Tjeckien förlänger undantagstillståndet med tre veckor

Antalet smittade av coronaviruset i Tjeckien har ökat dramatiskt under oktober månad. Detta efter att landet nästan inte drabbats alls fram till början av september.

På torsdagen registrerades 13.055 nya fall under de senaste 24 timmarna och antalet avlidna under samma period var 187. Hittills under veckan har 540 människor dött till följd av smittan. Trycket på landets sjukvård är också hårt med 6.604 personer inlagda på sjukhus varav 1.031 vårdas på intensivvårdsavdelning.

På torsdagen testade fler än 3.000 äldre och nästan 2.200 anställda inom äldreomsorgen positivt för covid-19. Från och med nästa vecka kommer Tjeckien att låta testa samtliga inom äldrevården, skriver Radio Prague International.

Under fredagen beslutade landets regering att förlänga de restriktioner som skulle ha avslutats den 3 november till och med den 20 november. Det innebär bland annat att skolorna, som i de flesta fall var stängda sedan den 14 oktober, kommer att öppnas först om tre veckor.

Regeringens förslag om att förlänga restriktionerna till den 3 december röstades ned.

Samtidigt som de flesta affärer och restauranger har begränsade öppettider tillåter regeringen blomsteraffärer och andra affärer som säljer prydnadsföremål för gravar att hålla öppet från klockan 05 till 20.

– Vi vill inte ta ifrån människorna möjligheten att hedra sina avlidna släktingar och heller inte möjligheten för de mindre butiker som har förberett sig för detta hela året att tjäna en slant, sa Tjeckiens hälsominister Jan Blatny.