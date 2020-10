Tuff ordväxling när CBS intervjuade Trump och Pence

CBS News program 60 Minutes kommer att sändas på söndag. Men redan efter tisdagens inspelning stod det klart att stämningen mellan reportern Lesley Stahl och de båda intervjuade, president Donald Trump och vicepresident Mike Pence, inte varit den bästa.

Trump lämnade också intervjun innan den var avslutad.

Trump själv gick snabbt ut och anklagade Stahl för att vara partisk och kallade intervjun för ”en bluff”.

Eftersom Vita huset också spelade in intervjun fick man lova 60 Minutes-redaktionen att filmen bara skulle användas för Vita husets eget arkiv och inte komma att sändas.

Men det löftet bröt Trump på torsdagen då han lade ut den på sin egen Facebook-sida.

Donald Trump påstår i intervjun att han och hans administration har skapat det bästa ekonomiska läge USA ”någonsin haft” och blir då ifrågasatt av Stahl som säger:

– Du vet att detta inte är sant. Nej.

Ett svar som får Trump att gå till motattack och ifrågasätta om Stahl skulle ha vågat ställa en sådan fråga till Demokraternas Joe Biden. Något han återkommer till vid flera tillfällen under intervjun där han påstår att 60 Minutes behandlat Biden med silkesvantar medan man ställt ”tuffa frågor” till honom själv.

När Donald Trump påstår att han vill att delstaterna ska öppnas ”varsamt” ifrågasätts detta av Stahl och får då till svara att det är guvernörerna som styr delstaterna. Sedan förnekat Trump att han sagt att han vill ”låsa in” guvernören i Michigan, Gretchen Whitmer. Detta för att hon inte velat avsluta den delvisa stängning av delstaten som hon beordrat.

– När sa jag det? Det har jag aldrig sagt, sa Trump.

Det Stahl syftade på var ett valmöte som Trump höll i Michigan där han riktade hård kritik mot Whitmer och då möttes av publikens skanderande ”lock her up, lock her up!”, och svarade med ”lock them all up!”

Uttrycket ”lås in henne” kom till under ett valmöte i Toledo i Ohio 2016 då Donald Trump, då presidentkandidat, möttes av samma talkörer, då riktade mot hans motståndare i presidentvalet, demokraten Hillary Clinton.

Den gången svarade Trump:

– Ni borde låsa in henne, det säger jag.

I tisdagens intervju med 60 Minutes slår Trump ifrån sig och säger att han ”givetvis inte” ville låsa in guvernören.

– Jag sa aldrig att man ska låsa in Michigans guvernör.

Och ju längre intervjun går desto tydligare blir det att Lesley Stahl inte får de svar hon vill få och att Donald Trump inte gillar de frågor som hon ställer. Presidenten anklagar till slut Stahl för att ha ställt frågor som han inte väntat sig.

– Jag tror att vi har fått nog, säger Trump till slut.

Senare publicerade Donald Trump även 60 Minutes intervjun med vicepresident Mike Pence. Där påstår Pence att Donald Trump uppfyllt varje vallöfte som han gett. Stahl svarar då att detta inte stämmer. Trump har bland annat inte infriat löftet om att bygga upp den amerikanska infrastrukturen.

Donald Trump har heller inte lyckats få Mexiko att betala för den mur som han lovat att bygga mellan de två länderna.

När Stahl ber Mike Pence att kommentera presidentens uttalande där han kallade USA:s främste smittskyddsläkare Anthony Fauci för en ”katastrof” och Fauci och andra vetenskapliga rådgivare för ”idioter” (”Folk är trötta på att höra Fauci och de där idioterna, alla de där idioterna som fick allt fel”, sa Trump) valde Pence att prata om den amerikanska coronastrategin istället.

Detta får Lesley Stahl att tröttna på såväl Pence som Trump:

– Ni har förolämpat 60 Minutes och mig genom att inte svara frågorna utan istället hållit kampanjtal. Ni verkar tro att människor med makt inte behöver stå till svars, säger Stahl.

Pence svarar med att kritisera CBS-reprotern för att hon inte ställt frågor om utrikespolitik och om Joe Biden och Kamala Harris. När Stahl då frågar om han vill diskutera utrikespolitik anser Vita husets stab att intervjun är slut.

CBS kommenterade på torsdagen Vita husets publicering av programmet:

”Vita husets exempellösa beslut att bortse från avtalet med CBS News och publicera sina bilder kommer inte att avskräcka ’60 Minuttes’ från att tillhandahålla sin fullständiga, rättvisa och kontextuella rapportering som presidenter har deltagit i under årtionden.”