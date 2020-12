Tjuvar stal topphemlig radio ur Putins domedagsplan

Planet som ska skydda den ryske presidentens och hans närmaste ledning är av typen Ilyushin-80 och stod när inbrottet ägde rum på flygplatsen i Taganrog där det stod för en uppgradering.

Planet saknar fönster förutom i cockpit, detta för att skydda passagerarna från den strålning som kan komma att träffa planet om Ryssland skulle anfallas med kärnvapen.

Enligt ryska medier och The Guardian lyckades inbrottstjuvar ta sig in i planet via en lastlucka. Med sig fick de 39 delar till en hemlig kommunikationsanläggning. Utrustningen innehöll bland annat guld och platina.

Enligt ryska Ren-tv lyckades tjuvarna komma undan men lämnade spår efter sig i form av sko- och fingeravtryck.

Planen har använts i 15 år och är på väg att ersättas av en nyare modell, Il-96-400M, som kan hålla sig längre i luften och flyga längre sträckor.