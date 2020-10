Totalt 1.376 demonstranter skadade i Belarus

Mediazona uppger att de grundar sina uppgifter på läckt material från belarusiska förundersökningskommittén. De har fått arkivmaterial av två olika källor,

Enligt de här uppgifterna har totalt 1.376 personer skadats i protesterna mot fusket i presidentvalet den 9 augusti. Av de skadade är 1.319 män och 57 kvinnor. Var tredje har fått medelsvåra skador, de allra flesta på grund av slag mot huvudet och bröstet. 458 män och 17 kvinnor har fått slag mot huvudet, 479 respektive 9 i bröstet. Nästan 200 personer har fått skallskador eller hjärnskakning.

Tre män har utsatts för sexuellt våld, antingen i häktet i Okrestina eller i de mobila bilburna häktena (så kallade avtozak). En 31-åring och en 17-åring måste läggas in på sjukhus på grund av blödningar i tarmen, en 29-åring på grund av blödningar i ändtarmen.

Nästan hälften av all misshandel skedde inte under själva demonstrationerna, utan efter att demonstranterna hade gripits. Flest demonstranter (minst 291 personer) misshandlades under natten den 10 augusti.

