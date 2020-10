Trump ger bokbranschen ett rejält uppsving

USA-valet 2020

Det finns nämligen ingen sittande amerikansk president som varit föremål för så många böcker som Donald Trump, och intresset att läsa om honom är stort.

Visst, Abraham Lincoln räknas som den president som det skrivits flest böcker om: cirka 15.000 titlar, alltifrån seriealbum till akademiska mastodontverk. Men Lincoln, som brukar vinna omröstningar om USA:s mest populäre president, har ju sysselsatt forskare och författare i över 150 år – han avled 1865.

Trump har bara varit aktiv politiker i dryga fyra år, men är huvudperson i över 1.200 böcker, och fler är på gång. Det kan jämföras med bokskörden om hans företrädare Barack Obama, som stannar vid 500 titlar.

Nestorn bland amerikanska presidentgranskare, Bob Woodward, har till och med gett ut två böcker om Donald Trump, ”Fear” som utkom år 2018 och ”Rage” som publicerades i september i år.

Michael Wolffs bok såldes i en kvarts miljon exemplar på några dagar. Foto: Ray Tang/TT

Men Woodward, vars böcker regelmässigt brukar toppa bästsäljarlistorna, har haft hård konkurrens. Exempelvis av kollegan Michael Wolff, som strax efter nyårshelgen år 2018 gav ut ”Fire and Fury”, en närgången skildring av Trumps första år som president.

Wolffs våldsamt hajpade bok sålde i en kvarts miljon exemplar bara under de första dagarna och i över två miljoner exemplar under det första året. Rättigheterna har sålts till över 30 länder. En svensk översättning kom redan i mars 2018 på Modernista förlag, ”Fire and Fury – Vita huset inifrån”.

I somras gav Trumps brorsdotter Mary L Trump ut boken ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” (”För mycket och aldrig nog: Hur min familj skapade världens farligaste man”). Mary L Trump beskriver sin farbror presidenten som en enkelspårig, djupt empatistörd person, sprungen ur en dysfunktionell familj.

Mary Trump skrev kritiskt om sin morbror. Foto: Ron Adar/TT

Och intresset för Donald Trumps familjebakgrund var enormt hos den bokläsande amerikanska allmänheten. Under den första dagen ute i handeln sålde ”Too Much and Never Enough” i inte mindre än 950.000 exemplar, enligt förläggaren Simon & Schuster. I den siffran ingår även ljudböcker, e-böcker och förbokade exemplar.

Ungefär samtidigt kom Trumps tidigare säkerhetsrådgivare, John Bolton, ut med en bok om de 18 månader (mars 2018 till september 2019) som han tillbringade i presidentens stab.

Boken, med titeln ”The Room Where it Happened” (”Rummet där det hände”), fick extra publicitet av att Trumadministrationen ville få boken stoppad, eftersom de hävdade att Bolton avslöjade hemligstämplade uppgifter. ”The Room Where it Happened” fick ganska dåliga recensioner, men sålde nog så bra: 780.000 exemplar under den första veckan i handeln.

Boltons bok representerar en stark trend bland Trumpböckerna: en stor del av de mest uppmärksammade titlarna är vad som på engelska kallas tell-alls, böcker skrivna av personer som verkat nära presidenten och på så sätt fått tillgång till särskilt rafflande information.

Trump har ju haft som vana att sparka medarbetare på löpande band. Och en lång rad av dem har beskrivit den före detta chefen i bokform, nästan undantagslöst i negativa ordalag. Nyligen kom Trumps personliga advokat Michael Cohen ut med ”Disloyal: A Memoir”) (”Illojal: En memoar”). I boken beskriver Cohen bland annat hur han kom att vittna mot Trump i Muellerutredningen om misstänkt rysk inblandning i valrörelsen.

Förra FBI-chefen James Comey skrev också en bok. Foto: James Veysey/TT

Andra i Trumps närhet som tar bladet från munnen är förre FBI-chefen James Comey, som våren 2018 gav ut ”A higher loyalty” (”En större lojalitet”), Stephanie Winston Wolkoff, tidigare rådgivare åt USA:s första dam Melania Trump samt de före detta pressekreterarna Sean Spicer och Anthony Scaramucci.

Dessutom har det skrivits flera böcker om presidentens halsbrytande twittrande och minst en om hans fuskande golf

Det har till och med kommit en bok som granskar böckerna om Trump. Carlos Lozada, fackbokskritiker vid New York Times gav nyligen ut ”What were we thinking” (”Vad tänkte vi”) där han valt ut 150 titlar som handlar om presidenten och försöker resonera sig fram till vad de säger om den amerikanska tidsandan.

Och den gigantiska boktrave som Trumps presidentskap gett upphov till har gjort sitt till för att lyfta bokbranschen i USA. I ett läge där covid-19-pandemin lägger en död hand över många affärsverksamheter har den amerikanska bokförsäljningen ökat med nära 6 procent jämfört med förra året, visar statistik från branschsajten npd.com.

