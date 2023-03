Trump släpper låt till förmån för upprorsmakare

Donald J Trump and the J6 Prison Choir kallar sig konstellationen vars verk ”Justice for all” nu finns på en rad plattformar som Spotify, Apple Music och Youtube. Det unisona körverket av första versen ur ”The star spangled banner” framförs av ett tjugotal människor som är frihetsberövade i Washington DC-fängelset för sin medverkan till stormningen av Kapitolium.

Infällt mellan sångraderna hörs den förra presidenten läsa trohetseden ”Pledge of allegiance” och avslutningsvis skanderar kören ”USA” sex gånger. Omslagsbilden föreställer en fängelsecell med ett taggtrådsförsett fönster genom vilket just USA:s flagga skymtar.

https://twitter.com/mtgreenee/status/1456483873345392640

Enligt den extremhögra kongressledamoten Marjorie Taylor Green, som besökt fångarna, sjunger de nationalsången varje kväll klockan 21. Eventuella intäkter från ”Justice for all” är tänkta att gå till de fängslade människornas familjer.

En musikvideo har också presenterats på Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannons podcast ”War room”, enligt Forbes som först rapporterade om musiksläppet. I den syns expresidenten utföra en rad patriotiska handlingar, men också bilder från stormningen och poliser som skjuter tårgas på upprorsmakarna.

Utöver Trump har hans tidigare stabschef på försvarsdepartementet, Kash Patel, deltagit i produktionen, liksom den konservativa kommentatorn Ed Henry som ska vara den som fördelar de eventuella intäkterna. Trump själv väntas framträda på lördagen som ett affischnamn på den konservativa konferensen Cpac vid Gaylord National Harbor strax utanför Washington.

Totalt fem personer dog under eller efter stormningen den 6 januari 2021 och ytterligare fyra utkommenderade poliser tog senare sina liv. Över tusen personer har blivit delgivna misstanke om brott i samband med händelsen och de materiella skadorna har kostat en bra bit över 300 miljoner kronor.

