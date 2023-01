Turkiets utrikesminister: Nya Natosamtal meningslösa

Den turkiska utrikesministern Mevlut Cavusoglu säger på torsdagen att Sverige satte krokben för sin egen Natoansökan när Rasmus Paludans koranbränning inte stoppades.

– Denna avskyvärda handling är ett hatbrott. Det är en rasistisk handling. Ingen ska läxa upp oss om yttrandefrihet, det är helt irrelevant, säger Cavusoglu enligt mediekanalen CNN Turk.

Uttalandena kom i samband med en pressträff i den turkiska huvudstaden Ankara.

– Sverige måste bestämma sig nu. Vill de gå med i Nato eller inte? Det är upp till Sverige att ta itu med de problem som fortfarande finns, säger Cavusoglu.

Under den senaste tiden har flera möten mellan svenska och turkiska företrädare ställts in. Efter att en docka föreställandes den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan hängdes upp och ner utanför Stockholms stadshus ställdes talman Andreas Norléns resa till Turkiet in.

Den svenska försvarsministern Pål Jonson skulle ha besökt Turkiet imorgon, fredag, men den resan ställdes in med anledning av helgens demonstrationer.

Mevlut Cavusoglu tror inte att det kommer planeras in några nya möten i den närmaste framtiden.

– Just nu är ett möte meningslöst.

Tidigare i veckan öppnade Finlands utrikesminister Pekka Haavisto för att Finland kan gå vidare med sin ansökan om den svenska inte går framåt. Haavisto förtydligade uttalandet senare samma dag och var då tydlig med att Finland och Sverige fortsätter Natoprocessen tillsammans.

På torsdagens pressträff meddelade den turkiska utrikesministern att det inte kommit in någon ansökan om att ta upp ländernas ansökningar var för sig i det turkiska parlamentet.

Turkiet är ett av två Natoländer som inte godkänt Sverige och Finlands ansökningar. Det andra landet är Ungern.

