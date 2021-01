Trumps sista resa – mottogs av hängivna supportrar i Florida

USA-valet 2020

Gatorna i centrala Washington var spöklikt tomma när USA:s 45:e president steg på helikoptern Marine One utanför Vita huset tidigt på morgonen.

Normalt deltar avgående presidenter i installationen av sina efterträdare, men Trump, som fortfarande anser att Joe Bidens valseger inte var legitim, bröt mot denna tvåhundraåriga tradition.

Hans sista avfärd från Vita huset skedde fyra timmar före det officiella maktskiftet – enligt amerikanska medier på grund av att Trump då kunde använda Marine One och presidentplanet Air Force One utan att förödmjuka sig och be Biden om lov.

På flygbasen Joint Base Andrews hade en röd matta rullats ut. Soldater stod i givakt och kanoner sköt salut med 21 skott.

Donald Trump talade i Maryland under onsdagen. Foto: Pete Marovich/Getty

– Jag önskar den nya administrationen stora framgångar, jag tror de får stora framgångar, sa Trump, som vanligt utan att nämna Joe Biden vid namn.

Sedan räknade han upp de framgångar han anser sig ha uppnått under fyra år: skattesänkningar, börsrekord och utnämningar till Högsta domstolen.

– Vad vi har gjort har varit fantastiskt vad man än jämför med.

Trumps sista veckor vid makten, efter stormningen av Kapitolium den 6 januari som han utlöste, har präglats av det faktum att han som förste president någonsin ställs inför riksrätt en andra gång.

Detta har också lett till avhopp bland många av hans tidigare allierade i Washington.

Många medarbetare har sagt upp sig och vissa republikanska politiker – bland annat senatens majoritetsledare Mitch McConnell – kan tänka sig att fälla Trump i riksrättsrättegången.

Källor i Vita huset har berättat att mycket av den avgående presidentens energi har gått åt i vredesutbrott mot sådana ”förrädare”. Hans lojala inre krets har krympt till några få personer.

Donald Trump anländer till Florida. Foto: Beatrice Lundborg

Men i soliga Florida, dit Trump nu flyttar till sitt residens Mar-a-Lago i Palm Beach, är han bland vänner.

Redan vid niotiden på morgonen, samtidigt som Air Force One lyfte från basen utanför Washington, hade stora skaror av Trumpanhängare börjat samlas på Southern Boulevard i West Palm Beach, den gata som leder ut till Mar-a-Lago på en ö några hundra meter österut.

– Det här är en sorgens dag, säger Mae Kingston som är här med tre väninnor från strandorten Hypoluxo längre söderut för att säga farväl till mannen de ser som ”historiens bäste president”.

De fyra äldre kvinnorna är som alla andra här övertygade om att Biden vann valet genom omfattande fusk, liksom att stormningen av Kapitolium var en provokation iscensatt av vänsterkrafter.

Foto: Beatrice Lundborg

– Det var en skam det som hände där. Men Trump hade inget med det att göra, säger Leah Williams.

Vid klockan 11, när presidentplanet landar på flygplatsen några kilometer bort, är boulevardens högra sida sprängfull med folk, de flesta viftande med flaggor och iförda Trump-tröjor.

Så närmar sig bilkortegen med sammanlagt kanske 30 fordon. Mitt i kortegen är Trumps bepansrade svarta monster till bil.

Den kör långsamt förbi, och genom den stängda bilrutan kan vi se presidenten vinka och göra tummen upp.

Några bilar längre bak i kön ser vi hustrun Melania göra samma sak.

Sedan är det över. 15 minuter kvar av Trumperan.

Anhängarna på plats har delade känslor. Å ena sidan är de tacksamma mot Trump som de anser har gjort USA ”great again” precis som han lovade.

Supportrar hälsar Trump välkommen hem. Foto: Beatrice Lundborg

Å andra sidan vägrar de allra flesta här fortfarande acceptera att han förlorade presidentvalet och är på väg bort från makten. Alla tror de blint på myten att valet var ”riggat”. Fast bara minuter återstår innan Biden svär sin ed tror vissa att det inte kommer att ske.

– Jag hoppas fortfarande på ett mirakel, säger Lois Nigro, en av väninnorna från Hypoluxo.

– Jag är här för att säga tack och adjö, säger Garrett Grahm, en ung man i Trumptröja som har rest hit från West Virginia.

– Ett tillfälligt adjö, lägger han till. Trump är snart tillbaka.