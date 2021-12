Tolv positiva nyheter under pandemityngda 2021

Framsteg för klimatavtal

Alok Sharma, Storbrittaniens president för COP 26. Foto: Paul Ellis/AFP

Under det internationella klimatmötet COP 26 i Glasgow enades världens länder om ramarna för Parisavtalets regelbok. Regelboken beskriver bland annat hur länder kan handla med utsläppsminskningar och hur klimatåtgärder ska redovisas, vilket anses vara en förutsättning för att Parisavtalet ska kunna omsättas till konkret klimatarbete på nationell nivå.

Lika lön till damerna och herrarna i Sveriges fotbollslandslag

Caroline Seger. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

I december skrevs ett nytt avtal mellan Svenska fotbollförbundet (SvFF) och spelare i Sveriges fotbollslandslag. Det nya avtalet innebär att ersättningsnivåerna kommer att vara helt lika för damerna och herrarna. Avtalen för landslagsspelare inom fotboll har länge varit omdiskuterade, och det nya avtalet, som gäller mellan 1 september 2021 till den 31 december 2024, innebär också det första tillfället där ersättningarna blir offentliga.

Jättepandan inte längre utrotningshotad

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

Jättepandan, som i dag enbart lever på en liten yta i de kinesiska provinserna Sichuan, Gansu och Shanxi, har länge varit en symbol för utrotningshotade djur. Efter 30 års arbete är pandan inte längre utrotningshotad, utan klassas nu av kinesiska myndigheter som ”enbart” sårbar. Just nu bor det ungefär 1 800 jättepandor i det vilda. Redan 2016 klassificerade Internationella naturvårdsunionen om pandan från akut hotad till starkt hotad.

Snart 18 miljoner doser covidvaccin har delats ut i Sverige

Foto: Johan Nilsson/TT

Den första svenska vaccindosen gavs till 91-åriga Gun-Britt Johnsson i Mjölby den 27 december 2020. Sedan dess har över 17,6 miljoner doser vaccin getts i Sverige. Dagen före årsskiftet till 2022 var 81,7 procent av svenskarna över 12 år vaccinerade med minst två doser. Internationellt har 9,1 miljarder doser administrerats. Fortfarande är tillgången till vaccin dock ojämnt fördelad. I låginkomstländer har bara 8,4 procent av befolkningen fått åtminstone en dos, enligt Our world in data.

Chile och Schweiz säger ja till samkönade äktenskap

Rodrigo Iturriaga, 57, gläds av att han från och med nästa år kan gifta sig med sin partner Fernando Casas, 58. Foto: Henrik Brandão Jönsson

Efter en fyra år lång process röstade Chiles parlament i december igenom en lag som gör det lagligt med samkönade äktenskap. Samma skifte syntes även i Schweiz där en folkomröstning i september röstade ja till att införa samkönade äktenskap. Schweiz parlament godkände redan 2020 lagen, men högerpartiet Schweiziska folkpartiet samlade de 50 000 signaturer som krävdes för en folkomröstning.

Medaljregn över svenska simmarna i kortbane-VM

Sarah Sjöström. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Under kortbane-VM i december lyckades de svenska damerna vinna fyra lagkappsmedaljer av fyra möjliga. Samtidigt vann Sarah Sjöström sin första individuella guldmedalj i finalen på 50 meter frisim.

WHO godkänner världens första malariavaccin

Foto: Rafael Henrique/TT

I oktober godkände Världshälsoorganisationen, WHO, ett malariavaccin till barn som är världens första. Beskedet kom efter ett pilotprojekt där 2,3 miljoner doser av vaccinet getts till spädbarn i Ghana, Kenya och Malawi. Vaccinet har bara en effektivitet för att förbygga allvarliga fall av malaria med 30 procent. Varje år dör i genomsnitt 400 000 personer i malaria.

El Salvador och Kina officiellt malariafria

Foto: NaMaKuKi/Alamy Stock Photo

I juni bekräftade WHO att Kina nu är malariafritt efter flera decenniers arbete. På 1940-talet registrerade Kina varje år 30 miljoner fall av sjukdomen, en siffra som under slutet av 1990-talet hade sjunkit till drygt 100 000 fall. Kina ansökte om att certifieras som malariafritt 2020 efter att under fyra år inte ha registrerat några inhemsk fall. 2021 meddelade WHO att Kina, men också El Salvador, certifieras som malariafria. Drygt 40 länder har av WHO certifierats som länder där malaria utrotats.

Eslöv fick en världsstjärna i Truls Möregårdh

Truls Möregårdh. Foto: Lisa Mattisson

19-åriga Truls Möregårdh gjorde succé i bordtennis-VM där han vann silver den 29 november. Han blev därmed den första svenska tonåringen att ta medalj sedan Stellan Bengtsson 1971. I och med resultatet avancerade han 46 placeringar i världsrankingen, från plats 77 till plats 31.

Nytt publikrekord i damallsvenskan

Lagen uppställda på plan inför matchen i damallsvenskan mellan Hammarby IF och AIK på Tele2 Arena. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I oktober krossades publikrekordet i damallsvenskan när 18 537 personer samlats för att se Hammarby möta AIK. Och rekordet slogs med råge. Det tidigare rekordet var på 9 413 åskådare, när Linköping mötte Umeå 2008.

Sveriges mest miljöfarliga vrak tömdes efter nästan 80 år

På arbetsfartyget Vina gör sig dykare redo att påbörja ett arbetsdyk på vraket Skytteren. Foto: Tomas Ohlsson

Efter decenniers bollande mellan olika myndigheter tömdes i oktober Skytteren, som sedan 1942 legat under vattnet ungefär tio kilometer utanför Lysekil, på olja. Skeppet, som sköts ned av Tyskland under andra världskriget, klassades då som Sveriges mest miljöfarliga vrak med uppskattningsvis uppemot 400 kubikmeter olja kvar i vraket.

Abort avkriminaliserat i Benin, Mexiko och San Marino

Aborträttsaktivister under en demonstration i Mexico City. Foto: Fernando Llano/AP

Den 7 september meddelade Mexikos högsta domstol att kriminalisering av abort bryter mot grundlagen. Sedan tidigare var abort tillåtet fram till vecka 12 i fyra av landets delstater, men beslutet innebar att delstater som Coahuila och Sinaloa, som kriminaliserat abort, inte till exempel kan döma folk till fängelse för att ha utfört aborter. 2021 legaliserades abort i San Marino i september efter en folkomröstning och även Benin blev ett av få länder i Afrika där kvinnor i de allra flesta fall kan göra abort innan vecka 12.

