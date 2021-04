Trudeau om kritiken mot klimatplanen: Resten av världen borde göra som Kanada

NEW YORK. Under förra veckans toppmöte om klimatet i Washington presenterade Kanadas premiärminister Justin Trudeau sin plan för att minska landets utsläpp av växthusgaser med 40–45 procent före år 2030. Trudeau har kritiserats för att klimatmålen har missats under hans första mandatperiod 2015–19 – något som han nu förklarar som en tillfällig dipp på kurvan.