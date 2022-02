Toppolitiker: Boris Johnsons avgång är oundviklig

Minst 15 brev har kommit in till den så kallade 1922-kommittén – i praktiken Tories partigrupp – som hanterar en eventuell misstroendeomröstning av premiärministern. 54 av 359 konservativa röster är tillräckligt och enligt The Guardian är det sannolikt att fler brev trillar in den kommande veckan.

Den brittiska polisen utreder 12 fester på Downing Street, inklusive en födelsedagsfest för premiärministern själv, som ägde rum under 2020 och 2021 när landet till viss del befann sig i en nästintill total nedstängning på grund av pandemin. I statstjänstemannen Sue Grays första delrapport om händelserna omnämns ytterligare fyra fester och svidande kritik riktas mot regeringen som bland annat anklagas för ”misslyckanden i ledarskap.”

Vissa av tillställningarna är ”svåra att motivera” och ett antal ”borde inte ha ägt rum.” Dessutom har det på Downing Street förekommit alkoholkonsumtion i sådana mängder ”som inte är lämpligt”, enligt Gray.

Premiärministern hävdar bestämt att han inte kommer att lämna sitt uppdrag även om förtroendet för honom rasar, också inom det egna partiet. Toryledamoten och före detta 1922-ordföranden, Charles Walker, säger i en intervju med The Guardian att det snarare handlar om en tidsfråga; att det numera är oundvikligt för de konservativa ledamöterna att avsätta honom.

Walker, som annonserade sin avgång tidigare i år, säger att Johnson bortom ”tragedin” åstadkommit flera bra saker under sin tid vid som makten, vilka han ”förtjänar att bli ihågkommen för”, inklusive en omfattande vaccinkampanj, som sannolikt räddat många britters liv. Men efterspelet av det som i media fått namnet ”partygate” kommer inte att bli bättre, menar Walker som är övertygad om att det hela ”kommer att sluta med att han lämnar.”

I förra veckan avgick fem nyckelassistenter till Johnson och inom det egna partiet spekuleras i att så många som 45 misstroendebrev har lämnat in till Graham Brady, ordföranden för 1922-kommittén. Vissa tror att det snarare handlar om ett 30-tal.

Tidigare skolministern Nick Gibbs är den senaste att öppet lämna in ett brev. Stephen Hammond, tidigare utrikesminister, säger sig ”fundera noga noggrant” på huruvida förtroendet skadats medan kulturminister Nadine Dorries insisterar på att den stora majoriteten konservativa ledamöter, hon själv inkluderat, fortsatt håller premiärministern om ryggen, rapporterar BBC.

Om mer än 50 procent röstar mot Johnson vid en misstroendeomröstning faller han. I så fall inleds en process för att utse en ny ledare för Tories, som också skulle ta över som premiärminister.

Fakta. Så kan Boris Johnson avsättas av de egna Om 15 procent av de konservativa ledamöterna i underhuset (54 av 359) lämnar in brev med krav på en misstroendeomröstning mot partiledaren till den så kallade 1922-kommittén, sammankallas alla Toryledamöter för en sådan. Om mer än 50 procent då röstar mot partiledaren, faller denne. I så fall inleds en process för att utse en ny ledare för Tories, som också skulle ta över som premiärminister. Om partiledaren klarar sig igenom misstroendeomröstningen är denne fredad i ett år, då nya omröstningar inte får hållas. Visa mer

