Tio positiva nyheter från året som gått

Covid-19 inte längre samhällsfarligt

Efter två år i rampljuset kunde före detta statsepidemiolog Anders Tegnell slappna av. Foto: Thomas Karlsson

Efter två år av restriktioner och flera vågor smittspridning gjorde regeringen och Folkhälsomyndigheten i februari bedömningen att restriktionerna skulle hävas.

– Det börjar bli dags att öppna upp Sverige, sade dåvarande statsminister Magdalena Andersson (S) när hon presenterade beslutet.

Vid midnatt mellan den 8 och 9 februari vaknade Sverige till liv igen och i april togs covid-19 bort över listan på samhällsfarliga sjukdomar.

Aborträtten stärks i Indien och Finland

I september stärktes aborträtten i Indien efter beslut från landets Högsta domstol. Foto: Tsering Topgyal/AP

På flera håll i världen hotas aborträtten, men i Indien har man gått i motsatt riktning. I oktober fattade Högsta domstolen ett beslut som innebär att alla kvinnor har rätt till abort till och med vecka 24.

Även i Finland ändrades abortlagstiftningen. Tidigare behövdes utlåtande från två läkare och man behövde också uppge ett skäl för att få göra abort, två krav som nu har tagits bort.

Medaljrekord på vinter–OS

Nils van der Poel, skridsko, vann två av Sveriges åtta guld, även det fler än vid något annat vinter-OS. Foto: Jonas Lindkvist

När Martin Ponsiluoma gled över mållinjen på skidstadion i Zhangjiakou säkrade han inte bara silvermedaljen i skidskytteherrarnas masstart utan också Sveriges 16 medalj i Peking-OS. Så många medaljer har Sverige aldrig vunnit i ett vinter-OS tidigare. Dagarna därpå lyckades även lag Edin vinna herrarnas curling och lag Hasselborg knipa bronspengen i damernas curling. Totalt blev det åtta guld, fem silver och fem brons för den svenska OS-delegation.

Ny räddningsplan för naturen

Beslutet möttes av stående ovation i omröstningssalen. Foto: Andrej Ivanov/AFP

På FN:s miljömöte COP15 presenterades till slut ett nytt globalt ramverk för att rädda jordens biologiska mångfald. Beskedet kom efter fyra år av överläggningar, uppskjutna möten på grund av pandemin och två veckors intensiva förhandlingar.

Huvudpunkterna är att 30 procent av land och vatten skyddas. Redan innan mötet hade ett hundratal länder ställt sig bakom det så kallade 30x30-målet, och på mötet i december röstades det igenom.

Snabb återhämtning för medellivslängden

Medellivslängden är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Foto: Magnus Hallgren

I inledningen av pandemin sjönk medellivslängden i nästan alla länder. Men i Sverige hämtade den sig relativt snabbt och redan 2021 var den tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Det tror forskare bland annat har att göra med att Sverige lyckades vaccinera de allra äldsta relativt snabbt.

Damlandslaget slog nytt publikrekord

Hedvig Lindahl och Amanda Ilestedt gick runt och tackade alla 33 218 åskådare efter segern mot Brasilien. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

En dryg vecka innan de svenska damerna klev in i sommarens fotbolls-EM lämnade de sin vanliga hemmaplan Gamla Ullevi och åkte till Stockholm för genrep. Då slogs också ett nytt publikrekord, när 33 218 åskådare fick se Sverige besegra Brasilien på Friends Arena.

Det gamla rekordet var från 2019, när 25 882 personer såg damlandslagets förlustmatch mot Tyskland på Friends Arena.

Forskare har upptäckt ett sätt att förstöra PFAS

Foto: Vidar Ruud/TT

PFAS, samlingsnamnet för en grupp av kemikalier som har en typ av extremt starka kemiska bindningar mellan kol och fluor, finns i dag i blodet hos många människor och är så väl hälsofarligt som miljöfarligt.

Men nu har forskare tagit ett första viktigt steg till bekämpningen av PFAS. I en studie presenterad i augusti visade ett forskarlag bestående av forskare från Kina och USA nämligen att att kemikaliegruppen har en öm punkt och att de går att bryta ned.

Kuba och Slovenien säger ja till samkönade äktenskap

Det kubanska folket röstade för samkönade äktenskap i år. Foto: Desmond Boylan/AP

I juli tog Sloveniens författningsdomstol beslutet att samkönade par ska kunna gifta sig och adoptera barn och i oktober klubbades det också igenom i landets parlament.

Veckan innan beslutet klubbades igenom i Slovenien röstade folket i Kuba om en ny familjelagstiftning som godkänner såväl samkönade äktenskap som surrogatmödraskap och föräldrarättigheter för icke-biologiska mammor och pappor.

Mer än två tredjedelar röstade för förslaget, som gjorde Kuba till det nionde landet i Latinamerika att godkänna samkönade äktenskap.

Lövskog ger hotad hackspett nytt hopp

Elva häckningar av den vitryggiga hackspetten har konstaterats 2022. Foto: Mikael Gustafsson/TT

I över 30 år har Naturskyddsföreningen kämpat för den vitryggiga hackspetten och i somras kom ett positivt besked för artens överlevnad. Då meddelades det nämligen att det finns 60 vitryggiga hackspettar i landet och att elva häckningar konstaterats.

En stor del av räddningsarbetet handlar om att återskapa den rödlistade fågelns naturliga miljö – lövskog med mycket ved. Det har man bland annat gjort i Västerbotten, som haft fem häckningar i år.

Pandemin går mot sitt slut i hela världen

Nästan 70 procent av jordens befolkning har tagit minst en dos vaccin mot covid-19 och sammanlagt tros nio av tio ha någon slags skydd. Foto: Alexander Mahmoud

I december meddelade WHO-basen Tedros Adhanom Ghebreyesus att cirka 90 procent av världens befolkning har något typ av skydd mot covid-19, och att världen som helhet går mot slutet av pandemin. Under 2022 har omkring 4 miljarder doser administrerats i världen, många av dem till personer i låginkomstländer, visar data från Our world in data.

