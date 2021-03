Det är nu nionde gången som World Happiness Report publicerar sina siffror, och för fjärde gången ligger Finland i topp. I undersökningen får människor från hela världen göra en uppskattning om sin egen lycka, bland annat genom att svara på frågor som ”Skrattade du eller kände njutning igår?”, eller tvärtom ”Kände du negativa känslor?”. Rapporten väger också in faktorer som hälsa, korruption, frihet, sociala skyddsnät och BNP.

Finland är världens lyckligaste land för fjärde året i rad. Foto: Anders Good/TT

Överlag är det marginella skillnader från tidigare år. Finland ligger etta med 7.889 poäng. Island är tvåa, medan Danmark är trea. Sverige hittas på sjätte plats, Norge på åttonde. Finlands poäng steg dessutom en aning från den senaste mätningen.

I år fokuserar undersökningen helt och hållet på hur pandemin påverkade människor under 2020. Rapporten är intressant läsning eftersom den samtidigt är ett försök att värdera olika länders pandemihantering ur ett större befolkningsperspektiv. Författarna bakom rapporten slår fast att det finns en rad faktorer som bidragit till en lyckad strategi, oavsett vad grundförutsättningarna är i olika länder.

En avgörande faktor är tilliten till myndigheter: om man jämför det hårt drabbade Brasilien med det lindrigare drabbade Singapore, menar författarna, kan en tredjedel av skillnaden i dödsfall förklaras med den allmänna känslan av tillit hos befolkningen.

Andra viktiga faktorer: inkomstskillnaderna i landet (vilket i sin tur påverkar känslan av tillit), tidigare erfarenheter från pandemier, och – intressant nog – huruvida landets regeringschef är en kvinna.

Finlands statsminister Sanna Marin. I länder med kvinnliga regeringschefer, menar forskarna bakom World Happiness Report, fokuserade man under våren på restriktioner som kväste pandemin, vilket också gav ett lägre utfall av smitta under höstens andra våg. Detta i sin tur påverkade känslan av välmående. Foto: Antti Aimo-Koivisto/AP

I länder med kvinnliga regeringschefer, menar forskarna, fokuserade man under våren på restriktioner som kväste pandemin, vilket också gav ett lägre utfall av smitta under höstens andra våg. Detta i sin tur påverkade känslan av välmående. Det förklarar också varför Nya Zeeland i år, som enda land utanför Europa, befinner sig i topp tio bland de lyckligaste länderna under 2020.

Dessutom hävdar rapporten att en lyckad coronahantering inte kommit på bekostnad av ekonomiska förluster. Tvärtom, länder med höga dödstal hade också större fall i BNP. ”Med andra ord handlade 2020 inte om att välja mellan hälsa och en framgångsrik ekonomi”, skriver författarna.

Ungefär tusen personer per land svarar på enkäten varje år. På grund av de praktiska svårigheterna att utföra rapporten ifjol är det flera länder som inte är med den här gången.

Läs mer: Få sociala kontakter kan vara faktor i Finlands coronaframgångar