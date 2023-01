Två döda efter skyfall i Auckland

Den ene personen hittades död i en översvämmad kulvert och den andre omkomne hittades på en översvämmad parkering, uppger polisen. Utredning av båda dödsfallen pågår.

Enligt polisen har även en man rapporterats saknad efter att ha svepts i väg av vattenmassor och en man saknas efter ett jordskred som drog med sig ett hus i en förort till Auckland.

Myndigheterna har utlyst undantagstillstånd i regionen och den nytillträdde premiärministern Chris Hipkins uppmanar Aucklandborna att förbereda sig på ännu mer regn.

Räddningstjänsten rapporterar att de gjort 700 utryckningar under skyfallen och mottagit omkring 2 000 larmsamtal.

– Vi har haft all tillgänglig personal och frivilliga ute på vägarna för att ta hand om de mest akuta händelserna, säger den regionale räddningsledaren Brad Mosby.

Aucklands flygplats stängdes på fredagen sedan den översvämmats och hundratals personer blev strandsatta där under natten. Air New Zealand sade på lördagen att inrikesflyget åter skulle komma i gång på eftermiddagen men att det ännu var oklart när de internationella flygningarna kan återupptas.

Regnovädret tvingade också artisten Elton John att ställa in sina två planerade spelningar i Auckland.

