Turkiet säger ja till Finlands Natoansökan

Beslutet togs av det turkiska parlamentet strax före klockan 23 på torsdagskvällen.

I månader var Ungern och Turkiet de enda två Natoländerna vars parlament inte ratificerat Finlands ansökan.

Men samtidigt som den finländske presidenten Sauli Niinistö förra veckan stadfäste landets Natolag signalerade regeringen att ett fullvärdigt medlemskap närmade sig.

Utrikesminister Pekka Haavisto sade då att militäralliansens chef Jens Stoltenberg redan valt var den finländska flaggstången ska stå utanför högkvarteret i Bryssel.

Därefter har det gått snabbt. På måndagen gav parlamentet i Ungern grönt ljus till Finland. Sent på torsdagen följde Turkiet efter. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg skrev i en kommentar på Twitter att Turkiets beslut ”gör hela Natofamiljen starkare och säkrare”.

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1641548195929939976

När både Ungern och Turkiets beslut har skickats in till USA:s utrikesdepartement kommer Jens Stoltenberg att bjuda in Finland till försvarsalliansen. När anslutningsdokumentet skrivits under och även det skickats till USA blir Finland en fullvärdig Natomedlem.

För svensk del fortsätter Natoprocessen att dra ut på tiden. Hittills har varken det turkiska eller ungerska parlamentet satt ett datum för när Sveriges ansökan ska behandlas.

Utrikesminister Tobias Billström har tidigare sagt att han är övertygad om att anslutningen är klart till toppmötet i Vilnius i juli. På torsdagen var han mer försiktig, och sade sig vara ”förhoppningsfull” i stället.

– Jag har noterat att de här sakerna som framförts de senaste dagarna, framför allt från Ungerns sida, gör att man alltid har anledning att se till att moderera sina ord, säger Tobias Billström till TT.