxit fram flera mindre hjälporganisationer som i sociala medier samlar in pengar, fordon och nödhjälp.

DN berättade nyligen om brandmannen Lena Wilderäng och hennes grupp Swedish Rescuers, som kör räddningsfordon och drönare till Ukraina. Under ett enda dygn lyckades hon och maken Lars Wilderäng samla in 1,5 miljoner kronor till minröjardrönare.

Take Aanstoot Ålder: 47 år Bor: Linköping Yrke: Pubägare, datatekniker, lastbilschaufför och hjälparbetare. Bakgrund: Uppväxt i Nederländerna. Kom till Sverige som student, bildade familj och stannade kvar. Har även bott och arbetat i Kenya. Aktuell: Grundade i våras hjälporganisationen Blågula bilen, som köper in begagnade lastbilar som skänks till den ukrainska krigsmakten. Lastbilarna fylls även med nödhjälp som distribueras i Ukraina av Operation Aid och andra. Visa mer

Blågula bilen fick under september och oktober in drygt 2,3 miljoner kronor i framför allt swishdonationer. Organisationen redovisar löpande på sitt Twitterkonto hur mycket pengar som skänks, vilka fordon som köps in och när de levereras.

– Jag tror att folk vill se hur deras pengar används, och vad lastbilarna som de betalat för faktiskt gör, säger Take Aanstoot.

Blågula bilen har egna kontakter i Ukraina som tar emot bilarna och informerar om behoven. Take Aanstoot anser att mindre hjälporganisationer kompletterar de större, och ibland kan vara mer snabbfotade på marken i ett kaotiskt krig.

– Dessutom skänker vi fordon och annat till den ukrainska krigsmakten. Sånt gör inte Röda korset.

Dagarna före avfärd har Take Aanstoot kört lastbilen mellan svenska städer för att plocka upp sjukvårdsmateriel som på grund av någon skavank anses ha tjänat ut i Sverige, men som kommer att göra stor skillnad i krigets Ukraina.

På Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm har han hämtat sjukhussängar med lätt sprucken galonklädsel. I Södertälje gav en sköterska honom dialysutrustning som inte längre behövdes.

I hans last finns även de sovsäckar som Tilde Addenbrooke några dagar senare ska lämna över till soldater i östra Ukraina.

Take och Tilde är båda från Linköping och har gemensamma vänner. Nu samarbetar de i en nödhjälpskedja där han fraktar sovsäckar och annat till Ukrainas huvudstad Kiev, och hon plockar upp dem för vidare transport österut.

– Då kör vi! säger Take Aanstoot och klättrar upp i förarhytten.

Take Aanstoot tejpar fast ett anti-Putin-märke på den gamla fisklastbilen som ska skänkas till den ukrainska krigsmakten. ”Det hjälper oss ibland i tullen i Polen, tullarna vinkar bara förbi oss”. Foto: Anders Hansson

Längs nattliga vägar i Östergötland och Småland berättar han om hur Blågula bilen startade i våras. Take Aanstoot hade en gammal lastbil stående i en lada utanför Linköping – en rest från hans tid som bonde.

– Jag behövde inte lastbilen längre, men det gjorde Ukraina. Så jag körde ner den.

Han skrev om sin resa på Facebook och Twitter och bad folk att stödja Ukraina. Donationer från vänner och bekanta strömmade in.

– Jag fick in 70 000 kronor och insåg: Detta går att göra större. När jag kom hem köpte jag tre lastbilar till.

Jag fick in 70 000 kronor och insåg: Detta går att göra större. När jag kom hem köpte jag tre lastbilar till

Folk med lastbilskörkort hörde av sig och ville bli chaufförer. Andra kunde hjälpa till med fordonsinköp och pappersarbete.

– Sedan bara växte det och blev en hel organisation.

Den gamla fiskbilen blir den tionde fullastade lastbilen som Blågula bilen levererar till Ukraina i år. Ytterligare ett trettiotal fordon är inköpta.

– Vi har hjälp av verkstäder i Sverige som servar bilarna gratis innan vi kör ner dem.

Om någon strålkastare inte fungerar gör det inte så mycket. Militären i Ukraina slår ändå sönder lyktorna så att bilarna inte ska kunna ses av fienden i mörker.

– Soldaterna kör med hjälp av mörkerglasögon.

En sliten Take Aanstoot vilar en minut på klareringskontoret vid polsk-ukrainska gränsen. Foto: Anders Hansson

Själv kör Take Aanstoot med hjälp av en gammal spellista med syntpop från 1980-talet. Soft Cells ”Tainted Love” och ”In the Heat of the Night” med Sandra håller honom vaken i lastbilshytten under småtimmarna, på väg mot färjan i Karlskrona.

Förutom lastbilar skänker Blågula bilen fyrhjulsdrivna bilar till Ukraina – extra viktigt nu under den regniga senhösten, så att soldater och sjukvårdare kan ta sig fram på de allt lerigare ukrainska vägarna.

– Logistik är enormt viktigt i krig. Det går åt många bilar. Innan året är slut hoppas vi ha levererat femtio fordon till Ukraina.

Ett 30-tal personer arbetar med Blågula bilen. Ingen får lön, alla är volontärer. På Facebook och Twitter kan givare och andra nyfikna följa hur de gamla svenska fordonen målas om och gör krigstjänst i Ukraina.

– Våra lastbilar används ofta till att köra mat och annat från centrallager, ut mot fronten.

Efter några timmars körning svänger Take Aanstoot in vid en rastplats för att ta en snabblur. Han somnar direkt, sittande vid ratten.

Efter 45 minuter ringer alarmet och han kör vidare, grusögd men vederkvickt, mot morgonfärjan mot Polen.

Tilde Addenbrooke från svenska hjälporganisationen Operation Aid sätter på sig en skottsäker väst innan hon ska köra in i Bachmut, en stad vid fronten som utsätts för ständig beskjutning. Foto: Anders Hansson

BACHMUT, ÖSTRA UKRAINA.

Tilde Addenbrooke kliver ur sin bil och sätter på sig en skottsäker väst. Hennes lilla grupp av hjälparbetare har stannat till på en kulle några kilometer utanför Bachmut för att gå igenom planen för de närmaste timmarna.

Volontärerna pekar på kondensstrimmor på den ljusblå himlen. Kan det vara bombflyg? Eller attackdrönare?

Bachmut är under ständig beskjutning och de flesta av de 80 000 invånarna har flytt. Staden, som i en fredligare tid var känd för sitt bubbelvin, har i höst pekats ut av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som en plats där striderna är särskilt svåra. Ryska soldater från den ökända privatarmén Wagnergruppen ger sig ofta in förorterna.

– Vi ska inte stanna länge. Vi vill inte skapa folksamlingar som riskerar att bli måltavlor, säger Tilde Addenbrooke.

Intill henne vid vägkanten står två skäggiga brittiska volontärer: Lee Lambert och Benedict Leonard. De kom till Ukraina för att strida som frivilligsoldater, men insåg snart att de kunde göra större nytta som hjälparbetare vid fronten.

Den brittiska duon har varsin skåpbil för transporter av nödhjälp och personer som behöver fly. Och de vet hur man planerar och genomför riskfyllda operationer. Benedict Leonard är säkerhetsexpert och har fört befäl över brittiska specialtrupper i Afghanistan. Även Lee Lambert har flera års erfarenhet från den brittiska militären.

Husen där den brittiske hjälparbetaren Lee Lambert delar ut nödhjälp är svårt sargade av beskjutning – men det bor fortfarande människor i dem. Foto: Anders Hansson

Tilde Addenbrooke har flera års erfarenhet från en te- och kaffehandel i Linköping – Tebladet heter den.

Innan dess arbetade hon på Filmstadens biograf.

När Ryssland inledde sin fullskaliga attack mot Ukraina den 24 februari bodde Tilde Addenbrooke i universitetsstaden på östgötaslätten, staden där hon växte upp. På fritiden red hon och skötte om sina två hästar, som fortfarande står i ett stall hemma hos mamma Hanna i Vikingstad, strax utanför Linköping.

Vid krigsutbrottet engagerade hon sig i Equus Caballus, en organisation som evakuerar hästar och deras ägare från kriget. Inför sin första Ukrainaresa fick hon kontakt med den svenska hjälporganisationen Operation Aid.

– De hade en stor operationslampa i Stockholm som ett sjukhus hade skänkt. Jag hade plats i min hästtransport, och de frågade om jag kunde köra ner lampan.

På plats i Ukraina lämnade Tilde Addenbrooke hästorganisationen och gick över till Operation Aid. Hon kastade loss från Sverige. Sa upp sig från jobbet i tehandeln. Avslutade lägenhetskontraktet. Flyttade till det krigsplågade land som miljoner människor flyr från.

Smällar från både ryskt och ukrainskt artilleri hörs i närheten medan Tilde Addebrooke frågar Bachmutbor om de behöver hjälp att fly från stan. Damen på bilden avböjer: ”Jag vet inte vart jag skulle ta vägen, och dessutom har jag just börjat koka soppa.” Foto: Anders Hansson

Nu har hon sin bas i en lägenhet i Charkiv.

– Jag behövdes här. I början av kriget hade Operation Aid inte så många som ville köra runt inne i Ukraina, särskilt inte i här i öst.

Varför ville du göra det som ingen annan ville?

– Det har jag funderat en del på. Jag tror att jag tänkte: Ja men så kan ju inte alla tänka, för då blir det ju ingenting gjort.

Det finns mer att säga om detta, men nu är dags att köra in i Bachmut.

Staden ser först helt öde ut, med sönderskjutna hus överallt. Stridsvagnar och andra militärfordon är det enda som rör sig på gatorna.

Men trots intrycket av spökstad lever tusentals människor här, mitt i krigszonen, utan vare sig el eller vatten. När hjälparbetarna anländer kommer de fram ur källare och andra gömställen.

Den brittiske hjälparbetaren Lee Lambert delar ut matkassar i Bachmut. Staden är sedan flera månader under ständig beskjutning och el och vatten saknas. Foto: Anders Hansson

31-åriga Aljona Nesterova tar tacksamt emot mat, våtservetter, bindor och en grön liten väska som det står ”Cederroths första hjälpen” på.

– Jag vågar inte gå ner till centrum, det skjuts så mycket där. Så jag är jätteglad att ni kom hit, säger Aljona Nesterova.

Tilde Addenbrooke frågar som hon brukar: Finns det fler här som behöver hjälp? Folk som är fast och inte kan ta sig någonstans?

Aljona Nesterova pekar längre ner på gatan.

– Där borta bor några.

Vid nästa stopp, i ett höghusområde, träffar vi två barnfamiljer. Beskjutningen har intensifierats nu. Det smäller konstant när ukrainska och ryska trupper skjuter mot varandra någon kilometer bort.

När en artillerigranat exploderar på andra sidan höghuset börjar den sjuåriga pojken Stanislav Petrosianka att nypa sig i skinnet på vänster handrygg.

Sjuårige Stanislav Petrosianka nyper sig i handryggen och säger att han blir rädd av de höga smällarna när artillerigranater exploderar nära hans hus. Foto: Anders Hansson

– Jag är rädd. Särskilt när det låter så där högt, säger han.

Pojkens bleka ansikte är spänt under toppluvan. Hans nioåriga kompis Vika Polujektova, i röd luva, sitter i sin mammas knä och försöker låta tapper:

– Jag har vant mig vid smällarna. Jag sover gott på natten.

Hennes mamma Ljuda Polujektova hade gärna tagit dottern till en säkrare plats, men har inte råd att lämna Bachmut.

– Dessutom är det krig på så många platser nu. Vart skulle vi åka?

När Tilde Addenbrooke senare får höra vad mamman sagt ber hon om kontaktuppgifter till familjen. Hon kanske kan hjälpa dem att fly till Polen, säger hon.

– Vi kan fixa allt till dem där: Boende, skola och mat.

Nioåriga Vika Poloektova bor med sin mamma Ljuda Poloektova i Bachmut, som sedan flera månader utsätts för beskjutning dygnet runt. Foto: Anders Hansson

På plats efter plats i östra Ukraina ser vi Tilde Addenbrooke arbeta så: Lugnt, effektivt, lösningsorienterat.

– Har man jobbat i ett serviceyrke faller det sig rätt naturligt att reka och fråga: Vad behöver ni här? Plus att man hänger kvar. Man dumpar inte bara sina grejer och sticker. Det handlar om att se till de utsattas behov.

Smällarna från beskjutningen i Bachmut tycks inte bekomma henne.

– Det skulle nog inte funka så bra om jag var rädd. Då blir man så ineffektiv.

Varför är du inte rädd?

– Jag vet inte. Kanske för att jag åker hit med personer jag litar på.

Brittiske hjälparbetaren Benedict Leonard pustar ut efter att ha delat ut mat till nödställda i Bachmut, en stad under ständig beskjutning. Foto: Anders Hansson

På vägen ut från Bachmut svänger Tilde Addenbrooke rutinerat sin svenskregistrerade BMW runt kratrar i asfalten som robotar och granater slagit upp.

Hon stannar till på ett militärt bårhus utanför stan och ger de uniformsklädda anställda en laddning mentoldoftande luktskydd. Sedan gasar hon vidare mot den nybefriade staden Lyman, där människor behöver hjälp att fly.

BMW:n är egentligen hennes mammas.

– Mamma tyckte att jag skulle ha den, eftersom den är större och stadigare än min vanliga. Vi bytte bil.

Mamma Hanna Addenbrooke jobbar som psykolog i Linköping. Hon planerar att snart hälsa på i Charkiv, och hjälparbeta sida vid sida med dottern en tid.

Tilde Addenbrooke upplever nära och kära hemma i Sverige som väldigt stöttande.

– Jag vet inte om man kan säga det utan att det låter helt sinnesjukt, men... de märker att jag trivs här. Att jag funkar bra i den här miljön och att jag tycks vara till nytta.

Tilde Addenbrooke vaknar i en lägenhet i Kramatorsk i östra Ukraina. Före kriget levde en ukrainsk barnfamilj här. Men Kramatorsk ligger nära ryskockuperade områden och attackeras ofta med robotar och attackdrönare. Barnfamiljen har flytt västerut och hyr nu ut lägenheten. Foto: Anders Hansson

PRZEMYSL, POLEN, NÄRA UKRAINSKA GRÄNSEN.

Kaffet inne på tullkontoret är jolmigt och morgonen grå, men Take Aanstoot är på gott humör. Han pekar nöjt mot den stora bild som han klistrat upp på sin lastbil: Den ryske presidenten Vladimir Putins vars ansikte täcks av budskapet ”SWITCH OFF PUTIN”.

– Anti-Putin-bilden hjälper oss ibland här i tullen. De polska tullarna gör tummen upp och vinkar förbi oss.

Efter en hel natts körning från färjeläget i Gdynia har den holländsk-svenske pubägaren stannat i gränsstaden Przemysl. När han fyllt i tullpapperen berättar han att ”Switch off Putin”-kampanjen kommer från Ekomodernisterna, en teknikvänlig miljöorganisation som Take Aanstoot leder.

– Kampanjen handlar om att vi i Europa på allvar måste stänga av importen av gas och livsmedel och annat från Ryssland.

Take Aanstoot är politiskt driven och en envis debattör. På nätet associerar folk ibland hans holländska namn till uttrycket ”ta anstöt” – men Take Aanstoot tar sällan anstöt.

– Jag fortsätter bara att tjata om mina frågor. Kärnkraft och Ukraina.

Take Aanstoot kör hela vägen till gränsen mellan Polen och Ukraina med endast korta matpauser för mat och att någon gång sova 45 minuter i förarhytten Foto: Anders Hansson

I höstens valrörelse drev han en krysskampanj för att komma in i riksdagen för Miljöpartiet. Han blev känd som den kärnkraftspositiva miljöpartisten, i opposition mot sitt eget parti.

– Vissa i Miljöpartiet retar sig på mig, men vad ska de göra? Jag har varit medlem sedan 1995. Och jag har ju rätt.

Take Aanstoot är även hemvärnsman och kallar sig gärna för ”haubitsvänster”. Under den gångna natten, i lastbilshyttens dunkel, har vi hört honom förklara varför han inte är pacifist.

– Jag gillar inte den kravlösa vänstern. Jag tycker att den som kan ska göra rätt för sig, och man ska försvara sitt land.

Ukrainas krig är även Sveriges krig, anser Take Aanstoot. Och snart rullar han över gränsen, in i Ukraina och vidare till Kiev, för att lasta av nödhjälpen och ge sin lastbil till en kontakt från de ukrainska myndigheterna.

– Sen tar jag nattåget tillbaka från Kiev till Polen, och flyger hem till Sverige. Och om ett par veckor kör jag ner igen med en ny lastbil.

Ludvig Ramestam från Operation Aid och Take Aanstoot från Blågula bilen lastar om lasten inför gränskontrollen vid posl-ukrainska gränsen. Foto: Anders Hansson

Några dagar senare skriver den ukrainske soldaten Jegor Firsov en tacksam hälsning på sin Facebooksida. Tack vare sovsäcksleveransen från Take Aanstoot och Tilde Addebrooke biter nattkylan i de grävda skyttevärnen utanför Bachmut inte längre lika hårt.

”Mina kamrater sover just nu, inpackade i sina påsar. Fantastiskt att andra länders medborgare fortsätter att hjälpa. Volontärer körde tusentals kilometer för att leverera dem till oss!”

LYMAN, ÖSTRA UKRAINA.

Skymningen faller när Tilde Addebrooke passerar ännu ett utbränt ryskt stridsfordon, på sin väg mot Lyman. Skogen utanför bilfönstret ser förvriden och onaturlig ut. Höga tallar har knäckts som tändstickor under de strider som stod här några veckor tidigare.

Tilde Addenbrooke kör mot den nyligen befriade staden Lyman i östra Ukraina, i sin mamma Hannas BMW som hon fått låna hemifrån Linköping. ”Den är lite större och stadigare än min vanliga bil, så mamma tyckte att jag skulle ta den.” Foto: Anders Hansson

Det luktar svagt av artificiell vanilj i Tildes BMW. Från backspegeln dinglar en ukrainskt blågul doftpryl med en bild av en traktor och en framrullande stridsvagn. Doftplattans text på ukrainska lyder: ”Godkväll, vi är från UKRAINA”.

Tilde Addenbrooke har ingen koppling till Ukraina sedan tidigare.

– Men jag är uppfostrad att demokrati, frihet och mänskliga rättigheter är viktigt på riktigt. Nu är demokratin på tillbakagång i världen. Den håller på att tas ifrån oss.

Om Ryssland inte stoppas i Ukraina, resonerar hon, så kommer Putin att gå vidare och angripa andra länder. Hon retar sig på snack om att Ukraina borde förhandla och ge upp delar av landet.

– Det är som om någon skulle ta Öland och Gotland – och så ska vi bara tycka att det känns bra, för vi fick ju behålla det mesta av Sverige ändå.

Hjälparbetarna Benedict Leonard, Lee Lambert, Tilde Addenbrooke, och Philip Ivlev-Yorke förbereder sig inför kvällens evakueringar i den sönderskjutna staden Lyman. Foto: Anders Hansson

Lyman är en viktig järnvägsknut som varit ockuperad av ryska trupper i över ett halvår. Hjälparbetarna har med sig en lista på namn och adresser till sjuka och gamla som behöver hjälp att fly till säkrare platser.

Tilde Addenbrooke behåller sin skyddsväst på. Det finns risker med att evakuera människor från nyligen befriade områden.

– Vi är inte så välkomna alla gånger. I vissa byar har det funnits ryska soldater kvar. Och vissa som bor här sympatiserar med ryssarna.

Hon är ensam kvinna på fältet den här kvällen, i sällskap med fyra manliga hjälparbetare. Så är det ofta.

– När jag åkte hit så trodde jag att det skulle vara en nackdel att vara kvinna. Men det är precis tvärtom.

Brittiske hjälparbetaren Benedict Leonard hjälper Larysa Ostanina och Ljudmyla Butier att fly från sin sönderskjutna hemstad Lyman. Foto: Anders Hansson

I dessa krigsplågade trakter väcker en kvinna färre misstankar i vägspärrar och i andra kniviga situationer, upplever hon.

– Det är avväpnande på nåt sätt. Man kan glida in i alla miljöer, folk vet inte riktigt hur de ska koda en. Det är som att man är ett udda djur av något slag.

Men Tilde Addenbrooke har också suttit i evakueringsbilar med volontärer som varit så dumgrabbiga ”att bara ölen fattats”. En mardrömsresa gick till en liten by sydost om Charkiv.

– I bilarna dit var det den mest machostinna stämning jag någonsin varit med om. Hög brötig musik, fortkörning genom samhällen... Visst, vi var nära fronten, men det var ingen fara. De här killarna ville att det skulle vara farligare än vad det var.

Efteråt sa hon ifrån.

– Jag har inte lämnat allt och åkt hela vägen hit för att vara i nån sorts testosterondimma i två timmar.

Männen som Tilde Addenbrooke jobbar med den här kvällen i Lyman är av bättre virke.

– De går igenom allt lugnt: De här människorna ska vi hämta, finns det nån med funktionsvariationer, är det nån som har husdjur?

Brittiske hjälparbetaren Benedict Leonard lämnar över ett par matpaket till en kvinna i samband med en evakuering i Lyman. Invånarna i staden saknar både el och vatten. Foto: Anders Hansson

I flera timmar åker hjälparbetarna mellan olika adresser i Lyman och plockar upp äldre kvinnor och män som behöver fly. Staden är utan el och helt mörklagd. Artillerielden mullrar.

Tilde Addenbrooke åker till den farligaste delen av stan. Hon betonar att faran inte har något egenvärde för henne.

– Men ibland måste man vara där det är som värst, för att det finns ett behov. Till exempel för att evakuera människor.

Behoven av nödhjälp kan annars vara större i byar som inte omskrivits som de värsta platserna – men det förstår inte alla, enligt Tilde Addenbrooke. Hon berättar om volontärer hon mött som ”gottar sig i olycka” och som tycker att det ”låter bättre i sociala medier om man har varit där massgravarna hittats”.

– De vill ta en selfie i någon ruin, kanske. Men det är krigsturism mer än hjälpverksamhet.

Hennes egna drivkrafter då? Under våra dygn med Tilde Addenbrooke återkommer hon till sin starka känsla av att vara på rätt plats.

Hjälparbetarna Tilde Addenbrooke och Philip Ivlev-Yorke ger medicin till en militärläkare i Bachmut. Foto: Anders Hansson

Vid ett tillfälle säger hon ”det här är ju mitt första krig”.

– Som person är jag väldigt lösningsorienterad. Jag har svårt att känna att något är omöjligt. Och av någon anledning verkar jag inte tycka att väldigt stora problem är omöjliga heller.

Tilde Addenbrooke tänker stanna i Ukraina ”så länge det behövs”. Hon ser hjälparbetet som ett privilegium och säger att hon har ”friheten och lyxen att kunna åka hem”.

– Den lyxen har inte ukrainare som kanske har sin bror vid fronten och familjemedlemmar som dödats. När jag vill att kriget ska ta slut för mig – då tar kriget slut för mig.

