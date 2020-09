Trump faller på listan över rikaste men vill satsa 900 miljoner på återval

USA-valet 2020

När Forbes, som bevakar vem som är rikast i världen, uppdaterade sin lista på tisdagen hade Donald Trump halkat ned från plats 275 till 352 över de rikaste amerikanerna. Detta sedan hans hotell, kontor och golfanläggningar tappat stort i värde. Trump äger omkring 500 sådana anläggningar genom sitt bolag The Trump Organization.

Trump överlämnade ledarskapet av organisationen till sina barn 2017 i samband med att han blev president.

Men coronapandemin har gjort att hans imperium har tappat i värde från motsvarande 27 miljarder kronor förra året till 22 miljarder i år, uppger Forbes.

På tisdagen avslöjade flera medier att Trump överväger att satsa egna pengar för att bli återvald. Under presidentvalskampanjen 2016 satsade Trump motsvarande 580 miljoner kronor ur egen ficka. Nu säger Trump, enligt The Hill, att han kan tänka sig att lägga in 880 miljoner kronor i kampanjen. Detta sedan alla opinionsmätningar visar att han ligger efter Demokraternas Joe Biden. Real Clear Politics mätning visar att Biden leder med 49,9 procent mot Trumps 42,8 procent.

Trumpkampanjen har satsat bara en bråkdel av vad Bidens kampanj har satsat när det gäller tv-reklam. När Biden har satsat 315 miljoner har Trump satsat 42 miljoner, å andra sidan har Donald Trump haft god tillgång till tv genom sin roll som president.

När det gäller kampanjen i stort är rollerna ombytta. Hittills har Trumpkampanjen satsat 7 miljarder kronor mot Bidens 3,6 miljarder. Samtidigt lyckas Joe Biden samla in enorma summor just nu. Bara under augusti skänkte olika bidragsgivare 3,2 miljarder. Pengar som ska satsas under hösten.

Och enligt New York Times ska vissa Trumpmedarbetare uttryckt oro för att pengarna inte ska räcka i slutet av kampanjen.

I ett uttalande på tisdagen försökte Trump förklara att hans kampanj tvingats använda medel för att bemöta beskyllningar om hur han som president har hanterat coronapandemin. I ett inlägg på Twitter skriver Trump:

”På grund av Kinaviruset har min kampanj, som har samlat in en massa pengar, tvingats spendera för att möta Bluffnyheterna som skriver om det sätt vi har hanterat det hela.”

Fotnot: Forbes lista toppas liksom förra året av Amazons högste chef Jeff Bezos som är god för 1.570 miljarder kronor.