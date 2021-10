Turisterna välkomnas igen när smittan minskar i Asien

Medan smittspridningen fortsätter att öka i Europa, framför allt i de östra delarna, så blir covidfallen allt färre i resten av världen. I Asien har flera länder redan öppnat för fullvaccinerade turister, medan andra är på väg.

Thailand, en populär semesterdestination för svenskar under vinterhalvåret, slopar kravet på karantän för resenärer från Sverige och ytterligare 45 länder den 1 november. Turisterna måste vara fullt vaccinerade och testas innan avresa samt vid ankomst.

Thailand hade en topp i smittspridningen i augusti, men nu minskar fallen vecka för vecka. Under den senaste sjudagarsperioden har det registrerats i snitt 9 886 nya fall per dygn (14 per 100 000 invånare). 38 procent av befolkningen är fullvaccinerad.

Den 15 oktober blev det möjligt för fullvaccinerade charterturister att söka visum till Indien, som inte beviljat några turistvisum sedan i mars 2020. I mitten av november kan utländska resenärer som flyger reguljärt besöka landet.

Taj Mahal är Indiens främsta turistmagnet Foto: R.S. Iyer/AP

Indien, som varit stängt för turister sedan mars 2020, upplevde en förödande andra våg av coronasmitta i våras som kulminerade med mer än 400 000 registrerade fall varje dygn. Nu ser situationen betydligt ljusare ut med drygt 16 000 (1 per 100 000 invånare) bekräftade fall det senaste dygnet. Under den senaste tvåveckorsperioden har smittspridningen sjunkit med nästan 30 procent. 21 procent av befolkningen är fullvaccinerad. För några dagar sedan firade Indien att man gett en miljard vaccindoser.

I mitten av oktober blev det också tillåtet för turister från 19 länder att besöka Indonesiens turistmagnet Bali. Förutom vaccinationsintyg och tester gäller fortfarande fem veckors karantän.

Bali öppnade för turister i mitten av oktober. Arkivbild. Foto: Helena Sjödin Öberg

Indonesien var i somras epicentrum för coronautbrottet i Asien, men de dagliga fallen minskar nu avsevärt vecka för vecka. Under den senaste sjudagarsperioden har landet registrerat mindre än ett fall per 100 000 invånare. 24 procent av befolkningen är vaccinerad, men hela 82 procent på Bali.

Situationen ser ut på ungefär samma sätt i Malaysia, med en rejäl minskning av antalet fall – 19 per 100 000 invånare den senaste tvåveckorsperioden. Landet planerar att gradvis börja släppa in turister i november. I den första omgången kommer gränsen mellan Singapore och Malaysia att öppnas. Före pandemin korsades gränsen dagligen av 300 000 personer.

Vietnam klarade sig lindrigt undan coronapandemin ända fram till i somras. Då skedde en dramatisk ökning i smittspridningen som ledde till att militären kallades in för att övervaka stängningen av Ho Chi Minh-staden med omkring åtta miljoner invånare. Nu har kurvan vänt nedåt, och under den senaste sjudagarsperioden har i snitt drygt 3 400 fall registrerats per dygn (4 per 100 000 invånare). 20 procent av befolkningen är fullvaccinerad.

Phu Quoc. Foto: Helena Sjödin Öberg

Vietnam planerar nu att återöppna semesterön Phu Quoc för utländska besökare som är vaccinerade i november. Landets gränser har varit stängda för internationella besökare sedan början av förra året men nu gör man sig redo att starta om den viktiga turismindustrin.

Vita stränder, kristallklart vatten och yvig djungel lockade omkring 670 000 besökare till Phu Quoc 2019. Vietnamesiska myndigheter har hoppats på att ön ska bli ett turistmecka likt Phuket i Thailand eller Bali i Indonesien. Från 20 november kommer särskilda flyg med internationella besökare med vaccinpass att välkomnas till ön. Därefter – mellan slutet av december och slutet av mars – siktar man på att ta emot upp till 5 000 utländska turister på liknande flyg.