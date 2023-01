Trots belöningar – västs stridsvagnar svåra att slå ut

De senaste dagarna har flera belöningar utfästs till de soldater som kan slå ut eller ta över en stridsvagn från väst. På måndagen utfäste ett ryskt energiföretag, Fores, en belöning på motsvarande 750 000 kronor till de första soldaterna som lyckas med detta.

Under tisdagen följdes detta upp av guvernören i Transbajkalregionen i Sibirien, Alexander Osipov, som utan att ha några pengar i budgeten ändå utlovade stora summor för en förstörd eller övertagen stridsvagn:

Det befäl som lyckas ta över en tysktillverkad Leopardstridsvagn kan få så mycket som motsvarande 450 000 kronor och samtliga soldater som deltog i erövringen 75 000 kronor var.

Den som slår ut en Leopardstridsvagn får 150 000 kronor och de som deltagit 22 000 kronor var.

Den som tar över en amerikansktillverkad Abramsstridsvagn eller andra stridsvagnar som tillverkats i ett Natoland, som brittiska Challenger 2, får 225 000 kronor och de som deltagit får 45 000 kronor var.

Den som slår ut en Abramsstridsvagn får 75 000 kronor och de som deltagit 15 000 kronor var.

Som mest kan tio soldater få del av belöningen.

Guvernören Alexander Osipov varnade samtidigt de soldater som lockas av belöningen för att inte tänka på konsekvenserna när de angriper en utländsk stridsvagn.

– De kommer att agera med full entusiasm så jag hoppas att de gör det med bevarat lugn och övertänkt, sa Osipov.

Lokala ryska medier konstaterar också att det ännu inte finns budget för de utlovade belöningarna.

Stridsvagnar från väst Exakt när de utlovade stridsvagnarna kan anlända till Ukraina är oklart. Leveransen av USA:s 31 Abrams-stridsvagnar är sannolikt flera månader bort, Tyskland tror på en första leverans av sammanlagt 14 Leopard från Tyskland och Polen under våren och Storbritanniens 14 Challenger 2 planeras vara framme först i slutet av mars. Ytterligare fyra ska skickas från Kanada. Nederländerna har sagt att landet skulle kunna skicka upp 18 Leopard 2:or som de leasar från Tyskland och Norge upp till åtta. Finland, Danmark och Spanien har alla lovat att skicka ett ospecificerat nummer. På tisdagen sa utrikesministern, Dmytro Kuleba, att Kiev förväntade sig 120-140 västerländska stridsvagnar i en ”första våg”. DN Visa mer

Beslutet att skicka såväl amerikanska Abramsstridsvagnar som tyska Leopardstridsvagnar till Ukraina har väckte starka reaktioner i Ryssland. På tisdagen konstaterade ledaren för den ryskkontrollerade delen av Donetskprovinsen och den självutropade folkrepubliken, Denis Pusjilin, att stridsvagnarna kommer att bli ”omedelbara mål” för de ryska trupperna.

Överstelöjtnant Peter Lidén vid Försvarshögskolan, som var Sveriges förra försvarsattaché i Ukraina, konstaterar att stridsvagnar på grund av sin betydelse i markstrider länge ansetts som viktiga mål att slå ut, generellt, men säger samtidigt att de just därför är skyddade. Bepansringen är starkast i fronten men för att hålla ned den totala vikten är den ofta mindre tjock upptill och på sidorna.

En M1A1 Abrams under en övning i Lettland 2021. Foto: Valda Kalnina/ EPA

Stridsvagnar har också ofta gjorts mindre sårbara genom olika typer av skyddssystem mot pansarvärnsvapen, som är utvecklade just för att kunna slå igenom pansar.

– Ryssarna ser förstås en poäng rent propagandamässigt i att försöka påskina att man nonchalerar den ökade förmåga som Ukraina nu får, genom bland annat tillskott av stridsvagnar, och istället ”lystet ser fram emot det”. Sedan ser de ett trofévärde i om de faktiskt kan visa väst och den egna befolkningen att man kan slå ut dessa dyra och påstått upphaussade vagnar, säger han.

För att utnyttja förmågan som moderna stridsvagnar kan ge gäller det att använda dem som komponenter i ett samordnat system, med bland annat luftförsvar och skyttesoldater som följer med i till exempel en anfallsrörelse, säger Lidén:

– Ukrainarna har åtminstone hittills gärna organiserat pansarbrigader, där det då finns skyttetrupp med, men som ändå behöver ytterligare sådant och då i form av mekaniserade brigader eller rent av motoriserat infanteri. Ryssarnas så kallade bataljonstaktiska grupper i mars–april hade stor eldkraft men minimalt med skyttetrupp vilket gjorde dem sårbara, så efter mobiliseringarna tycks Ryssland ha återgått till att försöka formera brigader, med mer infanteri.

En Challengerstridsvagn under en övning i England 2015. Foto: Geoff Moore/REX

Det finns flera sätt att bekämpa en stridsvagn, men i striderna i Ukraina kommer hotet främst från andra stridsvagnar, pansarvärnsrobotar från stridsfordon eller marktrupp alternativt från helikoptrar och flygplan, eller stridsvagnsminor.

Och patruller inriktade på just pansarförstöring:

– Alltså soldater på marken med pansarvärnsrobotar. De kan vara svåra att komma åt, säger Peter Lidén.

Den typ av långräckviddiga kryssningsrobotar som nu skjuts mot infrastruktur och bostadsområden i olika städer i Ukraina är däremot inget hot mot själva stridsvagnen. Dessa avfyras från mycket långt håll, inte sällan från fartyg i östra Svarta havet eller flygplan över Kaspiska havet eller mycket långt in över Ryssland.

Enligt Peter Lidén är dessa robotar styrda mot ett geografiskt läge och kan inte hitta ett enskilt, litet och rörligt mål som en stridsvagn – med mindre än att man lyckas komma åt dem om de skulle vara ansamlade på samma ställe över en längre tid. Inte heller sådana tunga sjömålsrobotar eller luftvärnsrobotar som Ryssland har använt mot civil bebyggelse har målsökare som fungerar mot stridsfordon.

Peter Lidén. Foto: Anders G Warne

Pansarvärnsrobotar skjuts istället typiskt från kortare avstånd, typiskt under tio kilometer, och behöver ofta ledas in till målet genom att man antingen styr roboten till det eller laserbelyser målet och låter roboten själv hitta det man lyser på.

– Man kan också skjuta med målsökande artilleriammunition som är pansarbrytande som exempelvis svenska Bonus – eller som ryska Krasnopol, som dock kräver att någon laserbelyser målet. Då kan man bekämpa mål på 30-40 kilometers avstånd, säger Peter Lidén.

Frågan är om stridsvagnarna hinner fram till Ukraina innan den av många förutspådda ryska offensiven sätts in. Amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War skriver att en sådan offensiv sannolikt kommer att genomföras under de kommande månaderna.

Enligt de senaste uppskattningarna från källor i väst har ungefär 100 000 människor dödats på vardera sidan hittills i kriget.