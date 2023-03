Tusentals mumifierade djur hittade i Egypten

Under en utgrävning vid Ramses den andres tempel, som utfördes på uppdrag av New York Universitys Institute for the Study of the Ancient World hittades minst 2 000 mumifierade baggehuvuden från den ptolemaiska perioden, som sträckte sig över cirka tre århundraden fram till den romerska erövringen år 30. Fyndet gjordes vid Ramses II-templet i den antika staden Abydos i södra Egypten.

Förutom baggar hittades även mumifierade tackor, hundar, vilda getter, kor, gaseller och mungor i templet.

Minst 2 000 bagge huvuden hittades under en utgrävning i Egypten. Foto: Egyptian Ministry of Antiquities/AP

”Djuren tros vara offer som tyder på fortsatt vördnad för Ramses den andre på platsen cirka 1 000 år efter hans död”, säger turism- och antikvitetsministeriet.

Orten Abydos, som ligger söder om Kairo, är en av Egyptens mindre besökta arkeologiska platser. Platsen var en begravningsplats för tidiga forntida egyptiska kungligheter och ett pilgrimscentrum för dyrkan av guden Osiris.

Forntida byggnadsrester ses efter att den upptäcktes. Foto: Egyptian Ministry of Antiquities/AP

Men under utgrävningen gjordes förutom de mumifierade djuren ytterligare en upptäckt. Vid sidan av de mumifierade djurlämningarna avslöjade teamet en stor palatsliknande struktur med väggar som är cirka fem meter tjocka. Palatset är från gamla kungarikets sjätte dynasti. I samband med upptäckten av palatset hittade arkelogerna även flera statyer, papyrus, gamla trädrester, läderkläder och skor.

– Strukturen kan hjälpa till att ”återupprätta känslan av det antika landskapet i Abydos före byggandet av Ramses II-templet”, säger chefen för uppdraget, Sameh Iskander.