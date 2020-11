Trump kan hinna sälja avtal för oljeborrning i Arktis innan Biden tar över

I augusti presenterade Trumpadministrationen nya detaljer i sitt program för att sälja leasingavtal för olje- och gasborrning i viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge i norra Alaska.

Nu tar planerna ännu mer form.

Från och med måndagen har oljebolagen 30 dagar på sig att anmäla vilka områden de är intresserade av till den federala myndigheten Bureau of Land Management, som sorterar under inrikesdepartementet, uppger CNN. Försäljningen kan tidigast starta omkring den 17 januari, uppger New York Times.

Myndigheten har även skakat liv i planerna på en seismisk undersökning i kustområdet för att bättre kunna bedöma olje- och gasfyndigheterna. Om de sjösätter dem kan tunga fordon börja rulla där redan i slutet av året.

Det är oklart om Bureau of Land Management hinner genomföra auktionen på de två månader som återstår innan Joe Biden svärs in som president. Om så blir fallet kan försäljningen redan vara ett faktum när Bidenadministrationen tar över den 20 januari.

– De är medvetna om att det är forcerat och rättsligt tveksamt, säger Jenny Rowland-Shea, politisk analytiker vid den liberala tankesmedjan Center for American Progress i Washington om Trumpadministrationen.

Kustområdet bedöms rymma miljarder fat olja, även om uppskattningen bygger på data som samlats in på 1980-talet. Än så länge har bara en brunn borrats i sonderande syfte.

Enligt Bureau of Land Management är kustområdet ett känsligt område ur miljösynpunkt. Arctic National Wildlife Refuge är till stora delar orörd vildmark, med ett rikt djurliv och fungerar bland annat som rastplats för flyttfåglar och som kalvningsplats för renar och isbjörnar.

Vildrenar i området. Foto: AP

Både miljöaktivister och en grupp som representerar ursprungsbefolkningen i området har lämnat in stämningsansökningar, där de hävdar att inrikesdepartementet inte tar tillräcklig hänsyn till vilka effekter olje- och gasutvinningen kan ha på klimatförändringarna och djurlivet.

”Den här leasingförsäljningen är ytterligare en sak som Trumpadministrationen försöker bocka av för sina allierade inom oljeindustrin innan den lämnar Vita huset i januari”, säger Adam Kolton, ledare för den ideella organisationen Alaska Wilderness League till New York Times

Miljögrupper motsätter sig även en seismisk undersökning och hävdar att den kan orsaka permanenta skador på den känsliga tundran och störa, skada eller döda isbjörnar.

American Petroleum Institute, den största amerikanska branschorganisationen för olje- och naturgasindustrin, välkomnar Trumpadministrationens drag. I ett uttalande skriver organisationen att utvecklingen är ”mycket försenad och kommer att skapa välbetalda jobb och erbjuda en ny inkomstkälla för delstaten”

