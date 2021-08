Turkiet: Inga fler afghanska flyktingar hos oss

Under ett telefonsamtal med den grekiske premiärministern Kyriakos Mitsotakis på söndagen protesterade Erdogan mot Greklands planer på att skicka afghanska migranter tillbaka till Turkiet. Grekland har försvarat sig med att det bedömer Turkiet som en säker plats för flyktingar.

Erdogan lovade på måndagen att sätta ”totalt stopp för det illegala migrantflödet” från Afghanistan. För honom är frågan nära kopplad till den turkiska inrikespolitiken och regerande AKP:s allt sämre resultat i mätningarna. En av regimens mest sårbara punkter är opinionens växande motstånd mot migranter och flyktingar.

De nära fyra miljoner syrier som fann en fristad i Turkiet under inbördeskriget har blivit allt mindre populära i takt med ekonomins kräftgång under coronapandemin. Oppositionspartierna anklagar Erdogan för att ha släppt in en och en halv miljon afghaner. Presidenten slår fast att högst trehundratusen afghaner befinner sig i landet.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan vill inte ha afghanska flyktingar till Turkiet. Foto: Turkish Presidency/AP

Redan i våras, då president Joe Biden aviserade USA:s reträtt från Afghanistan, började Turkiet upprätta en mur utmed sin gräns till Iran. Muren är krönt med taggtråd och har vallgravar på ömse sidor, efter mönster av Spaniens mur mot Marocko i enklaverna Ceuta och Melilla.

Femton av de planerade tjugofem milen är redan färdiga. Turkiska medier rapporterar att tiotusentals afghaner ansamlats på den iranska sidan av gränsen.

En reporter från den regeringstrogna turkiska tidningen Sabah träffade under veckoslutet den artonårige afghanen Mohammed Arif, som berättade att han betalade sjuhundra dollar till en turkisk människosmugglare som lovade föra honom till Istanbul:

– Men han försvann långt innan vi nått dit. Jag har varit på väg från Kandahar i tjugofem dar. För mig finns ingen väg tillbaka. Jag skulle aldrig flytt om det inte varit för talibanerna, men nu är där livsfarligt för mig.

De afghaner som når fram till västra Turkiet håller sig undan polisen bäst de kan, samtidigt som de försöker etablera kontakt med människosmugglare som kan ta dem till någon av de grekiska öarna. Turkiets landgränser mot EU, de tjugosju milen mot Bulgarien och de tjugo milen mot Grekland, har sedan 2015 spärrats av med höga murar och taggtrådshinder.

Häromdagen förklarade den brittiske försvarsministern Ben Wallace att han hoppas att ”allierade” och ”Nato-länder” skall hjälpa till att härbärgera flyende afghaner tills deras status klargjorts och deras asylansökningar behandlats.

Erdogan replikerade omedelbart: ”Vi har inte fått någon begäran om att upprätta genomgångsläger. Om vi får någon kommer den att avslås … vi har inga ambitioner att bli tillflyktsort för fler flyktingar”.

Oppositionsledaren Kemal Kilicdaroglu från CHP-partiet anklagar dock Erdogan för att i hemlighet ha gjort upp med västmakterna om att ta emot fler migranter i utbyte mot ekonomisk kompensation.

