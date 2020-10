Trumps läkare: Presidenten mår mycket bra

Presidentens läkare Sean Conley gav en positiv bild av Donald Trumps tillstånd när han gav en presskonferens framför Walter Reed-sjukhuset i Maryland på lördagen.

Conley sa att presidenten var uppe och gick och att han mådde bättre men ville inte svara på om Trump vid något tillfälle fått syrgas. Enligt Conley togs beslutet att flytta presidenten från Vita huset till sjukhuset av honom själv och en grupp vid Walter Reed-sjukhuset.

– Vi gjorde det för att han är USA:s president, sa Conley.

Conley sa också att presidenten nu var inne på sin 72:a timme av smitta, vilket skulle innebära att Trump bekräftats smittad redan på onsdagen.

– Presidenten är nu 72 timmar inne i sjukdomen, sa Conley på lördagen.

Detta reser nya frågor, skriver bland andra New York Times, eftersom det skulle innebära att Donald Trump fortsatte resa och träffa folk efter det att han fått veta att han smittats. The Guardian påpekar att detta innebär att Donald Trump kan ha rest till New Jersey för ett möte med bidragsgivare samtidigt som han var medveten om att han var smittad.

Å andra sidan sa Conley också att Donald Trump ”på torsdagen”, sedan det kommit fram att hans rådgivare Hope Hicks testat positivt för coronasmittan, ”testats igen” och att resultatet av det testet kommit sent samma kväll.

Enligt Conley har den hosta och snuva som presidenten hade i torsdags blivit bättre och den feber han hade på fredagen är nu borta. Trump ska heller inte ha svårt att andas.

– Vi är mycket nöjda med presidentens tillstånd, sa Conley också som inte ville sätta något datum på när presidenten ska kunna lämna sjukhuset.

Donald Trump fördes till Walter Reed-sjukhuset i Maryland i helikopter natten till lördagen svensk tid. När han kom fram fick presidenten behandling med en rad läkemedel som läkarna hoppas ska ha en positiv inverkan på sjukdomsförloppet. Ett av dem är det godkända antivirala läkemedlet remdesivir som ska hämma virusets spridning i kroppen.