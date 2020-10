Trump på kritiserat massmöte i Florida: Känner mig så kraftfull

USA-valet 2020

Tre veckor före valet startade USA:s president Donald Trump valspurten med ett valmöte i Florida, där tustentals anhängare trängdes framför den sprudlande presidenten.

– Jag känner mig så kraftull, jag går in till publiken. Jag går in där, kysser alla i publiken. Jag kysser killarna och de vackra kvinnorna och... alla, sade han på väg in i presidentplanet för resan till Sanford, enligt amerikanska medier.

CNN konstaterar att presidenten inte verkar ha lärt sig något av att han själv insjuknat i covid-19, och nyligen tillfrisknat. Han bröt mot sin regerings egna riktlinjer, samtidigt som han ”målade en djupt oärlig bild av nationens kamp mot pandemin” – och hånade konkurrenten Joe Biden för dennes sociala distansering.

Trump ägnade sig enligt CNN under talet åt sina favoritämnen: ”lag och ordning” och ”falska anklagelser om röstfusk” under framträdandet som varade en timme.

Bild 1 av 2 Donald Trump påstod under valmötet att han är immun mot coronaviruset. Foto: Romeo Guzman/CSM/Shutterstock Bild 2 av 2 ”Jag känner mig så kraftull”, sa Trump inför valmötet. Foto: Romeo Guzman/CSM/Shutterstock Bildspel

Det var bara timmar efter att Vita husets läkare konstaterat att presidenten lämnat negativ test två dagar i rad som Trump drog i väg på kampanjstråt.

Washington Post skriver att ”Trump anstränger sig intensivt” för att visa att hans omgång med covid-19 ligger bakom, och att han är den mer energiske av de två ”70+” - kandidaterna.

Även New York Times menar att Trumps show handlade om att visa att han är frisk och energisk efter sin sjukhusvistelse.

Att det är i Florida som han kampanjar efter sjukdomen är ingen tillfällighet. Det är en avgörande delstat som Trump måste vinna, enligt hans rådgivare, men delstatsborna ogillade hans insats i den den första presidentvalsdebatten.

Enligt New York Times lät Trump hes och ansträngd när han på valmötet i Sanford bland annat påstod att han var immun mot coronaviruset, något som det inte finns vetenskapliga underlag för att hävda.

Tidningen skriver att Trump utan belägg anklagade Joe Biden för att försena ett vaccin och förlänga pandemin. Han gjorde narr av Bidens möten med social distansering och jämförde med sina egna valmöten.

Tustentals anhängare trängdes vid den sprudlande presidenten. Foto: Romeo Guzman/CSM/Shutterstock

Medicinska experter uttryckte i förväg bestörtning över Trumps beslut att samla stora skaror, med flera samlingar per dag under kommande veckor – samtidigt som pandemin förvärras.

– Jag lovar, viruset finns där, vare sig det är inomhus eller utomhus i de här stora samlingarna, sade doktor William Schaffner, professor på Vanderbilt University till CNN.

– En del av de där människorna kommer att bli sjuka, de kommer att sprida det till andra när de kommer hem. Det här är händelser som ökar spridningen av viruset, fortsatte han.

Trumps massmöten under pandemin är de enda i sitt slag i hela världen just nu, och de kommer samtidigt som det varnas för än värre månader framöver.

Konservativa Fox News rapporterar angående kampanjmötena att Trump kampanjar igen efter att ha fått klartecken från sin läkare, och att han ska ha flera möten varje dag fram till valet - först fyra valmöten på fyra dagar.

– Vi har samma policy som vi haft tidigare, vi delar ut ansiktsmasker och har handsprit och uppmuntrar folk att använda dem. I slutänden har du en rätt i det här landet att komma och visa din politiska ståndpunkt, säger Vita husets pressekreterare Kayleigh McKenany till tv-kanalen.

Trump säger också till kanalen att han ”känner sig fantastiskt bra” och att han är immun.

– Jag känner mig fantastisk. Jag känner mig verkligen bra. Och jag känner mig bra av att, du vet, ordet immunitet betyder att något har en skyddande glöd (glow).

Fox skriver också att CNN blev utbuat på kampanjmötet.