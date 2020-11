Trumpanhängare i demonstration: Vi tänker inte vika ned oss

USA-valet 2020

Med flaggor, vimplar, hattar, tröjor, skyltar och banderoller slöt Trumpväljare upp i huvudstaden. De har kommit från hela landet för att visa president Trump sitt stöd och protestera mot vad de beskriver som avancerat valfusk.

– Röster från avlidna har räknats, en del har röstat med sitt flicknamn för att kunna rösta två gånger. Det kommer att bevisas i domstol, säger Justin Ketelaar, som rest hit från Michigan, och fortsätter:

– Vi är här för att protestera fredligt. Om det efter en lång process visar sig att Biden har vunnit, so be it. Jag tror inte att det blir så.

USA! USA! USA! ekar ropen mellan husfasaderna runt Freedom Plaza, ett stenkast från Vita huset.

– Det är slut med det här landet! För mig startade inbördeskriget 2016 – men amerikanerna sköt inte på varandra då, säger Christopher Miller från Tulsa, Oklahoma och syftar på vad han beskriver som etablissemanget och mediernas attacker mot Trump.

Inte bara vanliga Trumpväljare är på plats, även organiserade högerextremister, en del med våldsamt förflutet, som Proud Boys, och de milisliknande grupperna Oath Keepers och Three Percenters.

Organisationer som Refuse fascism har aviserat motdemonstrationer i närheten.

Vid Högsta domstolen, målet för Trumpanhängarnas demonstration, ska republikaner och politiska profiler framträda. På talarlistan står bland andra republikanska ledamöter från representanthuset: Sebastian Gorka, tidigare rådgivare i Vita huset och Marjorie Taylor Greene, nyinvald kongressledamot som visat sitt stöd för den vettlösa konspirationsteorin Qanon.

Beredskapen hos polis och myndigheter är stor, och flera kvarter avspärrade.

Ingenting tyder på att valet utsatts för valfusk, och Trumps försök att med hjälp av jurister stämma delstater och valmyndigheter har hittills varit fruktlösa. Flera ärenden har avskrivits på grund av dålig argumentation och brist på bevis.

Det spelar mindre roll för personer som Tammy Bonner, som rest till Washington D.C. från Ohio med sin syster:

– Vi tänker inte vika ned oss. Trump fick 70 miljoner röster – och förlorade?! Hur är det möjligt?!

De uttrycker, liksom många här, att de står upp för amerikanska värderingar, dit de räknar skjutvapen, abortmotstånd, invandring, religionsfrihet (vanligen ett sätt att förespråka rätten att neka homosexuella att gifta sig).

– Vi är här för att kämpa för vår rätt till yttrandefrihet. Man får inte vara konservativ i det här landet längre, säger Angela Salyer, Bonners storasyster.

Ingen jag talar med är orolig för att smittas i folksamlingen. Tvärtom anser de att riskerna av pandemin är överdrivna.

– Med Biden blir USA socialistiskt, vi blir väl tvingade att ta ett vaccin också. Staten ska hålla sig undan människors liv, säger Justin Ketelaar.

På frågor om varifrån de hämtar sin information svarar flera ”Newsmax”, en konservativ, Trumpvänlig nyhetssajt, och det konservativa One America News Network. Flera har övergivit Fox News, som de menar har förrått Trump när kanalen efter valet förklarade Biden till segrare i flera delstater.

Cynthia Idriss Miller, sociolog vid American university och en framträdande expert på högerextrem radikalisering, säger till DN att hon befarat att tiden mellan valet och installationen kan bli orolig.

– Många av de extrema grupperna har vuxit under pandemin, och nya har tillkommit. En del av dem påminner om milisgrupper. I ett läge där många människor är psykologiskt isolerade är det lätt för konspirationsteorier att få fäste, säger hon.

Vapenförsäljningen har ökat kraftigt under pandemin.

FBI och departementet för nationell säkerhet rankar säkerhetshotet från inhemska, högerextrema grupper högt. Inhemsk terrorism har under de senaste åren dödat fler amerikaner än internationell terrorism.

I oktober avvärjdes ett kidnappningsförsök av guvernören i Michigan, en demokrat, av milisliknande grupper. 14 personer har gripits.

Men problemet är inte enbart amerikanskt, under de senaste fem åren har den högerextrema terrorismen ökat med 320 procent, enligt FN.

