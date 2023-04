Timothy Snyder: Ryssland kommer att förstå att de förlorat

Född: 1969 i Ohio, USA.

Professor i historia vid Yale university, New Haven, och författare.

Gift, hustrun Marci Shore är också professor vid Yale. Två barn.

Belönad med en lång rad priser och utmärkelser.

En rad böcker finns översatta till svenska (Albert Bonniers förlag), bland annat: ””Den blodiga jorden (i original 2010), ”Den svarta jorden” (2015), ”Om tyranni” (2017), ”Vägen till ofrihet” (2018), ”Den röde prinsen” (2008).

Talar fem språk, förstår tio.

Den universitetskurs i ukrainsk historia, ”The making of modern Ukraine”, som Snyder höll på Yale i höstas, finns i sin helhet tillgänglig på Youtube och som podd.

Texter som gjorde avtryck efter Trump.

”Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet” skrevs som en reaktion på Trumps valvinst och fick enorm uppmärksamhet.

Ett liknande genomslag fick journalisten Masha Gessens New Yorker-artikel ”How to survive in an autocracy” (också sedermera en bok), och boken ”Hur demokratier dör” (2018) av Harvardforskarna Daniel Ziblatt och Steven Levitsky.