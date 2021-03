Trumps väljare finns kvar i Grundy

USA-valet 2020

På ytan har nästan ingenting förändrats. Vid infarten till byn ligger kolfabriken. Samhället vecklar sedan ut sig längs Riverside drive, vägen vid floden. Välsorterade byggmarknader, kyrkor. Pandemin kom sent till Grundy, det har sina fördelar att ligga isolerat. Men till slut nådde den dalsänkorna mellan bergen, och antalet fall stiger. På ambulanserna står det: ”In God we trust”.

I valet 2016 var stödet för Trump och hans löften så stort i Buchanan county att det väckte uppmärksamhet över hela USA. Jag har varit här, i Virginias sydvästra hörn, för två tidigare reportage, i augusti 2016, och i januari 2018.

Under Trumps presidenttid sjönk arbetslösheten här, liksom i övriga USA, till rekordlåga 4,5 procent i april 2019. Tio månader senare kom pandemin, men här behöll Trump väljarna. Han fick 83,5 procent av rösterna i höstens val.

Liz Justus tyckte redan tidigt 2018 (då bilden togs), ett drygt år efter Trumps tillträde, att det mesta blivit bättre i Grundy. Jobben och framtidstron kom tillbaka, menar hon. Foto: Beatrice Lundborg

Många människor jag talar med i Grundy är arga. Flera av dem har jag träffat förr. Några samtalsämnen kommer upp om och om igen: valresultatet, pandemin, klimatkrisen. De är lika lite övertygade om att Joe Biden vann valet, som att ett vaccin mot covid-19 är en god idé.

– Varför skulle jag vaccinera mig? Jag har aldrig tagit vaccin mot influensa heller, inte i hela mitt liv, säger Liz Justus.

Munskydd använder hon dock, en ovanlighet här. Liz Justus driver ett hospis- och hemtjänstföretag. Hon har en make i riskgrupp, en mor som är 87 år och en bror med andningssvårigheter.

Liz Justus har alltid en revolver i handväskan, 2016. Då var ett av skälen till att hon stöttade Trump att hon inte anser att en kvinna bör vara president. Det är ett jobb som kräver mer än en kvinna klarar, sa hon då - själv framgångsrik entreprenör inom flera branscher. Foto: Axel Öberg

Liz Justus är övertygad om att viruset skickades till USA av Kina, och att kineserna sannolikt förstod att en ökad förtidsröstning skulle skada Trump. Att allt gjordes i samarbete med Demokraterna är fullt sannolikt, tror hon. Det är exempel på de konspirationsteorier som fått fäste i USA.

Liz Justus tar upp frågor som republikanska väljare månar om: vapenlagar, invandring, abort, försvaret, jobben. Hon har inget till över för Joe Biden och Kamala Harris.

– De kommer att beröva oss på kol och gas, som den här trakten behöver.

Trots att nedgången för kolindustrin pågått i flera decennier förknippas kolet fortfarande med liv och försörjning för många i Grundy. Foto: Evelyn Hockstein

Innan covid-19 förstörde allt pekade det mesta åt rätt håll i Grundy, tycker hon. Regleringarna för kolindustrin lättades upp. Det senare stämmer, men vid en närmare titt är kolindustrins uppsving blygsamt, och kopplat till att kolet här är metallurgiskt och används för ståltillverkning. Det har en marknad länge än. I Grundy bryts inget kol, men det finns en koksfabrik. De godståg man ser fraktar koks från fabriken till kusten, vidare till Ukraina. Det största bolaget i trakten är det ukrainska konglomeratet Metinvest.

Liz Justus kommenterar inte det. Hon pratar hellre om medierna, och hur förrådd hon känner sig av Fox News. När den konservativa kabel-tv-kanalen under valnatten förklarade Biden som vinnare i Arizona uppfattade många Trumpväljare det som ett svek, som om resultatet var mediebolagets fel. Sedan dess har Fox News tappat miljontals tittare, som i stället gått till smalare medier som Newsmax och One America News Network. Där är respekten för sanning ofta låg, och konspirationsteorier sprids.

Shea Shrader är pastor i Harman Memorial Baptist Church, strax utanför Grundy. Han är skeptisk till vetenskapen, som han menar härrör från lärosäten med en liberal och politisk agenda. Shrader är inte unik, misstron mot forskning är utbrett i religiösa, konservativa grupper i USA. Foto: Evelyn Hockstein

Trakten är religiös. Några kilometer från Home Health lämnar pastor Shea Shrader ut måltider. Flera hundra portioner har gått åt och han torkar svetten ur pannan. Han får arbeta hårt för att hålla medlemsantalet i församlingen uppe, men är på gott humör.

Shea Shrader förklarar sin inställning till kolindustrin med religion, och med lojaliteten med bygden:

– Pratet om klimatkrisen går överstyr. För oss handlar det också om jobben. Vi behöver en balans. Vi ska vara goda herdar, vi får använda de naturresurser Gud gett oss. Klimatet har förändrats förr.

Men vetenskapen är enig om att klimatförändringarna orsakas av människan.

– Jag vill se alla argument för det i så fall. Jag går inte in i en diskussion med förutfattade meningar, säger Shea Shrader och hänvisar till en ospecificerad dokumentär han hört talas om, och som ska skildra hur en klimatskeptisk professor tystas.

Pastorn är av uppfattningen att universiteten drivs av en vänsteragenda, och att lärosätenas finansiärer mer eller mindre beställer forskningsresultat.

Bild 1 av 4 Skepsisen mot vaccin finns överallt i Grundy. Hos frisersalongen Special touch är både kunder och frisörer upprörda över både vaccin och valresultat. En inramad bild av Trump står bland prydnaderna i ett vitrinskåp. De är av uppfattningen att hela pandemin är överdriven, och att dödstalen är överdrivna. – Jag har hört talas om de som dör och stämplas som covid-19 utan att ha testats, säger frisören Britney Stilter (t. v). Inne på Special touch säger de att de vaccinerar sina små barn mot sjukdomar som difteri, men inte mot influensa. Ingen har heller några planer på att ta ett covid-vaccin. – Vad ingen talar om är hur många som överlever. Så mycket fokus på alla som är döda, när de allra flesta klarar sig utmärkt. Gud vet vad han gör. Jag litar på honom, säger Stephanie Baker och sätter saxen i en hårslinga på Holly Lockhart. Foto: Evelyn Hockstein Bild 2 av 4 Inget kol bryts längre i Grundy, här framställs koks för ståltillverkning. De gamla kolområdena utvecklas nu för turism och rekreation. Bild 3 av 4 Frances Minton, eller ”Frannie”, som alla säger, är sjuksköterska och driver med sin familj en liten vårdcentral belägen inne på Food City. Där blir man bara expedierad om man bär munskydd. Patienterna de riktar in sig på är de fattigaste, och de är många. Frannie Minton är katolik, dotter till en läkare, äldst av fem, uppvuxen i Grundy, en plats hon älskar. – Människor här sliter, men de hör till de raraste du kan tänka dig. De är vana vid hårda tider. De hjälper varandra. Hon har alltid röstat på Demokraterna, fram till 2016, då hon tyckte att det kunde vara dags för något nytt. – Det dröjde inte lång tid innan jag ångrade mig, säger hon. Hon ser det massiva stödet för Trump, men hoppas att folk sakta men säkert ska se att hans politik gagnar varken dem eller USA. Foto: Evelyn Hockstein Bild 4 av 4 När Elizabeth McClanahan återvände till Grundy förra året, för att bli dekan på juristutbildningen, var det till sin barndoms stad. Hon har en framgångsrik karriär bakom sig, avslutad med sju år i Virginias högsta domstol. – Om de unga får sin utbildning här, stannar de här. Behoven av juridik och tillträde till juridisk sakprövning i Appalacherna är stort, säger hon. Juristutbildningen driver tvärvetenskapliga samarbeten med kring farmakologi och energi, tillsammans med lärosäten som University of Virginia, och ansökningarna ökar. Satsningen på studenter ger knappast ny sysselsättning till avlagda kolarbetare, men ingår i ansträngningarna att vitalisera Appalacherna. På baksidan av den pampiga tjänstebostaden, en tegelvilla med vita kolonner på framsidan, finns en värmande brasa och stoppade utemöbler. Hon är förtjust över att vara tillbaka. – Jag har alltid älskat att vara utomhus, vandra och klättra. Naturområdena här är makalösa. Foto: Evelyn Hockstein Bildspel

Allt fler republikaner ser i dag klimatförändringarna som ett allvarligt hot, men bland republikanska väljare överväger misstron. Den märks på platser som Grundy, där utbildningsnivån är låg och kolet är en del av en identitet. Med Joe Biden i Vita huset känner de snaran dras åt. Bidens klimatpolitik är djärv, även i jämförelse med Barack Obamas. För att nå klimatmålen ska fossila bränslen ersättas av förnybar energi. Men det största skälet till att kolet tynar är inte Biden, utan att andra energikällor blivit billigare.

I Buchanan county har försök att skapa alternativ till kolet gjorts under många år. Satsningar på turism och rekreation, spår för fyrhjulingar och inplanterad älg, har genomförts, liksom utbyggnad av högre utbildning, med jurist- och farmaceutprogram.

Som lokalordförande för Demokraterna är Vernon Presley både besviken och självkritisk. Han tycker att polariseringen har ökat under de senaste åren, och att republikanerna har varit skickliga på att mobilisera väljarna runt symbolfrågor, som abort och vapen. Han hoppas att de många låginkomsttagarna här ska inse att de röstar mot sina egna ekonomiska intressen, när de lägger sin röst på republikanerna. Men han ser djupare rötter till republikanska partiets tillväxt. – Min uppfattning är att det har sitt ursprung i vit nationalism. Foto: Beatrice Lundborg

Vernon Presley, som är advokat och Demokraternas ordförande i Buchanan county, hyser visst hopp om framtiden:

– Till slut kommer folk att fatta att vi måste bort från kolberoendet, men folk är envisa härikring.

Men han är självkritisk och besviken över att Demokraterna gjorde så dåligt ifrån sig i valet.

– Trots att Trump misslyckades kapitalt med pandemin fick han fler röster här än sist. Klart jag hade hoppats att det skulle vara annorlunda. Republikanerna har varit skickliga. De lade all vikt vid frågor som abort och vapen.

Han fortsätter:

– Folk här är inte rika. De röstar mot sitt eget ekonomiska intresse.

En femtedel av invånarna i Buchanan County lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten sjönk under Trump, här liksom i övriga USA, fram till pandemin. Här lever dock många på bidrag för handikapp och arbetsoförmåga. Foto: Evelyn Hockstein

Vernon Presleys bästa vänner är republikaner, men när de spelar golf ihop lämnar de politiken åt sidan. Demokraterna försöker nå fram till människor, men det är svårt, menar han, särskilt som lojaliteten med Trump har ökat. Som Vernon Presley uppfattar det har stödet sitt ursprung i vit nationalism. Han tycker att både polarisering och faktaresistens har förstärkts sedan vi sist talades vid 2018.

I några meningar sammanfattar Vernon Presley vad många statsvetare ser som huvudförklaringarna till Trumps framgångar: en sammanflätning av ekonomi och rasism. Det är också den komplexa slutsats som Carlos Lozada, litteraturkritiker i The Washington Post, drar efter att ha läst 150 böcker om Trumps tid, och därefter skrivit en egen, ”What were we thinking?”

Det största kolbolaget i området är nu det ukrainska konglomeratet Metinvest, som köpt upp ett lokalt ägt företag. Det är redan många år sedan. Foto: Evelyn Hockstein

Alla hinner inte fundera på politik. När Tina McClanahan har lunchrast är klockan nio på morgonen. Hennes pass börjar fem, i delin på Food City, där jag mötte henne sist. Hon har munskydd och hårnät.

– Jag har aldrig haft det så tufft som nu, säger hon och fingrar på mobilen.

Den plingar och vibrerar ideligen.

De har flyttat sedan sist - hon, maken och sönerna. De börjar bli stora nu, Taner, Brendan, Jordan. Det nya hemmet är bättre, men det är också allt. När hon slutar vid två är det för att åka vidare till nästa jobb, hon städar på en bank. Tina McClanahan är den enda som arbetar, hon gör också allt hushållsarbete, sover fyra timmar per natt. Pojkarna är hemma från skolan, trots att den är öppen.

Hade Tina McClanahan röstat hade det varit på Donald Trump, men hon var på jobbet. Hon arbetar nästan jämt, på två jobb. Men situationen är svår, och hon trivs bättre i delin på Food city än hemma. Foto: Evelyn Hockstein

– Lärarna skulle vilja att de kom till skolan, men vi vill inte att de är där. Taner har andningsproblem, Brendan har haft hälsoproblem sedan han var liten. Vi har inget internet, så jag hämtar skolmaterial åt dem, och lämnar in vad de är färdiga med. Jag läser läxor med dem på helgkvällarna.

Det är maken som messar. Hon svarar inte.

– Ingen står en bi. Den som erbjuder hjälp, förväntar sig alltid något i gengäld.

Tina McClanahan tjänar 11,23 dollar i timmen, det är 2,58 mer än sist. Hon kallar Food City för sitt hem.

Hon röstade aldrig, jobbar ju jämt, men om hon haft tid hade det blivit på Trump.

Grundys centrum flyttades helt för 17 år sedan, för att slippa de årliga översvämningarna. Stadskärnan är diffus i dag, men kolarbetarnas minnesmärken finns kvar. Foto: Evelyn Hockstein

Sedan 1980 har befolkningen i Buchanan county minskat med 45 procent; de senaste tio åren med 13 procent, till 21.000. Utvecklingen påverkar affärerna för begravningsentreprenören Ryan Mullins. Han vill hålla sig väl med alla, och är en av få här som inte talar om vilket parti han föredrar. I stället säger han:

– Den som är ung och sugen på en framtid, drar. Här finns inga kreddiga jobb. Men om man tar bort till och med de jobb som finns – vad har man kvar?

Ryan Mullins lutar sig framåt inne på det murriga kontoret. Där hänger inramade fotografier från svunna tider på väggarna.

– Vet du, jag är verkligt intresserad av vad som händer i USA. Jag vill inte att mitt land ska gå ned sig, på det sätt som statistiken visar att det gör. Vi har världens högsta militärutgifter, men våra barn har svårt att tänka kritiskt. Vi är inte ledande inom innovationer.

Ryan Mullens har varit begravningsentreprenör i Grundy i många år. När han ser vilka trender som växer i USA blir han betänksam, och han säger att han funderar mycket på utvecklingen: – Vet du, jag är intresserad av USA: jag vill inte att mitt land ska gå ned sig, på det sätt som statistiken visar att det gör. USA har världens högsta militärutgifter, men våra barn har svårt att tänka kritiskt, vi är inte ledande inom innovationer. Foto: Evelyn Hockstein

På begravningarna får bara tio gäster närvara nu. Ibland står folk utanför och tittar in genom fönstret. Andra följer ceremonierna digitalt.

– Vi brukar säga att vi ger människor sista hjälpen, säger Ryan Mullins och ler stilla.

När jag i slutet av januari ringer upp Liz Justus på hospiset har över 1.000 personer i Buchanan county konstaterats smittades av covid-19. Hon berättar att hon tackat nej till ett erbjudande om vaccin, och att hon hoppas att beslutet var rätt. Liz Justus skepsis mot vaccinet är inte unik: det kommer rapporter från hela USA om att över hälften av personalen på äldreboenden avstått.

När jag frågar henne om de senaste veckornas händelser, säger hon att hon slutat titta på nyheterna. Hon slår av tv:n hos sin mamma när hon är där på besök, och har stängt av sina sociala medier. Liz Justus skyller stormningen av Kapitolium på vänsterextremister som Antifa. Inga sanna Trumpanhängare tar till våld, menar hon. Hon ser händelsen som en fortsättning på sommarens protester mot polisvåld.

Liz Justus driver en hospice- och hemtjänstverksamhet i Grundy, med ett 90-tal äldre, sjukliga patienter. Trots det har hon inga planer på att vaccinera sig själv mot covid-19. ”Får man det, så får man det”, resonerar hon. Foto: Evelyn Hockstein

Dokumentation på motsatsen, och de många gripandena av högerextremister, fäster inte alls. Hon står benfast i tron att Trump snuvades på valet av fuskande demokrater. Under de år jag har haft kontakt med Liz Justus har hon uttryckt ett allt starkare avståndstagande mot både stat och medier, och avfärdar nu kategoriskt etablerade fakta. Hon säger:

– Allt är politik. Men missförstå mig inte, jag lägger inte all skuld på Demokraterna. Republikanerna är lika illa: de borde ha stöttat Trump. Man kan inte lita på någonting längre. Jag vet inte om jag någonsin kommer att rösta igen.

Fakta. Starkt stöd för Trump Grundy är ett samhälle med omkring 1.000 invånare och huvudort i Buchanan County, Virginia, med en befolkning på 23.000. Området i Appalacherna har en historia av kolbrytning, men kolets betydelse har minskat under flera decennier. I december 2020 var arbetslösheten 7,9 procent. Länet har haft 1.288 konstaterade fall av covid, och 19 dödsfall, de allra flesta i början av december. I valet 2020 röstade 83,5 procent på Donald Trump, och 15.9 procent på Joe Biden. 0,6 procent röstade på andra kandidater. Visa mer