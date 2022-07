Tre motgångar som fällde Boris Johnson

Pincherskandalen

Plötsligt i tisdags, sa två tunga ministrar i Johnsons regering upp sig och deklarerade offentligt att de inte längre har något förtroende för sin chef. Droppen som blev början på massavhoppen och de allt mer högljudda kraven på Johnsons avgång handlade egentligen om en helt annan man: parlamentsledamoten Chris Pincher från Johnsons eget parti.

Den 30 juni i år stängdes Pincher av från sin roll som ledamot efter anklagelser om att i berusat tillstånd ha tafsat på två män. Hanteringen av Pincher väckte frågor om hur mycket Johnson egentligen kände till om de misstänkta sexuella trakasserierna, som Pincher själv nekar till.

Under tiden som Chris Pincher satt som minister 2019–2020, ska ett officiellt yttrande om olämpligt beteende mot politikern ha lämnats in till det brittiska regeringskansliet och en utredning inletts. Både dåvarande utrikesminister Dominic Raab och premiärminister Boris Johnson kände till klagomålen, erfar bland annat BBC.

Enligt BBC har det förekommit uppgifter om att Johnson försökt skämta bort de anklagelser som riktats mot Pincher. Han ska ha sagt ”Pincher by name – pincher by nature” (Pincher översätts ungefär som nypare reds. anm.).

Bara timmar innan massavhoppen började i tisdags, bad Johson officiellt om ursäkt för att ha tillsatt Pincher som minister. Han nekade inte till att ha skämtat om hans misstänkta trakasserier.

– Klagomålet reddes ut, han bad om ursäkt, och det lyftes hos mig. Jag hade blivit underrättad om vad som hänt, säger Boris Johnson om anklagelsen från 2019, skriver The Guardian.

Partygate

Den så kallade partyskandalen eller ”partygate” som den beskrivits i brittiska medier uppdagades under de senaste månaderna då det visat sig att en rad olika fester och tillställningar hållits i premiärministerns bostad på Downing Street. I april i år bötfälldes Boris Johnson för att ha deltagit på sin egen födelsedagsfest i juni 2020, mitt under början av coronapandemin. Han har också tvingats be om ursäkt för att ha varit på ett ”ta med din egen sprit”-fest under den första nedstängningen i Storbritannien.

Polisen har bötfällt sammanlagt 83 personer för att ha brutit mot lockdown-regler på Downing Street. Johnson sa så sent som i december i kammaren framför hela parlamentet att ”alla lockdown-regler följdes till punkt och pricka på Downing Street”. Det pågår fortfarande en utredning som ska visa om Johnson ska ha agerat i god tro eller om han med flit misslett parlamentets ledamöter.

Under partygate svajade förtroendet rejält för Johnson, så till den grad att det hölls en förtroendeomröstning för en månad sedan. Den klarade Johnson – 148 partikollegor ville fälla honom. Enligt nuvarande partiregler kan en ny omröstning inte hållas på ett år.

Under onsdagen spekulerades det om att partiets parlamentsgrupp, kallad 1922-kommittén, undersökt möjligheten att ändra reglerna för att få till en ny misstroendeförklaring.

Inflation och höjd skatt

En annan tung anledning till att det finns ett så stort missnöje mot Johnson är faktorer som han själv inte kan råda över och som han som statsledare inte är ensam om att tampas med. BBC rapporterar att den stigande inflationen i Storbritannien tillsammans med de höga bränsle- och elpriserna har satt press på premiärministern.

Misstroendet kommer här främst från oppositionen som högljutt protesterat mot den skattehöjning som Johnsons regering drev igenom i april. Regeringen menade att skattehöjningarna skulle täcka vårdkostnader och sociala avgifter. Oppositionspartiet Labours ledare Sir Keir Starmer har sagt:

– Mitt under den värsta krisen levnadsomkostnadskrisen väljer regeringen att höja skatten för arbetande medborgare.

