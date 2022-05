Tunnelbanan blev deras trygghet – nu måste underjordens folk flytta upp till en bombad stad

En kvinna och en man ligger sammanflätade under en filt. Deras nakna fötter sticker ut på perrongens stengolv, en decimeter från våra skor.

Det känns för intimt att gå här. Det som var en tunnelbanestation har blivit människors sovrum, vardagsrum och kök. Vi klampar rakt igenom deras hem. Impulsen blir att inte titta, att låsa blicken rakt fram.

Hundratals människor ligger eller sitter på madrasser och filtar, tätt intill varandra. Vid spärrarna, i trapporna, på perrongen, inne i tågen.

En gumma skalar ett ägg. Två farbröder spelar schack. Många sover. Somliga kollar sina mobiler. Några läser böcker.

I ögonvrån ser jag en kvinna sätta ett knippe färska syrenblommor i en glasvas. Hon placerar buketten intill sin madrass. En påminnelse om att våren står i full blom däruppe, samtidigt som kriget rasar.

Anastasija Mazurkova har jobbat i Charkivs tunnelbana i två år. När de ryska anfallen inleddes i februari stoppades tågtrafiken, och stadens 30 tunnelbanestationer förvandlades till jättelika skyddsrum. Foto: Anders Hansson

Hon gillar sin uniform, 23-åriga Anastasija Mazurkova. Sobert mörkblå kavaj med ett guldglänsande vingprytt tåghjul på bröstet. Slips med samma emblem, en klassisk symbol bland järnvägsarbetare världen över.

– I Ryssland har tågpersonal ofta svart kavaj. Jag gillar vår blå bättre.

På morgonen klär hon på sig uniformen i enrummaren hon delar med sin sjuka mamma. Deras lägenhet är mörkare nu, efter att Anastasija Mazurkova tvingats ersätta fönstren som krossats i ryska anfall med styva bitar av linoleum. Hon väntar med att knyta sin slips tills hon kommit till sitt lysrörsupplysta omklädningsrum, på tunnelbanestationen Heroiv Pratsi.

Stationsnamnet betyder ”Arbetets hjältar”, berättar hon på vägen till jobbet.

– Om jag känner mig som en arbetets hjälte? Inte direkt. Jag tycker snarast att jag gör för lite nu under kriget.

Grafik: Maria Westholm. Kartdata: Openstreetmap.

Anastasija Mazurkova är en tågnörd som kan tala i timmar om tjeckiska lokmodeller och fördelen med rälsburen stadstrafik. På fritiden skriver hon essäer om transportsystem, senast en attack mot kommunens nedmontering av spårvagnsnätet under kriget.

Som 21-åring tog hon examen som mjukvaruingenjör vid Charkivs universitet – men kände sig inte sugen på att jobba med datorer. I stället sökte hon sig till sin passion: Spårvägen. Hennes hopp var, och är, att avancera från sin nuvarande tjänst som inspektör av tunnelbanetåg till en trafikplanerande roll.

Eller att själv få köra tåg. Hon talar beundrande om Ukrainas lokförare, som fraktar flyktingar och sårade från fronten.

– De är riktiga hjältar.

Det är annars inte långsökt att se även Anastasija Mazurkova som en hjälte, när hon på morgonen promenerar till jobbet genom Charkivs mest sönderbombade stadsdel, Saltivka. Glaskross under skorna, artillerimuller från stadens utkanter i öronen.

Hon pekar på de förkolnade resterna av ett bageri.

– Här brukade jag köpa min lunchmacka. Ciabatta med köttpålägg blev det oftast.

Anastasia Mazurkova stannar till vid ett utbombat bageri, på vägen till jobbet på tunnelbanestationen ”Arbetets hjältar”. Här brukade hon köpa sin lunchmacka, oftast ciabatta med köttpålägg. Foto: Anders Hansson

De flesta av hennes grannar och vänner har flytt. När DN tillbringar en vecka i Charkiv i början av maj bor endast runt 350 000 av stadens 1,8 miljoner invånare kvar i staden, enligt kommunledningen.

– Jag stannar för att jag måste ta hand om mamma. Hon har svår diabetes och kan inte klara sig själv. Men också på grund av jobbet.

Anastasija Mazurkovas arbetsuppgifter ändrades totalt vid invasionen i februari, då Putins trupper snabbt avancerade till stadsgränsen och började skjuta och bomba sönder bostadshus, skolor och affärslokaler.

Fakta. 108 av 200 skolor i Charkiv har förstörts Charkiv, Ukrainas näst största stad, är en av de ukrainska städer som drabbats hårdast av Rysslands taktik att rikta in sig på civila mål. Många bostadshus, butiker och restauranger ligger i ruiner. 625 civila Charkivbor har dödats, enligt lokala myndigheter. I SVT berättade Charkivs borgmästare häromdagen att 108 av stadens 200 skolor förstörts i ryska angrepp. De flesta av stadens 1,8 miljoner invånare har flytt. De som stannat har tillbringat en stor del av våren under jord, i källare och skyddsrum, för att skydda sig från de furiösa ryska angreppen. Enligt lokala myndigheter har över 2 000 byggnader skadats i kriget. Visa mer

Många Charkivbor flydde ner i någon av stadens 30 tunnelbanestationer, likt Londonborna tog skydd från nazi-Tysklands flyganfall under Andra världskriget.

– Bara till vår station kom runt 1 500 människor första dygnet. Vårt jobb har blivit att försöka hålla ordning i kaoset. Att ordna grundläggande saker, som att se till att det finns vatten.

Medan explosioner och bränder rasade ovan jord, blev tunnlarna flyktvägar ut. Människor vandrade i timtal längs tunnelbanans räls för att komma till Charkivs centralstation, och därifrån försöka fly vidare.

Tunnelbanestationen ”Arbetets hjältar” ligger i Saltivka, Charkivs hårdast beskjutna stadsdel. I de nordligaste delarna av Saltivka bor ingen längre kvar. Soldaten Danilo Morozo går förbi ett utbombat bostadshus. Foto: Anders Hansson

Fakta. En blå, en röd och en grön linje – som i Stockholms tunnelbana Charkivs tunnelbanesystem började byggas på 1960-talet, när Ukraina var en delrepublik inom Sovjetunionen. Den första linjen invigdes 1975. Liksom Stockholms tunnelbana har Charkivs underjordiska transportssystem en grön, en röd och en blå linje. Den blå linjen är den nyaste. Ändstationen Heroiv Pratsi – namnet betyder Arbetets hjältar – invigdes 1986, på sovjettiden. Då hette stationen Heroiv Truda. Det ryska stationsnamnet ändrades till ukrainska efter Sovjetunionens fall och självständigheten 1991. Många dekorationer på väggarna ser i stort sett likadana ut som de gjorde 1986: massiva stenprydnader med röda stjärnor och kraftfulla industriarbetare som poserar vid nybyggda traktorer. Visa mer

På tågstationen i Lviv, hundra mil västerut, träffade DN:s team i början av kriget en utmattad revisor, Marina Ultjenko. Efter fyra dygn i en av Charkivs tunnelbanestationer stod hon inte ut längre.

– I två timmar gick jag genom tunnlarna. Till slut kunde jag tränga mig in på ett tåg och fly, sa Marina Ultjenko.

Kvar nere i tunnelbanestationerna blev ofta de allra mest utsatta människorna, förklarar João Martins, chef för Läkare utan gränsers insats i Ukraina.

Fattiga. Gamla. Funktionshindrade.

– Människor som varken har kontakter eller pengar att köpa sig en plats i en bil för att fly staden. Mångas hem har blivit sönderbombade, säger João Martins.

På morgonen går Anastasija Mazurkova till jobbet genom nästan öde kvarter. De flesta av Charkivs 1,8 miljoner invånare har flytt staden. Foto: Anders Hansson

I trappan ner till stationen Arbetets hjältar hälsar Anastasija Mazurkova på några kvinnor och män på väg upp för att ta en hastig cigarrett eller lite luft. Runt 500 personer lever härnere, säger hon.

– Jag känner igen de flesta.

Många i tunnelbanan är så traumatiserade av kriget att de sällan vågar sig upp ovan jord. De får mat nere på stationen av volontärer som kommer med grytor och soppor i stora kärl.

Underjordens folk klamrar sig fast vid den enda plats som känns någorlunda trygg. Även om den platsen är ett fuktigt och alltmer illaluktande tunnelbanetåg.

Jana Jevdokimova vill inte flytta upp till sitt hus i Charkiv. ”Det ligger i ett farligt område. Jag stannar helst härnere”, säger hon. Barnen Anja och Nikita sitter ofta här i tågtunneln, där det går att ladda mobilen i ett eluttag. Foto: Anders Hansson

Vi har haft tur, upprepar 26-åriga tvåbarnsmamman Jana Jevdokimova, varje gång vi besöker henne.

– Jag skulle inte vilja sova på perrongen. Vi har haft tur som lyckats få en tågvagn. Och sedan en tid tillbaka har vi den för oss själva.

Den lilla familjen sitter vid spåret i tunneln, utanför sitt tåg. Femåriga Anja på en röd saccosäck intill järnvägsskenan. Säcken fick de av några polska hjälparbetare, berättar mamman. Flickans blick är nitad vid youtubeklippet på mobilskärmen. Elvaårige storebror Nikita sitter på själva rälsen, till synes innesluten i tankar.

Ovanför dem tornar förarhytten till tunnelbanetåget upp sig. Tåget, deras hem. Tåget som blev stående här i tunneln, hundra meter från stationen, när de ryska missilerna började falla.

Klockan är tre på eftermiddagen.

– Hur är det där ute i dag? Några anfall? frågar Jana Jevdokimova.

Vi berättar att det smäller en del, men att det mestadels är utgående ukrainskt artilleri som hörs. Ett par ryska raketer landade tidigare på dagen ett par kilometer från stationen. Vi säger att vi följt med några brandmän som släckte en brand i ett garage, orsakad av en rysk Grad-raket.

Femåriga Anja ligger ofta på den här saccosäcken, intill spåret i tågtunneln. En polsk volontär hade med säcken och gav den till familjen. Foto: Anders Hansson

Jana Jevdokimova ser orolig ut.

– Jag stannar nog härnere i dag.

Hon sitter ofta här med sina barn, i tunneln nedanför tåget. De får visserligen akta sig så att de inte trillar mellan skenorna och råkar sätta foten i ner i den brunsvarta geggan nere i rännan, under syllarna. Men luften i tunneln är ändå lite lättare att andas än inne i tåget. Och i en betongvägg intill spåret finns ett eluttag där familjen kan ladda sina mobiler.

– Dessutom finns det ibland mobilnätverk här i tunneln. Det är ingen täckning inne i tåget, säger Jana Jevdokimova.

Det var bråkigt de första dygnen, berättar hon. När stationen fylldes på av över tusen flyende panikslagna människor blev det snabbt trångt.

– En del nästan slogs om att få de bästa platserna.

Familjen Jevdokimova försöker att hålla sin tunnelbanevagn städad. ”Jag har till exempel putsat fönstren”, säger mamma Jana Jevdokimova. Hennes pojkvän Jevgenij Borsjtj har gjort utflykter till familjens hus för att hämta madrasser och täcken. Foto: Anders Hansson

Det blir fortfarande lite stökigt ibland. Flera svårt berusade personer vinglar förbi oss och barnen i tunneln. Några stannar och vill prata – eller mucka gräl.

En man i blå träningsoverall som säger att han är konditor sluddrar fram halvaggressiva frågor om kriget och om Sanningen, som han menar att medier och makthavare genom en konspiration döljer för folket. Hans flickvän, drucken även hon, fnissar och himlar med ögonen. Ibland slår hon sin konditor hårt på armen när hon tycker att han blir oförskämd.

Jana Jevdokimova borrar tigande ner blicken i marken. Hon vill inte säga något som kan ge bränsle till parets fyllesnack. Till slut svajar de vidare, in i tåget.

Läkare utan gränsers Ukrainachef João Martins förklarar att många som lever på Charkivs tunnelbanestationer är i dåligt skick. Läkare utan gränser har fem specialister på psykisk ohälsa på plats i staden, men de når inte alltid fram.

– Tyvärr är det fortfarande delvis tabu i Ukraina med vård för psykisk ohälsa. Många försöker hitta andra mekanismer för att stå ut, säger João Martins.

Femåriga Anja har fått en rosa presentpåse av en hjälporganisation. Volontärer från olika grupper kommer ner varje dag i tunnelbanan med mat och annat till de boende härnere. Foto: Anders Hansson

Jana Jevdokimova fnyser åt tanken att hennes jobbiga grannar i tunnelbanan skulle supa för att de mår dåligt psykiskt.

– Jag mår också dåligt och är stressad, men jag behöver inte dricka för det.

Hur känner du dig?

– Jag känner mig... tom. Helt tom inuti. Och jag vill inte gå ut. Jag vill stanna här.

Hennes pojkvän Jevgenij Borsjtj, barnens bonuspappa, går upp ibland för att proviantera. Han gör turer till en affär som då och då håller öppet. Han har även varit hemma i familjens hus för att hämta madrasser, filtar, tvättmedel och annat som underlättar livet nere i tunnelbanan.

– Rutorna är krossade på vårt hus, annars är det intakt. Men det ligger nära fronten så det går inte att vara där. Ingen av våra grannar bor kvar, säger Jana Jevdokima.

Vi besöker familjen i tunneln varje dag i en vecka. En gång lyckas en kompis till Jana Jevdokima övertala henne att gå upp i dagsljuset, innan solen går ner, för att ta ett bloss.

Stationsnamnet Heroiv Pratsi betyder ”Arbetets hjältar”. Stationen invigdes 1986, under sovjettiden. Elvaårige Nikita Jevdokimova och hans mamma Jana Jevdokimova har bott härnere sedan i februari. Foto: Anders Hansson

De båda väninnorna står i det milda kvällsljuset och ser sig omkring. Gatukorsningen intill tunnelbaneuppgången har förvandlats till en militär vägspärr. Staplade sandsäckar, stridsvagnshinder, soldater med automatvapen. Överallt lösspringande hundar och kratrar efter ryska robotar.

Jana Jevdokimas blick far ofta uppåt, mot himlen. Det där mullret – var det stridsflygplan? Ska det komma nya anfall?

En av nedgångarna till Arbetets hjältar-stationen träffades i mars av en rysk projektil, berättar den uniformsklädda Anastasija Mazurkova. Hon var med om att städa undan glaskrosset efteråt.

– Nu går vi tillbaka ner, säger Jana Jevdomika när cigarretten är slut.

”Rökning förbjuden”, står det på lappar överallt på den underjordiska stationen. En hel del bryter mot förbudet.

– Jag har slutat säga till folk om att inte röka. Det är poänglöst, de gör det ändå. Och det smäller ju fortfarande däruppe. Somliga törs verkligen inte gå ut, säger Anastasija Mazurkova.

Hon har även gett upp kampen om kissandet. Toaletterna, i en smal korridor vid stationspersonalens omklädningsrum, är för få. Många köar tålmodigt i den fuktiga, ammoniakmättade luften – men inte alla.

– En del kissar i tunneln i stället. Jag kan delvis förstå det, och jag säger inte till dem längre, säger Anastasija Mazurkova.

26-årige Jevgenij Borsjtj är bonuspappa åt femåriga Anja och elvaårige Nikita. Här är de på väg genom stationen, till det tunnelbanetåg som blivit stående längre in i tunneln och som i tre månader fungerat som familjens hem. Foto: Anders Hansson

När vi kommer tillbaka till tåget sitter elvaåriga Nikita på huk vid rälsen, ansiktet blekt och plågat. Han har just kräkts.

– Han har haft ont i magen hela dagen. Gå in i vagnen och lägg dig, Nikita, du har feber, säger mamma.

Pojken går vant upp för den lilla metalltrappan och slinker in i tunnelbanetågets förarhytt. På instrumentbrädan har personalen fäst en handskriven lapp: ”RÖR EJ KNAPPAR OCH REGLAGE”.

Nikita rör inga knappar. Han öppnar förarhyttens tunga metalldörr mot vagnarna. En dunst av otvättad människokropp slår emot honom. När han rör sig genom tåget gungar vagnarna, men de sovande och vilande människorna i dunklet har vant sig.

Överallt hänger kläder på tork. Reklamskyltar från före kriget sitter kvar i inne vagnarna, erbjudanden om gräsklippare och billiga mobilabonnemang.

En vagn luktar starkt av kattkiss. Somliga har tagit med sina husdjur hit ner – andra har fått nya. Häromdagen fick Nikita och Anja en liten vit råtta, som de ska försöka ta hand om.

– Råttan heter Robert, säger Nikita.

När Nikita har gått genom tre vagnar är han framme. Här, i tågets fjärde vagn, bor han med sin familj. Luften är fuktig och tjock även här – men det luktar inte illa. Föräldrarna anstränger sig för att hålla vagnen ren och städad. Mamma Jana putsar tågfönstren.

Nikita kryper ner under sitt täcke på ett säte. Somnar.

Elvaårige Nikita Jevdokimova har bäddat ner sig i sin tunnelbanevagn. Han är magsjuk. Sjukdomar sprids lätt bland de hundratals som lever på stationen Arbetets hjältar. Foto: Anders Hansson

Läkare utan gränsers Ukrainachef João Martins säger att Charkivs tunnelbana är en svår plats för människor att leva i.

– Det är fuktigt och kallt. Dålig ventilation och hundratals människor som i princip sover på varandra. Många har hosta och andningssjukdomar.

För barn kan det vara extra tufft, enligt Läkare utan gränser-chefen.

– Det finns ingen privat sfär. Barnen är känsliga för hur vuxna omkring dem reagerar. Och många därnere mår dåligt och är rädda, säger João Martins.

Vi hälsar på elvaåriga Nikita Jevdokima igen, en dag när han känner sig friskare. Han har inte gått i skolan sedan i februari. Nästan alla hans klasskompisar har flytt Charkiv med sina föräldrar. Lärarna har startat onlineundervisning – men nätverket i tunneln är för svagt, så Nikita kan sällan vara med på lektionerna.

– Jag saknar naturkunskapslektionerna. Och idrotten.

Elvaårige Nikita saknar att gå i skola. Hans lärare bedriver onlineundervisning, men nätverket nere i tunneln är alltför dåligt för att han ska kunna vara med på lektionerna. Foto: Anders Hansson

Den här dagen ska han och hans femåriga lillasyster Anja ändå delta i en liten gymnastiklektion, nere i tunnelbanan. Det är tack vare en cyklande eldsjäl som heter Jevgenij Patlackov, en av få lärare som stannat i Charkiv. Med en fotboll och några koner hojar läraren över hela stan, fast besluten att barnen i underjorden ska få röra på sig.

Idrottsläraren, i keps och röd träningsoverallsjacka, sveper ner i tunnelbanestationen med smittande energi – och med musik.

– Kom igen, kämpa! Bättre kan ni! ropar han, medan Pink Floyds ”Another Brick in the Wall” strömmar från hans lilla högtalare.

Nikitas och Anjas kinder får lite färg under träningspasset. Två gånger i veckan kommer läraren hit, berättar Nikita, och det är det roligaste som händer härnere.

När passet är slut sätter gympaläraren på dagens sista låt och ber barnen samla ihop konerna från stengolvet. De små kropparna pilar runt i lysrörsljuset, medan Bobby McFerrins visslingar ekar mellan tunnelbanans biljettautomater.

In every life we have some trouble

But when you worry you make it double

Don't worry, be happy

Två gånger i veckan kommer idrottsläraren Jevgenij Patlackov ner på stationen ”Arbetets hjältar” för att hålla i ett gympapass med de barn som lever härnere. Elvaårige Nikita Jevdokimova (till höger) gillar idrottslektionerna och längtar efter att få börja skolan igen. Foto: Anders Hansson

Några dagar efter att vi lämnat Charkiv meddelar borgmästaren att stadens tunnelbanestationer ska börja tömmas på boende. Flyglarmet ljuder visserligen fortfarande varje natt, och robotangrepp är ännu en del av vardagen. Men i takt med att ryska trupper drivits allt längre bort från Charkiv har staden ändå blivit lite säkrare. Stadens styrande anser att det är dags att försöka få igång ekonomin.

Läkare utan gränsers Ukrainachef João Martins oroar sig för hur människorna i tunnelbanestationerna ska klara sig ovan jord.

– Det bor mellan 6 000 och 8 000 personer därnere. Vår bedömning är majoriteten av dem inte har några hem att återvända till, säger João Martins.

I veckan började myndigheterna att evakuera flera stationer. De hemlösa inhyses på härbärgen, enligt Läkare utan gränser.

Tunnelbanearbetaren Anastasija Mazurkova berättar på telefon att hon och hennes kolleger på stationen Heroiv Pratsi har inlett arbetet med att sanera och återställa stationen så att tågen kan börja köra igen.

– Många av mina kolleger tycker att det ska bli skönt att bli av med alla som lever här nere. Själv har jag blandade känslor.

Anastasia Mazurkova är en tågnörd som kan det mesta om spårtrafik. Hon har jobbat i tunnelbanan i två år – och drömmer om att bli lokförare. Foto: Anders Hansson

Anastasija Mazurkova är orolig att borgmästaren går för fort fram. I torsdags fick de Charkivbor som vågat sig upp ovan jord en blodig påminnelse om att kriget inte är över.

Just som tunnelbanan hade börjat köra, attackerade rysk militär staden på nytt. Nio personer dödades och minst sjutton skadades i det värsta artillerianfallet mot Charkiv på flera veckor.

– Flera har nu flyttat tillbaka hit ner. Det är säkrare här, säger Anastasija Mazurkova.

Familjen Jevdokima bor fortfarande på stationen, berättar tunnelbanearbetaren, men de har tvingats lämna sin tågvagn och flytta ut på perrongen. Hon träffade Nikita, Anja och deras mamma under sitt senaste skift.

– Mamman sa att hon saknar tunnelbanevagnen de bott i mer än deras hus, ovan jord.

Anastasija Mazurkova förstår Jana Jevdokimas oro inför nästa steg: Att lämna stationen helt.

– Jag skulle inte heller vilja flytta till deras hus. Det ligger i ett farligt område.

Hon har själv tillbringat många av vårens bombnätter hopkrupen intill den tjockaste väggen i sin lägenhet, livrädd. Och efter det senaste ryska anfallet saknar hon elektricitet i ettan hon delar med sin mamma.

– Ryssarna kommer definitivt att försöka ta vår stad igen. Frågan är bara när.