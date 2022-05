Tusentals vittnar om krigsbrott – men kommer de skyldiga att fällas?

Maria från Mariupol.

Den yngsta fick sitt namn efter staden. Nu är hon sex månader gammal och på flykt med sina föräldrar och sin sexåriga storasyster. Vindrutan på bilen är så spräckt och skadad att sikten skyms, plåten perforerad av kulhål. Karossen är fullpackad med leksaker och annat nödvändigt.

De har varit på väg i timmar, nu står de på parkeringen i Zaporizjzja där flyktingar registrerar sig, får varm mat och torra kläder.

Maria är sex månader gammal. Hon är ett av många barn som förs ut ur krigsområden, ofta i skadade bilar. Foto: Lotta Härdelin

Arkadii och Oksana Kysil har bott i Mariupol i tre år. De förälskade sig snabbt i staden vid Azovskasjön. Han är ingenjör, fick jobb på stålverket Azovstal, där de ukrainska styrkorna klamrat sig fast in i det sista.

Arkadii och Oksana Kysil var kvar i Mariupol flera veckor efter invasionen. I sitt eget hus var de bara i fyra dagar, innan beskjutningen skrämde iväg dem. De tog skydd i källaren till en yrkesskola.

– Vi var minst 300 personer där. Alla tog på sig olika uppgifter, några lagade mat, andra städade, höll vakt. Ibland kom en vattenbil, men kön till den kunde vara 400 personer lång, säger Arkadii Kysil.

Arkadii Kysil har flytt med sin familj från Mariupol. Deras bil är en av hundratals, de kommer ofta på egen hand, eftersom de humanitära korridorerna inte alltid fungerar. Foto: Lotta Härdelin

I källaren gjorde de provisoriska sängar av stolar och dörrar. Ut gick de sällan och bara korta stunder, frontlinjen rörde sig åt deras håll och en gång befann de sig mitt i den. Det blev allt mer otäckt att ha småbarn där.

– En dag låg en död man vid entrédörren, jag vet inte var han kom ifrån, kanske var det en granne. Han hade sitt pass på sig, han var ingen militär, säger Oksana Kysil.

De hade tur som har mat, säger de.

– En dag kom en ny familj till yrkesskolans källare. De hade tagit skydd ute i korridoren i det flerfamiljshus där de bodde när huset bombades. De hade tur som klarade sig med skador, de som befann sig i källaren begravdes under rasmassorna. Deras kläder var dränkta av blod.

Vid ett tillfälle kom Röda korset, de hade en psykolog som läste sagor för barnen.

Det är en ren slump att de hörde talas om att en humanitär korridor skulle öppna. De bestämde sig för att försöka följa med.

Bild 1 av 3 Foto: Privat Bild 2 av 3 Foto: Privat Bild 3 av 3 Okana Kysil med dottern Vera, i källaren till en yrkesskola där flera hundra flyktingar bodde under flera veckors tid. Foto: Privat Bildspel

På vägen ut filmar Oksana med mobiltelefonen: Mariupol är en spökstad. Mycket litet bildmaterial kommer ut från Mariupol.

När han tittar på filmen i efterhand upptäcker Arkadii att det ligger kroppar på marken.

Vittnesmål som de från paret Kysil är avgörande i de förundersökningar om krigsbrott som inleddes kort efter det att Ryssland inlett den fullskaliga invasionen av Ukraina.

De har förstahandsinformation från en plats där få utredare varit, om vad civila har utsatts för. Det är det allra vanligaste brottet mot krigets lagar: angrepp mot civila personer och mål (som byggnader), likgiltighet för civila offer, vägran att underlätta för civila att evakueras och få tillgång till humanitär och medicinsk hjälp.

Under de senaste två månaderna har också uppgifter om klusterbomber, kemiska vapen, tortyr och kidnappningar förekommit.

Ryssland har konsekvent nekat till beskyllningarna.

I Borodjanka står delar av husen kvar – ofta med nakna fasader och spår av vardagsliv. Foto: Lotta Härdelin

Även Ukraina har anklagats för att behandla krigsfångar på ett regelvidrigt sätt, och har inte heller medgett några överträdelser.

Men sedan platser som Butja och Borodjanka befriats står klart att förödelsen där är enorm, och att antalet civila offer är högt. Mycket talar för att dessa förstäder till Kiev bara är exempel – massgravar har upptäckts på flera andra platser, till exempel Busova, intill Kiev, och Manhusj, utanför Mariupol.

Exakt var, hur, när, varför och av vem brott begåtts, återstår att fastställa.

DN har besökt ett flertal platser runt om i Ukraina. I Butja och Borodjanka har vi själva sett förödelsen och intervjuat människor. Vi har också träffat och talat med ett flertal personer som berättar vad de varit med om på ställen vi själva inte kunnat besöka – som Mariupol, Melitopol och Vasilivka. Vad som exakt har hänt i enskilda fall är svårt att belägga, men i intervjuer återkommer en rad samstämmiga omständigheter och detaljer.

Evakueringstågen går västerut från Zaporizjzja, flera gånger per dygn. På perrongen blir avskeden ofta smärtsamma. Olha Kiritjenko har tagit farväl av sin mamma, som ska till en säkrare plats, utomlands. Själv vill hon vara kvar i Ukraina, tillsammans med sin syster. Foto: Lotta Härdelin

Dit hör de sorteringsläger som upprättats av rysk militär vid utfarterna från ockuperade städer. Så gott som alla vi möter som flytt strider i sydöstra Ukraina berättar om dem – uppgifterna återfinns även i rapporter från oberoende organisationer och i andra medier.

Där stoppas alla, och mobiltelefoner, dokument och tillhörigheter söks igenom. Intrycket har varit att ryssarna letat bilder på förödelse och död, eller nationalistiskt eller ”nazistiskt” material – en ukrainsk flagga, en symbol, en tatuering. Flera berättar att de raderat vad de har i förhand, av rädsla för att fastna.

Den som inte släpps igenom, plockas åt sidan. Många berättar om att de under flykten hör rykten om uppsamlingsläger på den ryska sidan av gränsen, där människor hålls.

Köerna vid passagerna till ukrainskt kontrollerad mark kan ta flera dagar. Ibland erbjuds mat, kläder, pengar och gratis busstransport till Ryssland precis intill. En del har känt att de inte haft något reellt val, kanske med sjuka, gamla eller små barn i bilen – och åkt med.

Tvillingarna Margarita och Irina Mihto, 52, har flytt från Mariupol med sin mor Liubov. När de berättar om staden de lämnade kommer tårarna. Foto: Lotta Härdelin

Flera vi möter berättar om hur döda människor under invasionens första tid legat i flera dagar, eller längre, på gatorna. Många berättar om att människor begravts i privata trädgårdar eftersom bårhusen varit fulla, eller för att det varit för farligt att flytta kroppar längre sträckor.

Från andra halvan av mars tycks de döda i Mariupol vara mindre synliga; ungefär samtidigt dyker de första uppgifterna om mobila krematorier upp. Många har hört talas om dem, få har sett dem. En rådgivare till Mariupols borgmästare har berättat för DN om misstankar om att Ryssland försöker undanröja kroppar – och med dem bevis på övergrepp.

Många som flytt Mariupol med sikte på ukrainskt kontrollerade städer har blivit kvar från dagar till ett par veckor på orter som Manhusj, två mil bort och Berdjansk, 8,5 mil.

I Manhusj har massgravar nyligen upptäckts med hjälp av satellitbilder, där ligger uppskattningsvis flera hundra döda.

Halyna Matsyk och Neonila Romanova, båda 82, lärde känna varandra genom sin församling för 30 år sedan. De sjunger vid begravningar – den här jordfästs en ung man som dödats av ryska soldater. – Vår sorg står i proportion till ondskan, säger Halyna Matsyk. Foto: Lotta Härdelin

Många internflyktingar berättar för oss om ryska soldater som tagit över deras bostäder, stulit och plundrat. Flera säger att de första soldaterna ibland var vänliga, men att de som kommit efter ett par veckor varit mer burdusa.

De allra flesta vi talar med har tillbringat flera veckor i olika källare, med brist på mat, vatten och värme. Den humanitära hjälpen från internationella organisationer har inte nått fram.

De säger ofta att de ändå haft tur – som överlevt.

Ibland har strider pågått i dagar utan stopp. Många vi talat med är säkra på att de ryska styrkorna varit väl medvetna om att de attackerat civila mål – som barnsjukhus och bostäder, som simhallen Neptun och som teatern i Mariupol, som bombades den 16 mars.

Grafik: DN. Kartdata: Open Street Map.

Vad är förbjudet att göra i krig? Brott mot krigets lagar definieras av internationella regelverk och konventioner som är separata, men som överlappar varandra. Hur de tillämpas – vem som utreder, vem som kan ställas inför rätta och var – kan verka komplicerat, organisatoriskt och juridiskt.

Enligt Genevekonventionen från 1949 delas brotten upp i kapitel. Angrepp på civila individer och civila mål – som skolor, sjukhus och bostäder – utgör en viktig del. Andra förbud handlar om biologiska och kemiska vapen, och behandling av krigsfångar. Internationella brottmålsdomstolen, ICC, med säte i Haag, kan utreda och lagföra folkmord, brott mot mänskligheten, aggression och krigsförbrytelser. ICC kan ställa individer till svars, inte stater. Det kan däremot göras i ICJ, Internationella domstolen, som avgör tvister stater emellan.

Det är ofta långa, komplicerade processer, långt från de snabba, akuta skeenden i krig.

På länssjukhuset i Mariupol väller patienterna in. Det är i början av mars. De ryska anfallen avlöser varandra. När DN träffar kirurgen Leonid Rosenkov i Zaporizjzja berättar han om förhållandena den sista tiden där.

Sjukhuset har inte längre elektricitet, läkarna arbetar med pannlampa. Ett tag opererar de iförda skyddsväst och hjälm, men det hindrar dem från att röra sig flinkt, så de kastar dem snart åt sidan: Patientens liv först. Ofta är det bråttom, Leonid Rosenkov tappar räkningen på hur många de amputerar. Ibland har de inte tid att använda handskar, de tvättar och desinficerar händerna och tar nästa patient. Gasbinda, torniquet, sax.

– Så många människor dog. Barn. Gamla. På bombningarnas första dag hade vi en sexårig flicka som överlevde efter operationen, men hennes tolvåriga bror dog. Hela sjukhuset grät när det hände.

19 sek.

Leonid Rosenkov har trötta ögon. Han börjar berätta med tydlig, fast röst, men när han har talat en stund blir rösten mindre stabil, han har svårt att sätta ord på vad han sett.

– Jag höll en pojke som jag försökt rädda. Han var lika gammal som min egen son, tio år. Jag vaggade pojken från sida till sida medan livet rann ur honom.

Leonid Rosenkov hade tagit en lång paus från det kliniska läkararbetet när kriget tog fart. Då packade han omedelbart en liten ryggsäck med underkläder, åkte till sjukhuset och lämnade det inte förrän han evakuerades den 17 mars.

Han berättar om en gravid kvinna som först förlorade sina lemmar, sedan sitt barn, sedan sitt liv. Han berättar om bomberna och artilleribeskjutningarna av sjukhuset, och om alla patienter som kom när simhallen i närheten hade bombats.

Kirurgen Leonid Rosenkov bryter ihop under intervjun. Vår tolk Olga Kotiuzhanska tröstar honom. Foto: Lotta Härdelin

Sjukhuset är numera jämnat med marken av de ryska attackerna.

– Patienterna hade evakuerats när det bombades, men de som inte kunde gå själva blev kvar. Dog där.

Från och med nu kommer Mariupol alltid att förbli en stad av smärta

Det andra sjukhuset attackerades omkring en vecka senare. Då hade Leonid Rosenkov flytt. Nu arbetar han på ett sjukhus i Zaporizjzja, ett tjugotal mil från Mariupol.

– Vi kommer att bygga upp Mariupol igen, men från och med nu kommer det alltid att förbli en stad av smärta.

Över åtta år har gått sedan Ryssland annekterade Krim. Sedan dess görs i Ukraina ett stort och systematiskt arbete med att kartlägga och dokumentera de övergrepp som skett från rysk sida. Det involverar myndigheter, internationella och lokala organisationer.

Men trots att kriget pågått i åtta år finns ett före och ett efter 24 februari, då Rysslands fullskaliga invasion inleddes. Det som sker i Ukraina nu är inte nytt – men skalan är det.

I dag drivs flera parallella brottsutredningar – både av polis och åklagare i Ukraina och av internationella brottmålsdomstolens åklagare.

Butja är en växande medelklassförort nordväst om Kiev, med parker och pendlande småbarnsfamiljer, nu känd för rena avrättningar av civila, förstörelse, våld.

I Butja grävs döda upp ur en massgrav, för att identifieras och begravas på riktigt. Foto: Lotta Härdelin

När vi första gången besöker Butja blockerar utbrända stridsfordon och bilar gatorna i flera kvarter. Marken täcks av metalldelar, glas, skärvor, skräp och sönderslaget byggmaterial.

En vecka senare har gatorna rensats.

Butjas invånare har grävt ned sina döda bakom kyrkan mitt i samhället, kroppar som annars skulle legat kvar på gatorna och i många fall gjort det. Nu öppnas massgraven, de döda identifieras. Hittills har 74 kroppar hanterats, enligt distriktsåklagaren Ruslan Andrijevitj, som står invid avspärrningen. Han bär en svart väst med stora bokstäver på ryggen: War Crimes Prosecutor.

32 sek.

En kvalmig, sötaktig doft av förruttnelse ligger över kyrkogården. Regeringschefer från flera länder har varit här på besök, för att visa sitt deltagande. På området arbetar ukrainska myndigheter med bistånd av fransk polis. Medieteam från flera länder ställer frågor till åklagaren.

– Vi fastställer de dödas personuppgifter, dödsorsaken, tidpunkten för döden. Vi fortsätter även med annat: vi förhör vittnen och offer, bearbetar video- och bildmaterial, kartlägger, tillsammans med experter, skadade objekt. Vi arbetar också med att fastställa och identifiera de ryska militärer som varit inblandade i massmord och brott, och vilka militärer som varit i Butja, säger Ruslan Andrijevitj.

Borodjanka, som också under fem, sex veckor stod under rysk kontroll, ligger fågelvägen inte långt från Butja, men man måste köra en omväg. Vägar är avspärrade, broar söndersprängda. I Borodjanka har höghus bombats sönder och samman. Vad som återstår är ruiner, brända skal, och makadam.

I rasmassorna har man i mitten av april hittat över 45 personer. Allt tyder på att många fortfarande ligger kvar. Bland resterna går invånare runt och gråter, någon letar efter sin mamma.

I rasmassorna i Borodjanka grävs kroppar fram varje dag. Hittills har man hittat långt över 40. Foto: Lotta Härdelin

I kriget begås nya brott i detta nu.

Men just nu handlar allt om att dokumentera övergrepp och brott som ägt rum, menar Matilda Bogner, chef för FN:s Monitoring mission on human rights in Ukraine, ett FN-organ som tog form 2014.

Dokumentationen sker på flera sätt.

Ukrainska myndigheter uppger att 5 600 anmälningar om ryska krigsbrott gjorts sedan invasionen startade – och ett utredningsarbete görs av Ukrainas polis och åklagare.

FN:s insamling av bevismaterial sker parallellt – Matilda Bogner leder en stab på ett 60-tal personer, varav över 50 på plats i Ukraina.

– Vi vill i så hög grad som möjligt ha förstahandskällor – alltså träffa människor. Vi söker upp och intervjuar internflyktingar som just kommit från områden där kriget pågår intensivt. Tyvärr är vi inte själva på de platserna. Det är för farligt.

Foto: Lotta Härdelin

Informationen har olika karaktär. En del vittnesmål kan FN inte sprida alls, av olika skäl. Annat måste maskas så att vittnet inte går att identifiera. Sådana uppgifter är svagare som enskilda bevis i domstol, men de kan göra det lättare att se mönster av kränkningar. Starkast är de vittnen som är beredda att stå för sina utsagor med namn och som är öppna för att driva sina fall i domstol.

– Vi uppmanar dem att också anmäla brott till ukrainska myndigheter, så att de utreds där, säger Matilda Bogner.

Inom kort utökar FN det uppsökande arbetet i Polen och Moldavien. Upplevelser kan vara så färska och traumatiska att det går att berätta först när man är i säkerhet. Inte minst gäller det sexualbrott, som ofta är de svåraste att utreda.

Utöver intervjuer görs granskningar av öppna källor – där är den stora utmaningen att verifiera material.

FN-rapporterna delges internationella brottmålsdomstolen, där de ofta bidrar till att teckna en mer sammansatt bild.

Så vilka mönster ser ni?

– Urskillningslöst användande av vapen och sprängmedel med lång räckvidd, i tätbefolkade områden. Vår största oro handlar om i vilken grad civila mål och personer utsatts, säger Matilda Bogner.

I Borodjanka river man husskeletten. Upprensningsarbetet kommer att ta lång tid. Foto: Lotta Härdelin

Men alla attacker mot civila byggnader måste bedömas var för sig. Skolor används alltför ofta i militära syften, enligt FN-chefen – de är praktiska och funktionella, med nu tomma lokaler, stora kök och toaletter. Demoleras en skola kan det vara svårt att avgöra om det handlar om ett krigsbrott eller ett militärt mål.

FN har hittills med säkerhet fastställt över 2 500 döda civila i Ukraina, men man är försiktig med uppskattningar av dödsoffer: det handlar om många tusen. FN skiljer på de som dödats direkt, och de som avlidit av till exempel brist på vatten och medicin.

Enligt lokala myndigheter har över 21 000 civila dött bara i Mariupol.

Ukrainas människorättsaktivister var väl förberedda för eskaleringen. Flera av de organisationer för demokrati och mänskliga rättigheter som tog form 2014, som SOS Majdan och Euromajdan, är vid det här laget väl inarbetade.

När invasionen inleddes, tidigt på morgonen den 24 februari, reagerade de omedelbart. Snart bildades koalitionen 5 AM, av 24 organisationer som gick samman för att på olika sätt dokumentera kränkningar av mänskliga rättigheter över hela Ukraina. Organisationerna inom 5 AM är noga med att dokumentation och verifikation av öppna källor görs enligt det så kallade Berkeleyprotokollet, en internationell standard som gör materialet användbart i rättsprocesser. Hundratals volontärer utbildas, främst genom onlinekurser.

Veronika, 7 år, har nått fram till Zaporizjzja efter att ha färdats längs den mänskliga korridoren från sydöstra Ukraina. I tältet erbjuds alla flyktingar varm mat. Foto: Lotta Härdelin

I Zaporizjzja säger advokaten Stanislav Gryshyn att han och hans assistent hittills dokumenterat över 80 omständigheter som pekar på krigsbrott. Till vardags driver han en egen praktik, men sedan invasionen inleddes är han volontär för Zmina, en av organisationerna inom 5 AM. Hans kompetens är internationell rätt och folkrätt.

– Vi arbetar i första hand med öppna källor. I sociala medier finns mängder av bildmaterial och annan information som går att sammanställa. Ryssarna är också bra på att själva berätta vad de gör och vilka avsikter de har, säger Stanislav Gryshyn.

Antalet bilder, filmsekvenser, läckta ljudupptagningar – av bland annat ryska soldaters telefonsamtal med sina familjer och befäl – telegramkanaler, propaganda och motpropaganda är nära nog ändlöst. Dokumentationen sorteras in i en sökbar databas.

Stanislav Gryshyn är advokat med egen praktik, men ägnar nu all tid åt att dokumentera krigsbrott. Det handlar både om att granska och samla in information från öppna källor, och om intervjuer av vittnen och offer. Foto: Lotta Härdelin

Stanislav Gryshyn berättar om en av sina klienter, en jordbrukare som blev skjuten i sin bil på vägen från byn Vasilievka, där strider pågick. Enligt jordbrukarens vittnesmål träffades han av en kula i axeln och var nära att förblöda, men med hustruns hjälp kom han till sjukhus. Armen är förlamad, men han klarade livet och är hemma igen. Vi ses där, vårsolen lyser in i lägenheten i Zaporizjzja.

– Det finns flera solklara lagbrott i hans fall. De ryska soldaterna bar omärkta uniformer, precis som de gjorde 2014. De förhindrade min klient medicinsk vård. De gav sig på civila, och uppenbart civila mål. Men en brottsutredning kräver att man besöker brottsplatsen. Det går inte just nu: området är ockuperat, säger Stanislav Gryshyn.

I utredningen vill han klargöra två saker: förloppet, och vilket befäl som är skyldigt.

Stanislav Gryshyn säger att volontärernas arbetsbörda är enorm: utöver dokumentationen behöver de samla in pengar. Sitt ordinarie jobb försöker han sköta om nätterna, för att klara försörjningen.

I Mariupol ser Maksym Kyrytjenko de döda överallt den första tiden, berättar han för DN. De ligger på gatorna, i lägenheter, i rasmassor.

– I närheten av mitt hus fanns en stormarknad, intill den kastades kroppar i en grop. Det blev en massgrav.

Han säger att det är bra att vintern är seg, trots att han ständigt fryser. Men maten håller sig, inte heller de döda börjar brytas ned i kylan.

Maksym Kyrytjenko bor på nionde våningen, flera gånger känner han tryckvågorna. Hela byggnaden skakar. En gång rasar fastigheten intill ihop, fönstren trycks in, garage, butiker, allt. Hans eget hus beskjuts med raketer.

Maksym Kyrytjenko och hans flickvän Alina Godunuk har precis anlänt från Mariupol till Zaporizjzya. De är mycket lättade. Foto: Lotta Härdelin

Hans mobiltäckning försvann den 27 februari, el och vatten fyra dagar senare. Han berättar att folk sökte sig till ställen där det ibland fanns täckning, men de platserna blev snart måltavlor för ryssarna, och farliga.

När det snöade gick folk ut med kastruller och bunkar, alla fyllde vad de kunde för att få vatten. De tömde elementen på vatten. Det rådde brist på allting. Folk bröt sig in i affärerna för att ta mat, men snart öppnades de och varor skänktes bort.

Maksym Kyrytjenko är matematiklärare. Han lämnade Mariupol den 24 mars med sin flickvän, sin mamma Julia, sin mormor. De stannade två gånger, i Manhusj och Berdjansk, innan de når Zaporizjzja. Där lånar de en bekants lägenhet, och bjuder de på te med honung från Mariupol.

Jag vet inte var någon jag känner befinner sig. Är de kvar? Är de här? Utomlands? Döda?

Julia, Maksym Kyrytjenkos mamma, är bibliotekarie, hon beskriver det barnbibliotek som just öppnat i Mariupol – uppbyggt för att ersätta ett barnbokscentrum som förstördes av Ryssland i Donetsk efter 2014. Nu är allt borta, igen.

Hennes katt, som alltid varit rädd för hushållsmaskiner, bryr sig inte längre om oväsen.

Vad de tänker om allt? Maksym Kyrytjenko funderar en stund innan han säger:

– När något dåligt händer – som det ju gör ibland – blir man upprörd eller ledsen. När allt är borta – hem, vänner, familj – då stänger man av. Jag vet inte var någon jag känner befinner sig. Är de kvar? Är de här? Utomlands? Döda?

Maksym Kyrytjenko och hans mamma Julia lånar en lägenhet i Zaporizjzja efter att ha lämnat Mariupol. De vet inte vart de ska ta vägen: de ska vila först, sedan fatta beslut. Foto: Lotta Härdelin

Hans mamma Julia:

– Man blir som bedövad. Jag känner mig långsam. Jag har alltid varit snabbtänkt, jobbat hårt, hållit högt tempo. Nu rör jag mig som i ultrarapid.

De befinner sig fortfarande i något slags chock, säger hon, i ett uppskruvat tillstånd. Hon tror att de kommer att falla ihop när de väl slappnar av.

Oleksandra Matviichuk leder Center for Civil Liberties, en av organisationerna inom 5 AM.

– Vi förlitar oss helt på frivilligt arbete, så vi kan inte ta på oss sådant som kräver expertkunskaper. Det handlar till exempel om brott som involverar granskning av olika vapenslag – som klusterbomber, kemiska vapen – eller sexualbrott, som kräver kvalificerad personal, säger hon.

Hon är en erfaren människorättsjurist, motiverad men luttrad, och mycket kritisk till vad det internationella samfundet åstadkommit sedan 2014.

– De internationella organisationerna – inklusive FN – är ju frånvarande på the hot spots. De borde vara där. De är ineffektiva, och har varit det i land efter land. Vi har bråttom. Det finns inte tid för känslor – vi måste arbeta.

Hon är inte ensam om sin kritik.

Människorättsorganisationen Zminas ordförande Tetiana Pechonchyk tvivlar på att ICC:s resurser räcker särskilt långt, och tror att 90 procent av brotten måste tas om hand nationellt, i Ukraina.

– Fast det finns ett juridiskt problem. Vår lagstiftning överensstämmer inte med Romstadgans formuleringar om krigsbrott. I Ukraina finns inte ”krigsbrott” eller ”brott mot mänskligheten”.

Ivan, 6 år är på flykt från Melitopol. Han har rest i 19 timmar med sin mamma, pappa och två vänner till familjen. Bilen är märkt med rivna lakan för att signalera att de är obeväpnade, och som på många bilar finns en handskriven lapp med texten ”BARN”. De har passerat över 15 vägspärrar på vägen till Zaporizjzja. Foto: Lotta Härdelin

Trots påtryckningar inte minst från organisationsvärlden har Ukraina inte undertecknat Romstadgan, och är inte medlem i ICC. Det innebär bland annat att straffskalor och preskriptionstider inte är annorlunda jämfört med brott enligt den vanliga kriminallagstiftningen – en våldtäkt som begås av en fiendesoldat i krig bedöms i Ukraina enligt samma lag som vilken annan våldtäkt som helst.

Åklagarmyndigheten i Ukraina är också underbemannad och saknar tillräcklig kompetens, menar hon.

– Vi har sett en enorm motståndskraft från Ukrainas lokalbefolkning, men den ryska strategin går ut på att terrorisera civila i syfte att pressa oss till en vapenvila på dåliga villkor – som att acceptera att områden går förlorade, eller ett proryskt styre. Det följer ett välbekant mönster.

Det ska inte löna sig att plåga sönder en befolkning, fortsätter Tetiana Pechonchyk med betoning på varje ord. Men hon är orolig för den skada kriget fört med sig:

– Människorna från Butja och Mariupol är allvarligt traumatiserade. Jag vet faktiskt inte hur vi som nation ska gå vidare.

Olena är chef på intensivvårdsavdelningen på ett barnsjukhus i Zaporizjzja. Foto: Lotta Härdelin

För många av de vi intervjuar går dagarna ihop. När jag frågar, som man gör som journalist, vad, var, hur, när – har de särskilt svårt att svara på det sista.

De ser ställda ut. De säger: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Allt flyter ihop. Sedan invasionen inleddes är allt ett enda långt dygn.

För många är det något annat som får det att brista: hur var Mariupol innan kriget kom? Svaren är förbluffande lika, de beskriver det som den vackraste staden, som en stad där det satsats under de senaste åren, på infrastruktur, parker, kultur och universitet – invid Azovskasjön, som om sommaren är varmare än andra sjöar. Nog för att industrierna förorenade lite, säger de, men ändå. Med tårarna rinnande.

Arkadii Kysil, som döpte sin dotter Maria efter staden, berättar om familjens favoritpark – dess namn är Veselka, det betyder regnbåge.

Arkadiis arbetsplats, Azovstal, är det jättelika stålverk som beskrivits som ett myller av byggnader, gångar och kulvertar, lätt att gömma sig i för det ukrainska motståndet, men där också omkring tusen civila ska befinna sig. Med tiden och de ständiga angreppen har Azovstal också blivit en avskuren fälla, där läget beskrivits som allt mer desperat – inte minst för de vanliga människor som tagit skydd där.

Ludmyla Malyuga har bott i Mariupol i hela sitt 63-åriga liv. Hon har svårt att tänka på vad hon förlorat. Foto: Lotta Härdelin

Krigsbrott begås i alla krig. I teorin skulle det kanske gå att undvika, eller vid en precis, begränsad militär insats, men historien visar att det sällan sker. Men att brott är vanliga gör dem inte mindre olagliga, och alla experter DN talar med framhåller vikten av att de dokumenteras och utreds.

Det är till exempel inte fastställt att kemiska vapen använts, enligt Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan – men att civila dödats på ett urskillningslöst vis vittnar ett stort antal vittnesmål och rapporter om.

I jämförelse med tidigare krigsbrottsrättegångar – till exempel om händelserna på Balkan eller i Rwanda – är bevisläget gott. Problemet nu är inte att hitta information, utan att verifiera och systematisera den stora mängden material, från vittnen och öppna källor.

Troligen har det mindre betydelse att varken Ryssland eller Ukraina är medlemmar av Internationella brottmålsdomstolen. Den kan själv initiera förundersökningar, eller göra det på initiativ av medlemsländer, vilket är vad som nu skett.

Nyfödda Davis är en pojke från ockuperade området Pology. Hans familj försökte fly men blev fast mellan vägspärrar på vägen till Zaporizhzya. Davis läge är kritiskt, han lider av hjärnhinneinflammation. Sandsäckar och skynken täcker fönstren. Foto: Lotta Härdelin

Även Sverige deltar i utredningsarbetet. Till Sveriges bidrag hör till exempel personal och kompetens – polis och åklagare lånas ut till ICC, för att bistå utredningarna. Svenskt bistånd stöder icke-statliga organisationer och oberoende medier. Inom ramen för den svenska förundersökningen om krigsbrott slussar den svenska krigsbrottsgruppen vidare bevisning och information till ICC och andra utredningar.

Men det är osannolikt att Vladimir Putin inom överskådlig tid hamnar inför domstol – dels för att han som sittande president åtnjuter immunitet (även om den inte gäller i samtliga fall), dels för att ingenting tyder på att Ryssland skulle lämna ut honom. Men ingen vet hur länge Putin blir kvar vid makten, det kan vara så länge som till 2036.

Omöjligt är det dock inte: verkligheten har överraskat förr.

Man ska också ha i minnet att Putin själv kan vara siste man att ställas till svars. I rättegångarna efter Balkankriget började man nedifrån, och genom att beta av hierarkin nedifrån drog man successivt åt snaran i de övre leden. Hur det blir här är för tidigt att säga.

Allt tyder på att rättsprocesserna kommer att ta många år. Carina Lamont, doktor i folkrätt vid Försvarshögskolan och med många års erfarenhet av krigsbrottsprocesser, varnar för att pressa fram snabba domslut: detta handlar om de allra grövsta brotten, och rättssäkerheten måste gälla också här. Allt annat än en noggrann förundersökning underminerar trovärdigheten för det internationella systemet.

Olena Konup vinkar när bilen kör ut från Zaporizjzja. Hon tar sin familj till säkerhet, först till Odessa, därefter med siktet inställd på Warszawa. Foto: Lotta Härdelin

Så utreds och lagförs krigsbrott. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har säte i Haag. ICC är en mellanstatlig organisation och en domstol med jurisdiktion att åtala individer för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsbrott. Sedan 2017 finns också aggression med bland de brott ICC har mandat kring. Domstolen styrs av Romstadgan, som undertecknats av medlemsländerna. I dag är 123 länder medlemmar av ICC – men bland dem finns inte Ryssland eller Ukraina. Inte heller USA är medlem. Domstolen kan dock ändå utreda brott mot ickemedlemmar, om ett medlemsland initierar utredning. ICC kan också själv ta initiativ. I mars inleddes en förundersökning om ryska krigsbrott i Ukraina. Ickemedlemsländer är emellertid inte förbundna att lämna ut åtalade personer till rättegången. Romstadgan antogs 1998, blev bindande 2002. Året därpå öppnade domstolen. ICC skapades 2002 i syfte att komplettera nationella rättsprocesser, ett led i ett internationellt arbete för att motverka straffrihet för de grövsta brotten. Nationella rättsprocesser kan ta hand om flertalet brott – beroende på lagstiftningen i det enskilda landet. Också i Sverige, och i flera andra länder, pågår krigsbrottsutredningar. I Sverige uppmanas brottsoffer som befinner sig i Sverige att kontakta polisen för att avge vittnesmål. Den dokumentation och bevisning som tas in i Sverige delas med övriga utredningar, med ICC och med Europol. Bevisning samlas in av en rad aktörer. Polis och åklagare från Ukraina och från ICC gör vittnesförhör och andra utredningsåtgärder. Även FN och andra organisationer samlar in vittnesmål. Dokument från öppna källor – sociala medier, filmsekvenser, bilder, internet, ljudupptagningar – samlas in av åklagare, FN, nationella utredare i flera länder och av ett flertal NGO:er i och utanför Ukraina. Mycket av materialet delas i databaser och med Europol. Även anonyma vittnesmål och dokument kan bidra till att göra mönster av övergrepp synliga. Internationella brottmålsprocesser tar ofta många år. Brotten är de grövsta möjliga, och kraven på bevisföring hög. Stats- och regeringschefer åtnjuter ofta immunitet, men kan åtalas när de inte längre sitter vid makten. Immunitet skyddar dock inte för de allra grövsta brotten. Huruvida Ryssland gör sig skyldig till folkmord diskuteras. USA:s president Joe Biden har anklagat Ryssland för detta, men andra regeringschefer, som Emmanuel Macron, har varit försiktiga med det ordet. Ett skäl till det är en plikt för det internationella samfundet att ingripa vid pågående folkmord - ett brott som definieras enligt kriterier listade i Genevekonventionen. Visa mer

Detta har hänt. 2014. Ryssland annekterar Krim i februari. Månaden därpå blev ryska separatistgrupper aktiva i länen Donetsk och Luhansk i östra Ukraina. Konflikten eskalerade under sommaren, då en vapenvila följdes av fredsförhandlingar som ledde till fram till Minskavtalet. Avtalet bryts upprepade gånger, och ett lågintensivt krig fortsätter år efter år. 2021. Rysk militär genomför militära övningar nära den ukrainska gränsen. Putin skriver ett långt blogginlägg om att Rysslands och Ukrainas folk är ett enda. Under hösten mobiliseras rysk militär omkring Ukraina, och Ryssland skickar en kravlista till USA och Nato. 2022. Den 24 februari inleder Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Den sker österifrån, och norrifrån. En stor konvoj blir stående utanför Kiev. Redan den 1 mars anklagas Ryssland för krigsbrott. Ryssland möter motgångar som enligt flertalet bedömare överraskar dem. Samtidigt flyr flera miljoner ukrainare. I dag uppskattas 11 miljoner människor vara på flykt, varav 6 miljoner är kvar i landet. I slutet av mars byter Ryssland strategi, och lämnar områdena runt Kiev. I samband med det uppdagas i april övergreppen i Butja och Borodjanka. Ryssland koncentrerar sig nu på Ukrainas östra delar, och på att länka samman Krim med de ockuperade områdena där, längs kusten. Den viktigaste staden där är Mariupol. Försök till samtal om fredsförhandlingar har gjorts vid flera tillfällen, men hittills inte lett någonvart Visa mer