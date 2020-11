Trump och Biden slåss om bilarbetarnas röster

USA-valet 2020

Michigan är en av de delstater som många politiska bedömare anser kommer att avgöra presidentvalet. Joe Biden, som kampanjtalade i Michigan på lördagen, och Donald Trump som talade där i dag, kämpar om delstatens 16 elektorsröster.

När USA:s president Donald Trump talade i en förort till bilindustristaden Detroit på söndagen hävdade Trump att han skulle skapa nya jobb i en delstat som ”förblödde” 2016.

Detroit News konstaterar i sitt referat från presidentens tal att det inte finns några siffror som stöder Trumps påstående att Michigan skulle ha ”förblött” när det gällde jobb 2016.

Tidningen noterar istället att det var Barack Obama och Joe Biden som hjälpte bilindustrin i Michigan att komma tillbaka efter den stora recessionen 2007 till 2009.

Donald Trump valde dock att utmåla Joe Biden som en person som skulle komma att förstöra den amerikanska bilindustrin om han blev president:

– En röst på Biden är en röst på ett totalt utplånande, jag menar att ni i så fall kommer att göra er bilindustri till ett tomt skal, sa Trump.

Trump grundar sitt angrepp på Biden på ett uttalande under en av presidentvalsdebatterna där Biden sa att han inte vill se några nya bidrag till oljeindustrin och att han vill fasa ut fordon som drivs med fossila bränslen.

Men, som Joe Biden själv sa under sitt tal i Michigan på lördagen, så vill han ersätta de fossildrivna fordonen med eldrivna fordon. Inte stänga bilindustrin.

Under söndagen kommer Donald Trump att besöka fem delstater, Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia och Florida. Joe Biden talar i Philadelphia i Pennsylvania och Kamal Harris i Georgia, dit även Barack Obama kommer för att kampanjtala för Joe Biden i morgon.

Opinionsmätningarna publiceras tätt de senaste dagarna före valet. Enligt sajten Real Clear Politics skiljer det nu 7,2 procentenheter till Bidens fördel mot Trump på nationell nivå.

Enligt nyhetssajten Pennlive leder Joe Biden över Donald Trump i Pennsylvania sett till registrerade väljare men jämfört med 2016 har avståndet minskat med 230.000 till 686.558.

– Pennsylvania är oerhört viktigt i det här valet. Senast vann Trump med 44.000 röster, så alla röster är viktiga, sa Biden i sitt tal i Philadelphia där Biden påstod att Donald Trump nu gör sitt bästa för att hindra så många som möjligt från att rösta. Och han sliter sönder Amerika.

– Men vi är bättre än så, vi är USA:s förenta stater!

Joe Biden har under hela sitt kampanjtalande tryckt på just detta – Donald Trump har förändrat USA till något det inte är. Under de senaste veckorna har Biden också präntat in en annan sak som han menar skiljer honom från Trump:

– Jag är en stolt demokrat men jag kommer att vara en president för hela folket.

I en opinionsundersökning publicerad av New York Times på söndagen leder Joe Biden i flera viktiga delstater: Wisconsin, Pennsylvania, Florida och Arizona. Särskilt tydlig är övervikten i Wisconsin där Biden just nu har 52 procent av de tillfrågades röster medan Donald Trump har 41 procent.

Även Washington Post redovisar en undersökning på söndagen, men enbart när det gäller två delstater. Den visar att Biden leder i Pennsylvania men som ger Trump en ledning i Florida. Trump vann båda delstaterna vid presidentvalet 2016.