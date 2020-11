Tunga rättsprocesser kan vänta Donald Trump nästa år

Donald Trump hade hoppats tillbringa de kommande fyra åren i Vita huset. I stället riskerar han nu att få tillbringa dem i rättegångar. Åtminstone sex tunga rättsfall väntar Trump nästa år.

Som president kunde Trump mestadels undvika konsekvenser för handlingar som juridiska experter och kritiker menar har brutit mot lagen. Men när han lämnar Vita huset i januari kan han inte längre skyddas av sitt ämbete.

Döms Trump för de mest allvarliga brott han anklagas för kan det handla om fleråriga fängelsestraff och återbetalning av skatteskulder på mer än 100 miljoner dollar.

– När Trump lämnat Vita huset kan han inte längre hota med presidentens makt för att stoppa dessa utredningar, säger Daniel Alonso, en tidigare federal åklagare, till BBC.

Redan tidigare har Donald Trump anklagats för 26 fall av sexuella trakasserier och våldsamma övergrepp. Hans företag har stämts mer än 4.000 gånger och han har begärt sina bolag i konkurs sex gånger. Men han har aldrig tidigare stått inför en så diger samling snåriga rättsfall som väntar nästa år.

– Få har så slugt undvikt konsekvenser för sina handlingar. Men nu kan hans tur vara på väg att ta slut på ett brutalt sätt. Det rör sig om väldigt allvarliga fall och den här gången kan han inte benåda sig själv, säger journalisten Jane Mayer, som granskat Trumps rättsfall, till radiokanalen NPR.

De anklagelser som tycks göra Trump mest oroad handlar om skattefusk och bedrägeri.

Cyrus Vace, åklagare i staden New York utreder det han kallar för "potentiellt långvariga och utförliga kriminella handlingar på Trumps företag".

Cyrus Vance, högsta åklagare i staden New York, utreder nu det han beskriver som ”potentiellt långvariga och utförliga kriminella handlingar på Trumps företag”. Att döma av New York Times tidigare undersökning av Trumps företag kan det handla om både stora och små skattebrott. Trump ska exempelvis ha dragit av 70.000 dollar för ”hårvård”, vilket är en personlig kostnad som inte är avdragsgill för företag.

Han ska även ha givit sin dotter Ivanka Trump hundratusentals dollar som felaktigt ska ha redovisats som ”konsultarvoden”. Tyngre anklagelser handlar om att Trump tycks ha skapat två olika redovisningar av företagets ekonomi, enligt såväl New York Times utredning som Trumps egen personliga jurist, Michael Cohen.

Trumps företag ska ha haft en separat redovisning med ändamålet att visa maximala förluster, för att undvika skatter, samtidigt som en annan redovisning användes för att visa upp vinster och ekonomisk styrka, för att få mer fördelaktiga banklån och försäkringar med goda villkor. Går det att bevisa bedrägeri och skattebrott kan det leda till fängelsestraff, enligt Cyrus Vance.

Han hävdar enligt utredningen att Trump och hans företag kan ha gjort sig skyldiga till tre sorters bedrägerier - gentemot banker, försäkringsbolag och skattemyndigheten - samt även lämnat falska skattedeklarationer. Vance har även krävt och fått tillgång till åtta år av Trumps skattedeklarationer, som därmed kan bli offentliga under den fortsatta rättsprocessen nästa år.

Letitia James, högsta åklagare i delstaten New York.

Letitia James, högsta åklagare i delstaten New York, utreder samtidigt om Trumps företag ägnat sig åt bedrägeri när de överskattat värdet på fastigheter för att få mer fördelaktiga lån och försäkringar, samtidigt som de undervärderat fastigheterna i årsredovisningar, av skatteskäl. Det vore också ett grovt brott.

Ett annat rättsfall rör de tidigare uppmärksammade utbetalningarna till två kvinnor, Karen McDougal och Stormy Daniels, som haft sex med Trump och sedan fick stora summor pengar för att hålla tyst om detta. Det brottsliga är att pengarna ska ha kommit från Trumps valkampanj.

Michael Cohen, Trumps tidigare personliga jurist, erkände under rättegången om fallet 2018 att utbetalningarna gjorts och han dömdes till tre års fängelse. Cohen hävdade att det ”inte finns något tvivel” om att Trump personligen beordrat utbetalningarna. I det rättsfall som nu leds av Cyrus Vance utreds även om Trump bröt mot lagen genom att felaktigt redovisa utbetalningarna.

Två ytterligare rättsfall rör kvinnor som anklagat Trump för våldtäkt, sexuella trakasserier och förtal. Jean Carroll hävdar att Trump våldtog henne i ett omklädningsrum på lyxvaruhuset Bergdorf Goodman i New York på 1990-talet. Hon har kvar en klänning som ska bevisa att våldtäkten ägt rum. I oktober avslog en federal domare Trumps försök att lägga ner fallet.

Summer Zervos, som deltog i Trumps tv-program ”The Apprentice”, har också anklagat Trump för sexuella övergrepp och förtal.

Ett femte rättsfall rör eventuella brott som handlar om huruvida Trump under åren som president använt sitt ämbete för personlig vinning. Det är förbjudet enligt USA:s konstitution. Demokraterna fick kritik för att inte inkludera dessa fall i riksrättsprocessen mot Trump förra året, men Trump kan fortfarande åtalas för detta om det finns tillräckliga bevis. Åklagare i delstaten Maryland och i Washington DC utreder nu fallet.

Till sist har han även stämts av brorsdottern Mary Trump, som hävdar att Donald Trump stal miljontals dollar av arvet från sin pappa Fred när denne dog 1999. I Mary Trumps stämningsansökan skriver hon att ”bedrägeri är ett sätt att leva” för Donald Trump.

För att Trump ska dömas för något av detta måste åklagarna kunna visa att han är skyldig bortom rimligt tvivel. Det kan bli problematiskt eftersom Trump själv inte för skriftliga protokoll över sin affärsverksamhet, enligt medarbetare en taktik för att undvika juridiska konsekvenser. Han använder inte e-post, skickar inga textmeddelanden i affärssammanhang och skriver sällan anteckningar.

Men Letitia James och Cyrus Vance jurister hoppas att vittnesmål från Trumps egna medarbetare och jurister kan vara tillräckligt. Michael Cohen, länge Trumps personliga jurist, samarbetar redan med utredningarna i New York och har under året gjort fyra intervjuer med Vance jurister på en specialavdelning för ekonomisk brottslighet i New York.

Oavsett om Trump döms eller inte kan dessa rättsprocesser bli början på en lång, förödmjukande och kostsam juridisk strid för Trump.



Enligt New York Times utredning kan Trump vara skyldig skattemyndigheten mer än 100 miljoner dollar. Bara de juridiska kostnaderna för dessa rättsfall kan kosta tiotals miljoner dollar för Trump.

När Bill Clinton lämnade Vita huset efter åtta år som president och en riksrättsprocess, hade han en rad andra kontroverser och stämningar mot sig. Han drog på sig skulder på mer än tio miljoner dollar i juridiska kostnader.

Trumps personliga finanser står redan inför en rad risker. Enligt New York Times har Trump skulder på mer än 300 miljoner dollar som måste återbetalas inom fyra år. Financial Times rapporterar i sin tur att Trumps fastighetsbolag har skulder på 900 miljoner dollar som också måste återbetalas senast 2024.

– Det är hans presidentämbete som skyddat honom från såväl fängelse som fattighuset, säger författaren Timothy Snyder, som granskat Trump, till New Yorker.