Trump och Biden i kaotisk tv-debatt

USA-valet 2020

Joe Biden hade tydligt övat på att försöka rikta blicken mot kameran där de få återstående osäkra väljarna skulle få höra inövade anföranden på de på förhand aviserade debattämnena. Trump, som enligt uppgift inte övat alls, riktade sig tvärtom mot Biden eller Fox News moderator Chris Wallace.

”Den värsta presidentdebatt jag någonsin sett”, löd den spontana recensionen från ABC:s George Stephanopoulos som både modererat valdebatter och tränat kandidater inför dem. ”En himla oreda i ett brinnande kaos i en tågolycka”, kommenterade CNN:s Jake Tapper och Fox News konstaterade att det mest handlade om förolämpningar kors och tvärs.

Joe Biden och Donald Trumps första möte blev kaotiskt. Foto: Olivier Douliery/AFP

Vardera part hade två minuter att framföra sina ståndpunkter på en dryg handfull teman, men inte en enda gång fick någon prata utan att den andra lade sig i. I detta var Trump betydligt värre än Biden – han blev vid två tillfällen tillrättavisad av Wallace och en gång blev han i förväg ombedd att vara så god att låta Biden tala ostört.

Personpåhoppen var många och som väntat riktade sig Trump ett par gånger mot Bidens son Hunter Biden, mot historiska ståndpunkter såväl som nya – regelbundet mer eller mindre förvanskade påståenden. Biden, å sin sida, kallade presidenten för clown, Putins marionett, USA:s värsta statschef någonsin och även Trumps familjemedlemmar ingick i utmanarens attacker.

Enligt opinionsundersökningar är det bara ett par procent av amerikanska väljare som kallar sig osäkra, men att för dess urskilja något substantiellt är svårt med tanke på att ingen fick tala ostört eller till punkt. Trump hade ordet drygt 39 minuter och Biden nästan 38, men mycket handlade om att försvara sig i stället för att presentera politiska idéer.

Bland de få saker som stack ut var att Trump på nytt lät bli att fördöma vit makt-rörelsen och att han återigen sade att han inte kommer att acceptera valutgången om han anar något minsta oråd. Med anledning av New York Times avslöjande att Trump inte betalat federal inkomstskatt under 11 av 18 år, sedan bara 750 dollar under 2016 och 2017 fick han en fråga om det också: tidningen ljuger och han har betalat tiotals miljoner dessa år, var beskedet.