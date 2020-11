Trumps nya taktik: Massmöten på temat ”valet är stulet”

USA-valet 2020

Medan världen väntar på att Trump kastar in handduken verkar presidenten hittills böjd att följa sin instinkt. Och den säger honom: kämpa vidare så länge det går.

Presidentens kampanjstab håller uppenbarligen med. Enligt fyra medarbetare där, som har talat med sajten Axios, planeras nu en ny kampanj, inklusive massmöten i flera delstater.

Men den här gången är budskapet inte ”rösta på Trump”, utan ”stoppa stölden!”

Mötena är ett led i en ny pr-strategi som ska underbygga de juridiska processer som Republikanerna har satt igång i bland annat Pennsylvania, Georgia och Michigan. Där hävdar de, hittills utan övertygande bevis, att oegentligheter har förekommit under valet och vid rösträkningen.

Presidentens egen favoritkanal Fox News bekräftar uppgifterna om kampanjen, och har fler detaljer om den nya strategin:

”Parallellt med massmötena planerar Trump att använda dödsannonser för personer som påstås ha röstat, men som i själva verket är döda, som bevis på det valfusk han hävdar har förekommit.”

Men än så länge väntar alla på de ”stora avslöjanden” om fusk som bland andra Trumps personlige advokat Rudy Giuliani har utlovat.

De anmälningar som kampanjen hittills har lämnat in till domstolar handlar inte om något omvälvande – utan om sådant som att republikanska valobservatörer inte ska ha fått stå tillräckligt nära valarbetarna i Philadelphia, eller att sent inkomna valsedlar i Georgia ska ha blandats med sådana som kom in på valdagen.

Flera av anmälningarna har redan avfärdats av domare, och ingen av dem rör hittills mer än mycket få röster.

Ett exempel är det mycket spridda påståendet att ”döda har röstat”. Här hänvisade Giuliani i söndags till att förre boxningsvärldsmästaren Joe Frazier, som avled 2011, ska ha röstat 2018. I övrigt har Trumpkampanjen lyckats nosa fram en enda röst från en bortgången kvinna i Pennsylvania – men inte ens detta är bekräftat.

Ändå breder uppfattningen ut sig bland Trumpanhängare att Biden har fuskat sig till en valseger. På flera håll i landet hålls demonstrationer på temat ”stoppa stölden”. Än så länge utan Trumps personliga medverkan.

Samtidigt är presidentens inre krets – enligt USA-mediers källor i Vita huset – delad i frågan om vägen framåt för Trump.

Vissa, inklusive hans fru Melania Trump, ska ha uppmanat honom att ringa Biden och gratulera honom till valsegern. Andra, bland dem sönerna Donald Jr och Eric, vill att han slåss till sista blodsdroppen.

De båda fortsatte på måndagen sitt twittrande på temat fusk och stöld.

Bland republikanska toppolitiker finns ytterst få som är beredda att kalla Joe Biden ”president-elect”, den valde och blivande presidenten.

Några som ändå har gjort det är förre presidenten George W Bush och senatorerna Mitt Romney och Lisa Murkowski. Men de är alla redan kända som Trumpkritiker.

Andra är föredettingar som förre New Jerseyguvernören Chris Christie, som säger till tv-kanalen ABC att han ”inte kan stödja Trump blint, utan bevis” för valfusk.

I resten av det republikanska etablissemanget har de allra flesta presidenten att tacka för sina jobb. Under åren med Trump har lojalitet med mannen i Vita huset varit enda sättet att bli vald i många delstater – medan opposition har straffats av väljarna.

Vissa av dem som Trump har fört fram, som nyvalde Alabamasenatorn Tommy Tuberville, svingar nu vilt för sin välgörare och talar om ”ett val utom kontroll”.

Men många andra i det republikanska toppskiktet försöker slippa välja sida. De undviker att tala öppet om fusk, men erkänner samtidigt inte heller Bidens valseger.

Till dem hör Mitch McConnell, senatens majoritetsledare, som i fredags konstaterade att ”varje laglig röst ska räknas” – ett påstående som nog ingen vettig människa kan säga emot.

Särskilt uppseendeväckande är vicepresident Mike Pence tystnad. Förutom ett allmänt hållet uttalande om att rösträkningen ska gå rätt till har han undvikit att kommentera valet offentligt de senaste dagarna.

Det är en inställning många betecknar som feg – inte minst inom Trumps närmaste krets.

”Var i helvete är Mike Pence”, smsade en av Trumpkampanjens chefer på söndagseftermiddagen, enligt Politico.

