”Tredje vågen” slår hårt mot Europa – här är läget illa just nu

Hotet om en så kallad tredje våg har legat över Europas och världens länder under flera månader. För vissa, som Storbritannien, Irland, Portugal och Spanien, har den redan passerat. För andra, däribland Sverige, kan den fortfarande gå att bromsa.

Att generellt tala om den tredje vågen kan bli missvisade. Flera länder, som tidigare klarat sig bra, ser nu sin första eller andra smittotopp.

Oberoende på vilken gång i ordningen det sker så kräver den nya toppen människoliv och sjukvårdskapacitet där den inträffar, och i de drabbade länderna kämpar regeringar och statsöverhuvuden nu för att hantera både den växande hälsokrisen och folkets vikande förtroende.

Estland

Ökningen i Estland är en av de snabbaste i världen. Det totala antalet fall de senaste två veckorna ligger nu på omkring 1.300 fall per 100.000 invånare, vilket också gör landet till ett av de värst drabbade i Europa.

Situationen är inte en tredje våg, snarare en andra och den högsta hittills. Under år 2020 klarade sig landet relativt bra fram tills hösten. Smittoökningen gick sedan över i en platå som vände brant uppåt i februari.

På de estniska sjukhusen är nu nio av tio sängar belagda. Ett sjukhus, Rakvere öster om Tallinn tar inte emot fler patienter på grund av den höga beläggningen, skrev finländska Yle i söndags.

Restriktionerna i Estland har varit relativt lika de i Sverige under stora delar av pandemin: många verksamheter har anpassats men hållits igång och inga straff har riktats mot de som går emot restriktionerna.

De senaste dagarna har dock flera skärpningar meddelats. Regeringen presenterade i förra veckan ett lagförslag om böter mot den som bryter reglerna och från och med onsdag stängs bland annat simhallar och spa.

För att minska smittspridningen har regeringen även infört skärpningar som innebär hårdare regler under lediga dagar. På lördagar och söndagar ska alla butiker utöver de nödvändiga stänga. Kaféer och restauranger, som på veckodagarna får ha sittande gäster fram till klockan 18, får endast sälja take away hela helgen.

Tjeckien ska köpa det kinesiska vaccinet Sinopharm. Foto: Patricio Murphy/SOPA Images/Shutterstock

Tjeckien

Den tjeckiska regeringen förbereder nu för att kunna skeppa sjukhuspatienter utomlands.

Den pågående smittovågen – den tredje på ett halvår – har återigen lett till överfulla sjukhus och och en utmattad vårdpersonal har svårt att hinna med. I en region har ett särskilt nödtillstånd för krigstid utfärdats och alla regioner har fått möjlighet att rekrytera personal från privata kliniker för att stärka upp.

Tjeckien har gått från ett av Europas framgångsländer: regeringen tycktes med hjälp av snabba och kraftfulla restriktioner ha fått stopp på smittan. Men det dröjde bara några månader efter tjeckernas ”avskedsfest” för coronaviruset innan den första ordentliga vågen slog till under hösten.

Nu är Tjeckien det land i världen med högst dödstal och även flest som har vårdats på sjukhus totalt, sett till befolkningsmängd, enligt Politico.

I förra veckan kom regeringen och oppositionen överens om att införa ett nytt undantagstillstånd och strängare restriktioner, rörlighetsbegränsningar och obligatorisk testning av anställda på företag som är av en viss storlek.

Flera krafter i landet kräver en fullständig nedstängning av samhället, för att försöka få stopp på smittspridningen. Premiärminister Andrej Babiš är starkt emot sådana åtgärder.

Utvecklingen och de stora vaccinförseningarna som skett i hela EU har dock pressat landets styre.

President Miloš Zeman har slutit en rad avtal för att få in olika varianter av mer eller mindre beprövade läkemedel och vaccin till landet. Från Kina och Ryssland ska Tjeckien köpa vaccinen Sinopharm respektive Sputnik V, innan produkterna godkänns av EU. Tiotusentals så kallade antikroppscocktailar ska också levereras till landet och från Bulgarien ska den tjeckiska regeringen köpa 10.000 doser av läkemedlet Ivermectin. Läkemedlet används mot parasiter. Tillverkaren själv har varnat för att försöka behandla covid-19 med det.

Slovakien

Sett till antal bekräftade fall per capita de senaste två veckorna är inte Slovakien så långt över Sverige. Dödstalet i Slovakien är dock nästan 20 gånger högre än Sveriges under samma tidsperiod.

Antalet döda under de senaste två veckorna är det högsta i Europa sett till befolkningsmängd, enligt bland andra europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Den allvarliga situationen i landet har pressat regeringen. I måndags meddelade Slovakiens premiärminister Igor Matovic att landet skulle köpa in ryska Sputnik V, vilket i sin tur utlöste en regeringskris då koalitionspartier hotade att lämna regeringssamarbetet.

Under de sista sommarmånaderna och början på hösten fick Slovakien sin första topp i smittspridningen, vilket fick regeringen att strama åt restriktionerna i landet. När smittalen åter sjönk lättades de upp något, men i början av 2021 skärptes de igen.

Från och med i början på mars råder strikta rörelsebegränsningar kvälls- och nattetid och krav på mer avancerade andningsskydd i affärer och kollektivtrafik.

Leverans av det ryska vaccinet Sputnik V i Slovakien. Foto: Frantisek Ivan/AP

Ungern

Skolor och alla affärer utom de mest nödvändiga har stängts i Ungern, i ett försök att få kontroll på den ökande smittspridningen.

Ökningen i landet startade redan i början av året, men har under de senaste dagarna antagit en mer skenande karaktär.

Under helgen registrerades den högsta dagliga ökningen hittills av antalet bekräftade fall. Sjukhusen är hårt pressad av det höga inflödet av patienter. Regeringen tycks inte ha varit beredd på den senaste toppen, nyligen talade den om att lätta på restriktionerna, skriver Bloomberg.

Hur många som vårdas intensivt för covid-19 rapporteras inte, men drygt 800 covidpatienter är anslutna till respiratorer i landet, vilket är ett mörkt rekord för Ungern som har drygt 9,7 miljoner invånare.

En man köper blommor den 8 mars. I Ungern infördes ett undantag så att blomsterbutiker kunde ha öppet på måndagen, på grund av internationella kvinnodagen. Foto: Attila Kisbender/TT

Restriktionerna i landet har kritiserats och företrädare för EU och människorattsorganisationer menar att regeringen åtgärderna är ett för stort steg bort från demokratin.

Långtgående åtgärder infördes i Ungern redan i våras, bland annat en nödlag som ger regeringen rätt att styra landet med dekret, vilket i praktiken innebär att den kan runda den lagstiftande församlingen.

Som det första landet i Europa köpte Ungern två miljoner doser av Sputnik V i januari, och kringgick därmed EU:s analys och godkännande.

Ungern har världens fjärde högsta dödstal per capita, efter Tjeckien, Storbritannien och Italien.