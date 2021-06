Toppmöte om Libyen i Berlin andas försiktig optimism

Dbaibah utsågs till regeringschef i februari i år, i en process stödd av FN. Tanken är att den 63-årige affärsmannen och miljardären ska fungera som en brygga mellan de två rivaliserande blocken i Libyen: den internationellt erkända regeringen i huvudstaden Tripoli och den fraktion som har sitt säte i Benghazi i östra Libyen och som kontrolleras av krigsherren Khalifa Haftar.

Abdulhamid Dbaibah leder en övergångsregering som är tänkt att fungera fram till den 24 december, då parlamentsval ska hållas. Hittills har denna tillfälliga lösning fungerat över förväntan.

I oktober förra året kom de stridande parterna överens om en vapenvila, och den håller ännu. Det har bland annat bidragit till att den viktiga kustvägen mellan Tripoli och oljestaden Sirte har kunnat öppnas igen.

Mötet i Berlin, där bland andra USA:s utrikesminister Anthony Blinken deltog, fokuserade på problemet med närvaron av utländsk militär, och vikten av att valet i december verkligen blir av. Ett litet orosmoln är att den nya författningen, som är nödvändig för att valet ska kunna hållas, ännu inte är på plats.

De bägge rivaliserande parterna i Libyen har utländska uppbackare. Bland annat har regeringen i Tripoli fått hjälp av turkiska legosoldater. Och krigsherren Haftars här har förstärkts av trupper från den beryktade ryska militärgruppen Wagner.

Trots vissa ljuspunkter återstår mycket arbete innan Libyen närmar sig något som liknar en normalisering. Samhällsstrukturen är sönderslagen efter tio års krig. Befolkningen plågas av ständiga elavbrott och av skenande prisökningar.

Innan kriget var Libyen Afrikas största oljeexportör. Oljan står för nästan alla utländska valutaintäkter och Libyen beräknas ha världens nionde största oljereserver, olja som dessutom är lättåtkomlig.

Men den pågående konflikten har hämmat oljeindustrin. Just nu produceras mindre än en miljon fat olja om dagen, en bra bit under de 1,6 miljoner per dag som producerades innan revolutionen år 2011.

Fakta. Konflikternas Libyen Inbördesstriderna som splittrat detta Afrikas oljerikaste land har pågått sedan år 2011, då den libyske envåldshärskaren Moammar Khadaffi störtades och dödades. Sedan dess har situationen i Libyen stadigt förvärrats. Landet har blivit ett näste för människosmugglare och terrorister. Närmare en miljon migranter, främst från andra delar av Afrika, har tagit sig till Libyen för att därifrån ta sig vidare över Medelhavet till Europa. Samtidigt har FN outtröttligt försökt medla i konflikten. En vapenvila mellan de stridande fraktionerna har förhandlats fram och val är planerade till den 24 december. Källa: DN Visa mer

