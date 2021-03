Trump kräver stopp för pengainsamlingar i hans namn

Trumps advokater skickade på fredagen ett brev till grupperna Republican National Committee, National Republican Congressional Campaign och National Republican Senate Campaign där de bad dem sluta använda ex-presidentens namn i mejl som är till för att samla in pengar. Det säger en av hans rådgivare, som menar att Trump är känslig för att grupperna använder hans namn i varumärkessyfte, till Reuters.

Enligt rådgivaren är ex-presidenten även irriterad över att grupperna har stöttat republikanska kongressledamöter som röstade för att ställa Trump inför riksrätt, i kölvattnet av stormningen av kongressen den 6 januari då fem personer dog.

Trump samlar själv in pengar genom organisationen Save America, i syfte att stötta handplockade republikanska kandidater inför kongressvalet 2022.

Senaste tiden har det uppstått en spricka i det republikanska partiet. Tongivande personer som senatens minoritetsledare Mitch McConnell vill knuffa ut Trump i periferin, medan senator Lindsey Graham tvärtom anser att partiets framtid hänger på Trumps väljarbas.

När Trump höll tal på den konservativa CPAC-konferensen i Orlando förra helgen antydde han att han tänkte ställa upp i presidentvalet 2024. Samtidigt antydde ex-presidenten att han avser att stötta kandidater som utmanar de republikanska senatorerna Mitt Romney och Pat Toomey samt representanthusledamöterna Liz Cheney och Adam Kinzinger i de republikanska primärvalen.

