Tusentals oräknade militärröster kan ändra ställningen

USA-valet 2020

I 29 av USA:s delstater samt Washington DC får lokala valmyndigheter räkna röster som kommit in efter valdagen om det rör sig om röster från militärer stationerade utomlands, deras familjemedlemmar eller amerikanska medborgare bosatta utanför USA. Och enligt Washington Post väntas de rösterna spela en större roll i årets amerikanska presidentval när resultatet är jämnt i flera delstater.

– Vi tror att militärröster kommer att spela en avgörande roll på grund av att det är dessa röster som är några av de sista som registreras och räknas, säger Jack Noland, utredare vid initiativet Count every hero som drivs av den oberoende antikorruptionsorganisationen Representus, till Washington Post.

2016 skickade amerikanska militärer och deras familjer in över 630.000 röster, varav 20.000 kom in för sent och inte godkändes. Militärer har i år uppmanats att rösta särskilt tidigt på grund av den pågående coronaviruspandemin.

Det är dock fortsatt oklart hur många militärröster som faktiskt kommer att registreras i 2020 års val, inte minst eftersom Pennsylvania, North Carolina och Alaska tillåter röster som anländer så sent som den 10 och 12 respektive den 18 november. Och alla valsedlar som skickats ut till väljare skickas heller inte tillbaka till amerikanska myndigheter.

Enligt Washington Post finns det få opinionsmätningar som visar på hur militärer planerar att rösta, men traditionellt lutar aktiva soldater åt Republikanerna. En undersökning från augusti genomförd av Military Times, en nyhetssajt inriktad på försvarsfrågor, visar dock på en liten ledning för Joe Biden bland de drygt 1.000 aktiva militärer man tillfrågade.

Donald Trump har under dagarna efter valet uppmanat till ett stopp för rösträkningen och även tidigare uttalat sig om att det är ”fullständigt olämpligt”, att räkna röster som anlänt efter valdagen. Under måndagen förtydligade Trumpkampanjen dock att Trump anser att det bör finnas undantag för militärer och deras familjer, rapporterar Washington Post.

